西蒙·拉維的偉大遺產

在猶太教義（米德拉什）中，它說， “讓任何人都不要停止種植。 生來就有種滿樹木的田野迎接我們，到了老年我們也應該增加它們的數量。”

Shimon Lavee，於 24 月 - 日安詳離世th 四十多年來，他幫助世界各地種植和種植了無數的橄欖樹。 他的重要貢獻和慷慨精神將在他們的根和枝上世代相傳。



橄欖樹穿黑色衣服，耶路撒冷大學的酋長國教授、西班牙的好朋友 Shimon Lavee 離開了我們。 - 西班牙橄欖市協會 (AEMO)

Shimon Lavee 教授於 1931 年出生於柏林，並於 1938 年移居以色列，就在二戰爆發前夕。 在他的新家鄉，他茁壯成長。 Lavee 是位於加利利海南部的 Kibbutz Tel Katzir 的創始人之一，並擔任社區的農場經理。 到 1955 年，他在耶路撒冷希伯來大學獲得碩士學位，並開始在農業研究組織（Volcani 研究所）擔任研究員。 僅僅五年後，他完成了博士學位。

Shimon Lavee 參加 Terra Olivo 活動，耶路撒冷，2011

Lavee 繼續在火山研究所建立一個育種計劃。 正是在他在研究所的這些年裡，他發現瞭如何通過加速育種過程來減少橄欖的幼年期，幫助徹底改變滴灌，並開發出像眾所周知的橄欖新品種 “巴尼亞。”

Barnea 品種在全球變得越來越重要，因為它能夠適應集約化種植，同時產量是平均產量的四倍並保持優質油。

他的影響並沒有止步於以色列的邊界。 多年來，拉維為國際橄欖理事會發揮了重要作用，包括擔任其主席（2000 年、2008 年）。 他還在國際園藝科學學會中發揮了重要作用。 此外，他還獲得了獎項，並當選為許多國際組織的成員。 在西班牙，Shimon 獲得了橄欖研究榮譽獎，在意大利，他被選為意大利橄欖學院的成員，在以色列，他獲得了農業部頒發的最佳育種者獎。

Lavee 教授在 2009 年以色列拿撒勒舉行的橄欖灌溉和石油質量國際研討會的聯合召集人中獲得了 ISHS 代表 Facundo Vita Serman 的感謝獎章

拉維是一位慈善家。 他對美國國際開發署支持和近東基金會的傑出貢獻 橄欖油無國界 項目導致他收到感謝狀。 他相信平等是通往和平的真正道路。 該項目致力於在巴勒斯坦和以色列農民之間建立經濟合作。

时间 Olive Oil Times 開始請國際朋友和同事評論Lavee的生活，更明顯的是，他不僅是一位受人尊敬的橄欖專家，而且還是一位世界導師，啟發了他人，是一位出色的橄欖油品嚐師.

請參見：與 Shimon Lavee 和關於聖樹的人會面

每個人都同意他是一個謙虛、慷慨的朋友。 他知道如何通過學習橄欖樹和橄欖油將各行各業的人聚集在一起。

來自加州大學戴維斯分校橄欖中心的 Dan Flynn 記得 “Shimon 在加利福尼亞告訴聽眾，以色列和加利福尼亞在幾十年前通過引入灌溉徹底改變了世界橄欖產業。 灌溉小樹林的產量遠遠超過旱作橄欖。 西蒙延續了以色列、加利福尼亞和橄欖之間的緊密聯繫。”

西班牙橄欖市協會（AEMO）在他去世時寫道， “橄欖樹穿黑色衣服，耶路撒冷大學的酋長國教授和西班牙的好朋友 Shimon Lavee 離開了我們。”

以色列橄欖油小組負責人兼橄欖顧問 Ehud Soriano 正在努力安排在以色列的感官分析課程。 當他遇到 Lavee 時，他向他講述了這門課程。 教授告訴他，他很樂意教課。 埃胡德對這樣一位傑出的人願意花時間教授他的課程感到吃驚。 他記得 Shimon 笑著說， “教授生產者和農民的重要性不亞於大學的學生。” 就在那時，Ehud 看到了 Lavee 謙虛慷慨的性格。

吉拉特研究中心的 Arnon Dag 講述了 13 年前在火山研究所與 Shimon 的會面。 他將拉維描述為一個謙遜的人，在橄欖生理學方面擁有豐富的知識，也是他的導師。 達格喜歡他們關於橄欖生物學和造福種植者的最佳方式的討論。

“即使在他生病之後，”阿農解釋說， “西蒙堅持學習，繼續走出去。 不幸的是，我們沒有更多的教授帶著修枝剪去實地。” 他繼續， “我很幸運有機會與這個男人如此密切地合作了這麼多年。 我和我的同事致力於盡最大努力繼承 Shimon Lavee 的遺產，並保持以色列作為橄欖科學研究和開發的生產和創意中心。”

橄欖樹的枝條代表和平，樹本身大方，即使在惡劣的條件下也能茁壯成長，它的果實提供油光，是智慧的象徵。 這一切，西蒙·拉維也展現了他的一生。