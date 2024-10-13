南半球生產商收穫挑戰收穫的回報

來自三大洲七個國家的農民、磨坊主和裝瓶商在 44 年南半球賽區總共贏得了 2024 個獎項 NYIOOC World Olive Oil Competition.

從澳洲到烏拉圭，生產者克服了充滿挑戰的作物年，農民必須應對極端天氣事件和害蟲。同時，加工商和裝瓶商面臨輪流停電和生產成本上升的問題。

我感到興奮和自豪......這證明來自南非的特級初榨橄欖油是頂級的，值得尊重。 - Loyiso Manga，Ubuntu 所有者

南非一馬當先，有八家生產商利用 豐收 從 12 個參賽項目中獲得 19 個獎項，這是該國歷史上獎牌數第二高的。

雖然天氣對製作獲獎作品有很大幫助 特級初榨橄欖油生產者在該國的輪流停電中苦苦掙扎，這需要收穫和碾磨團隊之間的仔細協調。

“質量非常好，我們能夠在冬季大雨來臨之前提前收割莊稼，” 里奧拉哥，它因 Frantoio、Leccino 和 Coratina 橄欖的中等強度混合而獲得銀獎。

“我們的橄欖油表現較高 多酚 但仍保持平衡，石油產量非常高，」她補充道。 “總體而言，我們的橄欖油具有良好的香氣和非常乾淨的口感以及持久的辛辣味。

首次參賽的南非選手與知名品牌一起慶祝他們在世界大賽上的成功。

背後的製作人 Ubuntu，該國第一個黑人擁有的橄欖油品牌， 獲得銀獎 以獲得精緻的混合效果。

洛伊索·曼加在經歷了充滿挑戰的一年後，慶祝了他在世界大賽上的首次獲獎。 （照片：Ubuntu）

“我感到興奮和自豪，我希望這能激勵所有敢於夢想的人，特別是我在非洲的兄弟姐妹。 “這證明來自南非的特級初榨橄欖油是頂級的，值得尊重。

來自巴西的農民和磨坊主緊隨南非之後，從 11 個參賽項目中獲得了 14 個獎項。

該國大部分橄欖油生產來自南部的南里奧格蘭德州，該州經歷了 災難性的洪水.

極端天氣破壞了該州大部分橄欖園，導致歷史上的歉收，洪水摧毀了城市並奪走了數千人的生命。

距離巴西不遠，來自智利的三名製片人從 11 個參賽作品中總共獲得了 - 個獎項。與巴西類似，該國也經歷了重大的 產量下降，部分原因是氣候因素和橄欖樹的自然輪生傾向。

“我們非常高興也很榮幸獲得這個獎項。 奧利沃斯·魯塔·德爾·索爾，榮獲兩項大獎。 “多年來[贏得 NYIOOC] 讓我們能夠向消費者傳達我們的品質隨著時間的推移而得到的鞏固。

在太平洋的另一邊，澳洲製片人從 12 個參賽作品中獲得了 - 個獎項。該國經歷了 輕微但預期 產量下降，大雨使收成變得更加困難。

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“收穫量普遍低於往年，考慮到春雨的影響，這並不令人意外。 Cape Schanck橄欖莊園.

儘管面臨逆境，維多利亞州的農民仍取得了高品質的收成，中號 Coratina 和中號 Picual 分別獲得了金獎和銀獎。

Agroland 以 Colina de Garzón 品牌再次榮獲兩項大獎。 （圖：農業國）

在南美洲，來自阿根廷、秘魯和烏拉圭的生產商和裝瓶商慶祝了屢獲殊榮的收成，而這原本是充滿挑戰的收成。

來自阿根廷門多薩的兩名製片人各獲得金獎。同時，烏拉圭的兩個 最大的橄欖油生產商 在該國經歷了一場戲劇性的災難後，他們共同獲得了金獎和兩項銀獎 產量下降.

最終，秘魯的一家進口商和生產商獲得了銀獎，自 2014 年以來，該國在世界大賽中釀造了首個獲獎的特級初榨橄欖油。

“獲得 NYOOC 銀獎是一項巨大的榮譽，這證明了生產每個階段所付出的努力和奉獻精神。 瓦萊蘇爾，該獎項授予中號 Criolla。

“它證實我們走在正確的道路上，致力於卓越並提供符合最高品質標準的產品，」她補充道。 “但從根本上來說，這個獎項激勵我們繼續改進，並與全世界更多的人分享我們對橄欖油的熱情。

岡薩雷斯表示，除了這項驗證之外，她希望該獎項能幫助公司找到新的出口機會，包括在美國的出口機會。

“我們相信這個獎項將凸顯並支持我們 TIQSI 優質特級初榨橄欖油的質量，」她說。 “我們還希望它能夠增強現有客戶的信任，並吸引對高端橄欖油感興趣的新消費者。