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南半球生產商收穫挑戰收穫的回報

來自三大洲的農民、磨坊主和裝瓶商在 44 年南半球版上總共贏得了 2024 個獎項 World Olive Oil Competition.

Familia Zuccardi 憑藉 Manicaretti 義大利食品進口商提交的有機 Arauco 榮獲金獎。 （照片：祖卡迪家族）
丹尼爾道森
13年2024月23日08:- UTC
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Familia Zuccardi 憑藉 Manicaretti 義大利食品進口商提交的有機 Arauco 榮獲金獎。 （照片：祖卡迪家族）

來自三大洲七個國家的農民、磨坊主和裝瓶商在 44 年南半球賽區總共贏得了 2024 個獎項 NYIOOC World Olive Oil Competition.

從澳洲到烏拉圭，生產者克服了充滿挑戰的作物年，農民必須應對極端天氣事件和害蟲。同時，加工商和裝瓶商面臨輪流停電和生產成本上升的問題。

我感到興奮和自豪......這證明來自南非的特級初榨橄欖油是頂級的，值得尊重。- Loyiso Manga，Ubuntu 所有者

南非一馬當先，有八家生產商利用 豐收 從 12 個參賽項目中獲得 19 個獎項，這是該國歷史上獎牌數第二高的。

雖然天氣對製作獲獎作品有很大幫助 特級初榨橄欖油生產者在該國的輪流停電中苦苦掙扎，這需要收穫和碾磨團隊之間的仔細協調。

請參見：2024 NYIOOC 保障範圍

質量非常好，我們能夠在冬季大雨來臨之前提前收割莊稼，” 里奧拉哥，它因 Frantoio、Leccino 和 Coratina 橄欖的中等強度混合而獲得銀獎。

我們的橄欖油表現較高 多酚 但仍保持平衡，石油產量非常高，」她補充道。 總體而言，我們的橄欖油具有良好的香氣和非常乾淨的口感以及持久的辛辣味。

首次參賽的南非選手與知名品牌一起慶祝他們在世界大賽上的成功。

背後的製作人 Ubuntu，該國第一個黑人擁有的橄欖油品牌， 獲得銀獎 以獲得精緻的混合效果。

世界最佳橄欖油競賽生產半球生產者收穫挑戰收穫橄欖油時代的獎勵

洛伊索·曼加在經歷了充滿挑戰的一年後，慶祝了他在世界大賽上的首次獲獎。 （照片：Ubuntu）

我感到興奮和自豪，我希望這能激勵所有敢於夢想的人，特別是我在非洲的兄弟姐妹。 這證明來自南非的特級初榨橄欖油是頂級的，值得尊重。

來自巴西的農民和磨坊主緊隨南非之後，從 11 個參賽項目中獲得了 14 個獎項。

該國大部分橄欖油生產來自南部的南里奧格蘭德州，該州經歷了 災難性的洪水.

極端天氣破壞了該州大部分橄欖園，導致歷史上的歉收，洪水摧毀了城市並奪走了數千人的生命。

距離巴西不遠，來自智利的三名製片人從 11 個參賽作品中總共獲得了 - 個獎項。與巴西類似，該國也經歷了重大的 產量下降，部分原因是氣候因素和橄欖樹的自然輪生傾向。

我們非常高興也很榮幸獲得這個獎項。 奧利沃斯·魯塔·德爾·索爾，榮獲兩項大獎。 多年來[贏得 NYIOOC] 讓我們能夠向消費者傳達我們的品質隨著時間的推移而得到的鞏固。

在太平洋的另一邊，澳洲製片人從 12 個參賽作品中獲得了 - 個獎項。該國經歷了 輕微但預期 產量下降，大雨使收成變得更加困難。

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收穫量普遍低於往年，考慮到春雨的影響，這並不令人意外。 Cape Schanck橄欖莊園.

儘管面臨逆境，維多利亞州的農民仍取得了高品質的收成，中號 Coratina 和中號 Picual 分別獲得了金獎和銀獎。

世界最佳橄欖油競賽生產半球生產者收穫挑戰收穫橄欖油時代的獎勵

Agroland 以 Colina de Garzón 品牌再次榮獲兩項大獎。 （圖：農業國）

在南美洲，來自阿根廷、秘魯和烏拉圭的生產商和裝瓶商慶祝了屢獲殊榮的收成，而這原本是充滿挑戰的收成。

來自阿根廷門多薩的兩名製片人各獲得金獎。同時，烏拉圭的兩個 最大的橄欖油生產商 在該國經歷了一場戲劇性的災難後，他們共同獲得了金獎和兩項銀獎 產量下降.

最終，秘魯的一家進口商和生產商獲得了銀獎，自 2014 年以來，該國在世界大賽中釀造了首個獲獎的特級初榨橄欖油。

獲得 NYOOC 銀獎是一項巨大的榮譽，這證明了生產每個階段所付出的努力和奉獻精神。 瓦萊蘇爾，該獎項授予中號 Criolla。

它證實我們走在正確的道路上，致力於卓越並提供符合最高品質標準的產品，」她補充道。 但從根本上來說，這個獎項激勵我們繼續改進，並與全世界更多的人分享我們對橄欖油的熱情。

請參見：Olive Oil Times 世界排名

岡薩雷斯表示，除了這項驗證之外，她希望該獎項能幫助公司找到新的出口機會，包括在美國的出口機會。

我們相信這個獎項將凸顯並支持我們 TIQSI 優質特級初榨橄欖油的質量，」她說。 我們還希望它能夠增強現有客戶的信任，並吸引對高端橄欖油感興趣的新消費者。

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