學生設計檢測酸敗指標的裝置

儘管美國消費者為新鮮、芳香和對健康有益的橄欖油買單，但 report 加州大學戴維斯分校橄欖中心發現，加州一些超市出售的橄欖油中有近 70% 不合格。 缺乏質量促使戴維斯的一群學生髮明了一種檢測酸敗的設備，酸敗是陳舊氧化橄欖油的常見缺陷。



酸敗將特級初榨橄欖油中那些廣受歡迎的新鮮、果味和青草味變成了類似的東西 “蠟筆或橡皮泥，”說 丹·弗林，加州大學戴維斯分校橄欖中心的執行主任。

橄欖油會因氧化而變酸，導致營養成分流失，包括造成多種營養物質的寶貴抗氧化劑 對健康的益處 與 EVOO 的消費有關。

大多數人不知道如何僅通過品嚐來檢測腐臭的橄欖油。 事實上，戴維斯的另一項研究 顯示 當人們盲目品嚐陳舊的腐臭橄欖油和新鮮健康的橄欖油時，他們更喜歡腐臭的，這要歸功於多年來對高品質 EVOO 味道的熟悉和對苦味的厭惡。

弗林說，戴維斯學生開發的新方法簡單、有針對性，可以篩查酸敗帶來的化學成分。

請參見：如何識別酸敗

在開發他們的名為 OilView 的發明時，學生們首先將醛類確定為一組在橄欖油變質時會發生變化的化學物質。 然後，他們設計了蛋白質並開發了一種可以檢測酶活性的電化學系統。 最終產品是一種基於酶的生物傳感器，可檢測腐臭橄欖油中的特定醛類。 數學和軟件套件進一步幫助確定酸敗程度。

學生們認為，在不同階段使用他們的廉價設備 橄欖油生產 橄欖油生產商和零售商的隨機瓶子將確保客戶獲得高品質 特級初榨橄欖油. 該設備預計售價 60 至 80 美元，並可能在 1 至 2 年內上市。

上個月，中國領先的互聯網搜索引擎和網絡服務公司百度在 亮相 它在百度世界技術大會上的最新創新——旨在檢測受污染的橄欖油或質量不合格的油的筷子。