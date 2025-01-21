新上任的總統唐納德·J·川普很快宣布，世界第二大溫室氣體排放國將再次退出《巴黎氣候協定》。

“川普總統將退出《巴黎氣候協議》，」英國《金融時報》在宣誓就職後 30 分鐘內，白宮在一封電子郵件中寫道，列出了政府的新政策重點 報告.

這項消息是在世界氣象組織確認 2024 年為 有記錄以來最熱的年份，比工業化前全球平均氣溫高1.55℃。

《巴黎協定》的簽署國最初承諾減少碳排放，將全球氣溫控制在工業化前平均氣溫的 2 攝氏度以內。

川普在第一任期內 把美國拉了出來 2015 年近 200 個國家簽署的協議。小約瑟夫·R·拜登總統， 推翻了這個決定 在他 2020 年大選獲勝後。

“川普總統決定退出《巴黎協定》，因為美國根據該協定所做的承諾給美國工人、企業和納稅人帶來了不公平的經濟負擔。 在2019中表示，解釋該決定。

儘管美國溫室氣體排放量在川普第一屆政府期間下降了 2.5%，這在很大程度上要歸功於建國之初廣泛實施的居家令 19冠狀病毒病大流行 – 承諾 2 億美元（1.77 億歐元） 幫助開發中國家 減輕氣候變遷影響被取消。

從川普 2017 年宣布退出該協議到正式退出協議，花了三年時間。然而，在此期間，他派出談判代表參加聯合國氣候談判，以 推廣化石燃料。他停止資助清潔能源計畫、國際氣候變遷計畫和氣候變遷研究合作。

此次，美國將在川普政府致函宣布退出一年後退出協議。目前尚不清楚政府是否已經這樣做了。

儘管有川普的言論和政策，美國還是實現了《巴黎協定》下的第一個國家自主貢獻目標：到 17 年將 2005 年溫室氣體水準減少 2020%。

然而，拜登去年 2005 月宣布的到 61 年將 2030 年溫室氣體排放量減少 3.13% 的更新目標將更具挑戰性，需要將排放量比 2023 年的水平減少至少 - 億噸。

儘管許多科學家、活動人士和民主黨人對此消息感到沮喪，但其他人認為私營部門將繼續投資再生能源和氣候友善技術。

歐洲氣候基金會執行長勞倫斯‧圖比亞納 (Laurence Tubiana) 曾密切參與《巴黎協定》的製定， 告訴美聯社新聞 美國計劃的撤軍是不幸的。不過，這次的背景有所不同。

“全球轉型背後有著不可阻擋的經濟動力，美國從中受益並引領，但現在面臨著喪失的風險。

氣候與能源解決方案中心國際戰略副總裁卡韋·吉蘭普爾(Kaveh Guilanpour)則不那麼樂觀。

He 告訴《赫芬頓郵報》 該決定是 “令人深感遺憾”，再次將美國孤立於國際共識之外。

“這沒有任何糖衣——這將損害全球應對氣候變遷的努力，最終也損害美國公民未來的繁榮和安全，」吉蘭普爾說。