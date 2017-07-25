Domenica Fiore 的 Cesare Bianchini 在他的桑迪鱸魚上瞄準更高

Domenica Fiore 果園位於俯瞰奧維多市的緩坡上。 這種良好的曝光可能是多年來導致生產優質特級初榨橄欖油的因素之一，今天這些橄欖油來自 10,000 至 25 歲之間的 70 棵 Leccino、Moraiolo、Frantoio 和 Canino 樹。



必須尊重環境——這一立場和這些特徵為我們提供了理想的條件，以對我們的橄欖園進行更加尊重的管理。 - 切薩雷·比安奇尼，多梅尼卡·菲奧雷

“我們的產品是關懷和奉獻的結晶，但大自然在質量方面也起著至關重要的作用，”技藝精湛的製片人 Cesare Bianchini 在公司在 2017 NYIOOC.

請參見：2017 年最佳橄欖油

Domenica Fiore 的故事始於 2000 年左右，當時他與 Kim Galavan 一起在奧維多管理一些橄欖樹。 為了超越產量和數量的最低目標，他開始加深對品種的不同態度，研究決定最終結果的所有因素。 他參加了培訓並成為一名熟練的品酒師。

與此同時，Galavan 將 Bianchini 介紹給了這位加拿大商人。 弗蘭克·朱斯特拉，他每年都會將奧維多精油作為聖誕禮物送給他的朋友。

有一天，Giustra 為受歡迎的加拿大廚師提供了一次盲品。 Bianchini 的油被選為最佳，從那一刻起，他們開始討論保持高質量和更大數量的合作夥伴關係，團隊考慮購買新的農田。

2010 年，Domenica Fiore 正式開始種植五個橄欖園。

“我們的基本理念是我們應該生產最好的特級初榨橄欖油，我知道我們可以做得很好，但我持懷疑態度，”Bianchini 說，並透露他的疑慮在 2013 年他們參加了第一版的 NYIOOC 並通過 Olio Reserva 獲得了同類最佳。

切薩雷·比安奇尼

“這不僅是一種巨大的滿足，而且是一個真正的轉折點，”Bianchini 說，試圖解釋那些日子的興奮。

然後，在 2014 NYIOOC 他們憑藉 Olio Reserva 和 Olio Novello 獲得了兩項金獎，並憑藉 Olio Monaco 獲得了同類最佳。 “那時我就知道我們的質量是確定的，”他毫不掩飾地肯定道。

在 2016 年又一個偉大的賽季獲得三枚金牌之後，多梅尼卡·菲奧雷 (Domenica Fiore) 獲得了 驚人的成功 在2017 NYIOOC，與 Olio Classico、Olio Novello、Olio Monaco 和 Olio Veritas 獲得四項金獎，並與 Olio Reserva 獲得同類最佳。

我們開車穿過農場，那裡的橄欖林與葡萄園和高大的樹林交替出現。 橡樹、聖櫟、栗子和其他地中海樹木和植物創造了理想的小氣候，並構成了附近農民使用的任何治療方法的天然屏障。

我們再往上爬到海拔近 500 米（1,640 英尺）的地方，由於有一層薄薄的高嶺土，我們可以欣賞到美妙的景色和橄欖樹的特殊外觀。 它最近被噴灑以幫助限制橄欖蠅的攻擊並減少暴露在陽光下。

當您在橄欖樹之間行走時，您會感覺樹根嵌入海灘。 土壤質地細膩，沙質，由淡黃白色的粉末組成，像干沙一樣撒在你的鞋子上。 但最令人驚訝的是，地上散落著異常多的貝殼碎片。

那一刻，我明白了 Domenica Fiore 瓶子標籤上的圖案的原因——橄欖樹起源於由這些海洋生物組成的土地。

曾經，這裡曾經是一片海岸。 當 Bianchini 彎下腰向我展示可能可以追溯到 Plio-Pleistocene 的特定碎片時，我們注意到一些從地面伸出的東西。 我們小心翼翼地把它挖出來，我們發現了一個完整且保存完好的雙殼貝類軟體動物化石，長約 15 厘米（6 英寸）。

在 Domenica Fiore 農場發現的雙殼類動物化石

能夠與這位起源見證人面對面並呼吸幾百萬年前居住在這些土地上的海岸的海洋空氣，這真是非同尋常，這些土地現在距離大海只有幾英里。 無數的化石碎片和礦物現在構成並豐富了這片排水良好的沙質土壤。

“必須尊重環境——這一立場和這些特徵為我們提供了理想條件，讓我們對橄欖園進行更加尊重的管理，”Bianchini 說。 “我們進行有機管理，重複利用修剪殘骸以及碾磨副產品來施肥，形成一個良性的封閉循環，”他解釋道。

“保持非常高的品質需要高昂的成本，但要得到很大的滿足，”生產商肯定並明確指出，他們根據品種進行收穫，然後將不同的單一品種混合，以不同的百分比組合。 “多年來，我個人關注這方面，並試圖在特級初榨橄欖油的感官方面保持平衡，”他指出。

從 Domenica Fiore 農場觀看奧維多

提取的油立即儲存並用氮氣調節。 他們採用了由佛羅倫薩大學與他們合作開發的特殊不銹鋼瓶。 馬可·穆傑利. 它允許完全避免氧化的最佳保存，現在它是他們獨特的形象。 此外，所有的瓶子都由公司的農民 Cesare Bianchini 編號和簽名。

當我們下山時，我們停在一座正在建設的漂亮建築前，一個月內將建造一座新工廠。

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“Domenica Fiore 誕生於三個朋友的故事，然後變成了一個充滿激情和品質的故事，”在溫哥華接電話的 Kim Galavan 說。

“我迫不及待地想看到新設施的工作，”她說，並補充說她將及時趕到這裡收穫。 “我對 Domenica Fiore 的看法是熱情和承諾，每年都通過努力工作，毫不妥協地生產出最好的產品，”她說。

“收穫是我們一年中最喜歡的時間。 沒有什麼比第一次提取橄欖油更令人興奮的了。 它呈現出絢麗的翠綠色，而每個人都在註視著即將推出的新產品，等待著品嚐一年辛勤而充滿激情的工作成果。”

名字的背後 多梅尼卡·菲奧雷 是弗蘭克·朱斯特拉的母親。 她是意大利人，來自卡拉布里亞……而且非常自豪。

