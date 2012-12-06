美國國際貿易委員會就橄欖油市場狀況舉行聽證會

美國國際貿易委員會週三在華盛頓特區舉行公開聽證會，這是對美國橄欖油生產商與主要外國供應商之間競爭狀況調查的一部分。

面對由美國總統任命的為期九年、任期重疊的委員，包括生產商、化學家和進口商在內的 - 名證人就補貼和關稅、橄欖油質量和欺詐等問題作證。

美國最大的橄欖油生產商加州橄欖牧場的高層在訴訟開始時描述了世界上最大的橄欖油出口市場如何混亂無序，不道德的外國生產商經常用不合格的產品削弱國內供應商的利益。

“大量的歐洲政府補貼，無效的質量標準，再加上猖獗的欺詐和錯誤標籤，阻礙了美國橄欖油行業發揮其潛力，”加州橄欖牧場副總裁亞當恩格哈特說。

作者湯姆·穆勒，其 2011 “Extra Virginity：橄欖油的崇高和可恥的世界” 描述了可追溯到古代的橄欖油世界的欺詐文化，將大部分責任歸咎於 “美國當局”未能執行現有規則，並重複在他的書中提出的指控， “某些國際橄欖油組織”通過維持現狀來保護不正當的做法。

在整個證詞過程中，委員們認真聽取證人的意見並提出問題。 在質疑第一個小組之前，喬治 W 布什任命的馬里蘭州民主黨專員 Shara L. Aranoff 說 “我有點害怕我的孩子們會發現這些年來我一直在餵他們吃什麼。”

儘管語氣很早，但橄欖油摻假的話題並未在聽證會上佔據主導地位，因為委員及其工作人員提出的問題可能有助於在全球貿易關係和監管現實的背景下解決這些問題。

明顯缺席的是國際橄欖理事會（IOC）的任何人，這是一個經常討論的主題，委員們大聲想知道這個總部位於馬德里的政府間組織是否在某一點上持有立場，或者對提出的問題有答案。 執行董事 讓-路易·巴約爾 無法聯繫到國際奧委會代表為何沒有出席聽證會的評論。

包括加州橄欖牧場在內的美國生產商成立了一個新組織—美國橄欖油生產商協會（AOOPA）來組織他們的努力。 執行董事 Alexander J. Ott 表示，該集團的產量佔國內產量的 90% 以上。

奧特在他的五分鐘分配中的大部分時間——以及更多的直接提問時間——都在強調 不存在 任何橄欖油的聯邦營銷訂單，並描述了獲​​得採用的漫長而漫長的過程。 一份營銷訂單草稿是 在一次會議上討論 去年 - 月，加利福尼亞州的生產商洩露給 Olive Oil Times. 從那時起，它的前景就 引起了極大關注 在歐洲，政界人士譴責它是貿易壁壘。

在眾議院農業法案中，是一個 規定包括橄欖油 在所謂的第 8 節中e 國內銷售令管制的商品清單。 奧特稱該倡議為 “本末倒置。”

“沒有營銷訂單，”奧特一整天反復強調，並補充說 “對潛在的聯邦營銷命令的歇斯底里有點幽默。” 在聽證會上花費了寶貴的時間來毫無疑問地表明 AOOPA 只是在製定這樣的命令，但尚未正式提出一項命令，至少有一名觀察員認為這是在努力指導調查人員在其提交給委員會的報告中考慮所有選項眾議院籌款委員會，12 年 2013 月 - 日。

加州大學戴維斯分校的化學家 Selina Wang 和澳大利亞查爾斯特大學的 Rodney Mailer 談到了新的化學方法，稱為 PPP 和 DAG 測試，指出當前廣泛使用的協議不足以準確確定橄欖油的質量。 “現有的限制性標準歧視優質橄欖油，但無助於防止在我們的超市出售不可接受的產品，”梅勒說。

代表主要進口商作證的是 北美橄欖油協會 (NAOOA) John Sessler 和執行副總裁 Eryn Balch，他們呼籲執行現有的橄欖油等級國際標準。

巴爾奇指責 “主觀感官測試”的高度公開的結果 2010年加州大學戴維斯分校學習 發現加利福尼亞超市中的大多數進口橄欖油都不合格，她描述了 NAOOA 成員為滿足美國對橄欖油不斷增長的需求而提供的廣泛的產品和等級。

總部位於馬里蘭州的主要進口商 Pompeian, Inc. 的總裁弗蘭克·巴頓 (Frank Patton) 告訴專家組，他的公司一直積極參與質量認證，成為唯一（也是唯一）參與者 美國農業部質量監測計劃 最近擴展到包括橄欖油。 調用程序 “昂貴，”巴頓表示，參與新項目對龐貝來說是積極的一步，對其他人來說也是一個可能的榜樣。

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對於剛剛起步的美國橄欖油行業來說，聽證會是迄今為止最大的舞台 著眼於 超過其目前供應的國內需求的 -%。 從農貿市場和專賣店擴展到更廣泛的分銷，新行業的領導者發現很難與受補貼的歐洲農場和一些出口商競爭，這些出口商佔據超市貨架上的產品質量較低，通常貼錯標籤。

歐洲出口商及其在美國的貿易夥伴認為 美國國際貿易委員會橄欖油調查 作為對他們現有經營方式的威脅，最終可能導致更多的監管、昂貴的質量審計，並可能在已成為他們最有利可圖的出口市場上徵收更高的關稅。

美國國際貿易委員會聽證會上的證人證詞抄本