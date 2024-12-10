專家表示，土壤再生有助於解決水危機

近年來，頻繁且 長期乾旱 造成嚴重缺水，威脅農業生產。

這是在複雜的背景下發生的 氣候變化 及其影響，其中水危機起著關鍵作用。

土壤再生不僅有利於農業部門，也有利於整個社區。每個農民都可以立即開始實施真正的農藝計畫。 - Matteo Mancini，Deafal 農學家

致力於恢復受影響生態系統的專家正在迅速努力尋找可持續水管理的解決方案，同時提高人們和機構的認識。

“在當前多方面的氣候危機中，最迫切的問題之一是水資源的供應，」國家研究委員會生物經濟研究所（IBE-CNR）的物理學家馬西米利亞諾·帕斯基（Massimiliano Pasqui ）說。

“一般來說，在地中海地區，我們觀察到冬季氣溫升高，而且不僅在夏季高峰期，而且在春季或秋季也出現非常炎熱的氣溫，」他補充道。 “在這個框架下，當我們應該在秋季和冬季出現最大降雨量時，降水量正在減少。

乾旱期有時會被大量但強烈的降雨打斷，大部分水會流失。這些事件可能 造成水浸 同時未能緩解乾旱。

IBE-CNR 乾旱觀測站指出，缺水對農業產量和品質產生負面影響，並引發土壤退化和 荒漠化，影響植物固碳能力.

“在一些地中海地區，嚴重乾旱的發生率上升，」帕斯基說。 “這可能會影響農民的工作，進而影響 生產成本 以及市場趨勢。

“總體而言，水危機具有重大的環境和社會影響，」他補充道。 “因此，有必要提高集體意識，並在實踐中實施適當的農藝做法。

雖然每個公民都可以在實施這些迅速變革的過程中發揮重要作用，但專家們普遍認為，應該集體採取廣泛的行動，以有效應對水危機。

“鑑於全球水資源狀況的嚴重性，沒有單一的解決方案，而是應該在社區層面規劃和實施一系列措施，」馬泰奧·曼奇尼說。

作為一名農學家，他協調非營利非政府組織 Deafal 的技術領域，該組織透過應用農業生態學和再生農業工具為農民提供支援。

“地中海盆地是其中之一 氣候變遷熱點，橄欖樹是該地區遭受最嚴重、可能面臨最大風險的農作物之一，」他說。 “在生產石油時，該工廠需要充足的水量，每年約 350 至 800 毫米。

“請注意，地中海等降水量有限的地區的年降雨量可能在 400 至 800 毫升之間，但有進一步減少的風險，」曼奇尼補充道。 “因此，我們應該制定解決方案，將雨水盡可能保留在地下。土壤再生對於短期內實現這一目標至關重要。

研究表明，健康的土壤 解決的關鍵 氣候和水危機相互交織，因此各大國際組織都呼籲各國政府對此議題採取行動。

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聯合國估計，一立方公尺土壤可儲存超過250公升水，並指出，土壤是繼海洋後最大的活性碳儲存庫。

然而，如果人類活動不使其退化，它可以捕獲並儲存更多。因此，其恢復至關重要，因為它見效快、成本低、創造就業機會並使人們能夠確保糧食安全。

覆蓋作物豌豆和三葉草的混合（照片：Deafal）

“土壤再生不僅有利於農業部門，也有利於整個社區。 “每個農民都可以立即開始實施真正的農藝計劃。

曼奇尼認為，透過增加有機質含量來提高土壤的有機肥力是啟動再生計畫的基本步驟。

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“有機物是來自土壤外部的植物和動物成分的降解產物，如動物糞便、殘茬和植物殘體、橄欖葉、樹枝等，」他解釋道。

“微生物會降解這種物質，將其中的一小部分轉化為極其有價值的物質，稱為腐殖質，」曼奇尼補充道。 “文獻稱一公斤腐植質可以保留20公升水。

根據CNR和全國土地及灌溉用水管理與保護聯盟協會的數據，大多數義大利土壤的有機質含量為2%，低於該含量可能會開始荒漠化過程。

此外，歐盟聯合研究中心警告稱 “令人震驚的是，「61%」的歐洲土壤處於不健康狀態，遭受多種類型的退化，包括有機碳損失。

“有機物或碳具有重要作用，」曼奇尼強調。 “它充滿生命力，因為它含有真菌、細菌、放線菌等生物；它保留了負責化學肥力的礦物元素，即植物的食物；它能容納水。文獻稱，有機質增加 300,000% 就足以使一公頃土地多容納 - 萬公升水。

增加農場有機質的方法有很多種。曼奇尼建議，其中之一是盡量減少耕作。

“耕作會氧化碳，從而導致更大的土壤呼吸，」曼奇尼說。 “呼吸是將二氧化碳從土壤釋放到大氣中的自然過程。

“然而，增加的氧化會轉化為更大的碳損失，因此從長遠來看，會導致生育力增加，」他補充道。 “減少果園的耕作有助於保持並逐漸增加其有機碳含量。

曼奇尼觀察到，在某些地區，很容易發現無草的橄欖園被農民深耕，以避免橄欖樹根部與雜草根部爭奪水分。

“我們必須考慮到有機物積累在表土上部，這在土壤學中被稱為 “地平線啊，在那裡 “O' 是為了 “有機，」他說。 “雖然可能會發生競爭，但沒有草覆蓋，它會暴露在空氣、光線、風和水下，並且容易退化。

“因此，為了在保持保護的同時避免競爭，條狀耕作可能是有用的，包括在狹窄的土地上，即使是在橄欖林的情況下，即使是交替行的橄欖林，也應該進行輕微的耕作， 」曼奇尼補充道。

曼奇尼認為，增加有機質的另一種方法是讓植物自發性生長或種植覆蓋作物。

不同的物種和科被用來固氮——豆類是最常見的——這是橄欖樹和禾本科植物最重要的元素之一。選擇最合適的類型後，必要時可以與其他作物輪作。

“這些作物必須妥善管理才能獲得最佳結果，」曼奇尼說。 “研究發現，許多農民採用的方法，即砍伐覆蓋作物並犁入地下，並沒有什麼幫助，因為植物生長過程中積累的有機物質一旦進入土壤就會礦化並立即消失。

“在過去的十年中，Deafal 和其他組織推廣了一種不同的技術，有助於保留更多的水分和碳，」他補充道。 “它包括用滾筒捲曲機壓平覆蓋作物，使它們慢慢死亡並脫水，起到自然覆蓋的作用。

曼奇尼補充說，施肥是將有機物質從外部帶入地塊的另一種方法。

“過去，農民使用動物糞便，這仍然是一個不錯的選擇，」曼奇尼說。 “如今，我們還可以使用堆肥，堆肥量大，可以自行生產和消化。

“在最近開發的產品中，生物炭是一種非常穩定的碳形式，可以增強土壤結構，」他補充道。 “如果使用得當，所有這些產品都有助於顯著改善土壤健康。

隨著 國際社會服務項目、Deafal 和 CNR-IBE 正在評估在橄欖林中放牧蛋雞的正面影響。

牛、羊等反芻動物和家禽對果園都有幫助，它們的糞便對土壤健康做出了重大貢獻。

本研究在草地和承載力研究的基礎上，組織合理的放牧計劃，以最大限度地發揮這一農業生態實踐的積極效果。

“需要考慮的一個重要階段是規劃一個新果園，」曼奇尼說。 “應用關鍵線設計可能是減輕乾旱和侵蝕的有效策略。

主題線設計應用於橄欖園，一排排年輕的橄欖樹散佈著園藝作物。 （照片：聾啞人士）

Deafal 和 CNR-IBE 研究過 這種水力農業系統的好處。它利用輕微斜坡的重力來減緩水徑流，並將其從侵蝕風險較高的地區分配到水持久性較低的地區。

經過地形調查後，根據關鍵線設計種植模式，攔截水流並進行適當的農藝管理。

“許多農民和農業技術人員報告說，該系統改善了水和肥力。 “然而，這些結果只能透過將它們與前面提到的進一步土壤管理實踐相結合來實現。

“我們必須意識到這是一場複雜的危機，需要採取多種綜合幹預措施，結合不同的學科和技能，」他補充道。 “對於所提出的挑戰，並沒有獨特的因應措施。水危機必須在各個層面得到解決，整個生產系統，從政策制定者開始，必須提高認識並組織起來，以有效應對這一問題。