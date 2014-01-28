進口商稱《紐約時報》文章“誹謗”，穆勒“沮喪”

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美國橄欖油進口商貿易組織猛烈抨擊《紐約時報》 “關於意大利橄欖油摻假的誹謗和不准確的文章。 和 額外處女 作者湯姆·穆勒說他是 “令人沮喪」他被引用為該文章的來源。



我對內容、事實核查等沒有任何意見。希望我有。 ——湯姆·穆勒

北美橄欖油協會執行副總裁 Eryn Balch 在給《紐約時報》公共編輯的一封信中寫道： “我對這篇關於意大利橄欖油摻假的誹謗文章感到震驚。 這篇文章充斥著虛假陳述，好像它們是事實一樣。”

“隨著基於事實的新聞和軼事故事之間的界限通過網絡媒體越來越模糊，讀者需要能夠依靠像《紐約時報》這樣的可信機構來區分兩者，”巴爾奇寫道。 “由於未能審查這篇文章中的事實陳述，您值得信賴的品牌已成為自私自利的營銷人員的出路。”

湯姆·穆勒

《紐約時報》提供了一個 幻燈片 標題 “Extra Virgin Suicide”，展示了 15 張卡片，展示了義大利橄欖油產業大規模摻假的過程。 該專題由《紐約時報》插畫家尼古拉斯·布萊奇曼於週六發表，並引用穆勒作為其唯一來源。

Bechman 是《紐約時報書評》的藝術總監。 他不是時報記者。

穆勒在一封電子郵件中說，他 “對《泰晤士報》一無所知 “令人沮喪」他的名字被附上。 “作者和我通過電話進行了簡短的交談，我們交換了一封電子郵件，在這兩封電子郵件中，我都向他提供了有關橄欖油行業的一般信息，並向他指出了更多信息的方向。”

然而，穆勒在文章發表後不久在一條推文中祝賀布萊赫曼：

到目前為止，這篇文章已在世界各地分享，並被無數線上出版物轉載。 週日，《紐約時報》網站將其列為透過電子郵件發送最多的文章中的第三位。

尼古拉斯·布萊克曼

圖形，《紐約時報》稱之為 “儘管無法讓讀者發表評論，但其中包含的幾項聲明讓行業專家對其不准確之處感到震驚，並引發了另一場關於這個行業至少與欺詐一樣充斥著錯誤信息的爭論。

系列中的一張卡片說： “在美國銷售的橄欖油中大約有 69% 是經過篡改的。” 它大概指的是 2010 年加州大學戴維斯分校研究 發現在加利福尼亞州的三個超市（不完全是全國抽樣）中標有特級初榨的十個進口品牌的樣品是 不合格 ——並不是他們是故意的 “醫治過。”

另一個例子暗示意大利警方僅依靠感官測試，將化學分析視為 “容易造假。” 和 “許多“意大利生產商及其煉油廠 “據《泰晤士報》報導，由於他們的 “與有權勢的政客的聯繫”——專家們稱這種刻板印像被誇大了，脫節了。

貝克曼似乎因這篇文章而受到了一些批評，他在推特上表示，他收到了義大利化學家的來信，同時提醒讀者， “我只是一個插畫家。”

在 較早的推文，布萊克曼感謝穆勒和其他三位插畫師對項目的幫助。

《紐約時報》沒有回應置評請求。

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