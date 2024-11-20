橄欖油侍酒師計劃返回倫敦

知名專家將帶領參與者踏上橄欖油世界之旅 Olive Oil Times Education Lab的侍酒師證書課程，返回倫敦。

該課程將於 20 月 24 日至 - 日在倫敦大學校園附近的布魯姆斯伯里的國際教育交流委員會 (CIEE) 舉行。

為期五天的課程包括 橄欖油感官評估、生產和研磨、健康和營養、烹飪應用、農業最佳實踐、品質保證和先進的品嚐技術。

節目總監， Curtis Cord說，學生們期待無與倫比的教育體驗，旨在培養對橄欖油品質和欣賞的深刻理解。 科德與已故創始人多蘿西·坎·漢密爾頓 (Dorothy Cann Hamilton) 共同開發了該計畫。 International Culinary Center.

雖然學生們 侍酒師計劃 科德表示，該項目包括不同的專業人士，如生產商、行銷人員、進口商、商人、食品採購員、品質控制經理、廚師、記者和律師。 橄欖油質量。 該課程沒有先決條件。

教育實驗室照片

近 500 人已經完成了這項廣受好評的課程，加入了不斷成長的國際專家和教育工作者網絡。許多人繼續發起教育活動、撰寫書籍、提供諮詢服務並開發項目，以促進人們對橄欖油品質、文化和使用相關問題的更深入了解。

倫敦計畫的報名現已開放 Olive Oil Times Education Lab 網站。