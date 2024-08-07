三分之一 World Olive Oil Competition 首次有機參賽

首次，有機特級初榨橄欖油樣本代表莫佔提交總數的三分之一以上 NYIOOC World Olive Oil Competition.

根據 Olive Oil Times 世界排名數據在 35 年全球最大的橄欖油品質評估中，提交的特級初榨橄欖油中有 2024% 獲得了有機認證，而 22 年只有 2014% 的參賽作品獲得了有機認證。

我們在生產特級初榨橄欖油時牢記一件事：創造一種最高品質的油，對環境的影響最小。 - Tommaso Fiore，Olio Infiore 所有者

總體而言，共有 330 種有機特級初榨橄欖油參加了 2024 年版比賽，其中 207 種獲獎。

義大利生產商一馬當先，從 63 份有機參賽作品中贏得了 78 個獎項。緊隨其後的是來自西班牙的製片人，從32 個參賽作品中獲得38 個獎項，美國（從27 個參賽作品中獲得32 個獎項）、希臘（從26 個參賽作品中獲得38 個獎項）和克羅埃西亞（從23 個參賽作品中獲得25 個獎項）。

橄欖油世界各地的有機生產商慶祝了他們的 NYIOOC 許多人認為這些榮譽證明了他們的辛勤工作以及有機橄欖種植者和磨坊主面臨的許多挑戰。

“在焦維納佐實施有機種植並不容易，那裡沒有其他[有機生產商]。 貝內黛特.

公司獲得了 金獎 因其中等強度的 Coratina 和 Ogliarola 單一品種。

Le Due Benedette 提早收穫，以獲得其本土橄欖品種的最高品質。 （照片：Le Due Benedette）

除了獲得有機認證外，橄欖還在 10 月收穫時仍呈綠色，比該地區許多其他生產商開始收穫的時間早了幾週。與義大利北部和中部不同，史泰龍·德桑蒂斯表示，普利亞的收成很豐富， “沒有併發症。

“這些獎項是對 17 年辛勤工作的認可。 “但令人欣慰的是，這片土地又恢復了我童年時看到的豐富的野花。

她補充說， “這些樹大多已有數百年曆史，一直保持著令人印象深刻的巴里花瓶的形狀，而且油芳香可口。

史泰龍·德桑蒂斯表示，贏得國際獎項有助於提高公司的銷售額，同樣重要的是，也驗證了她的有機計畫及其參與者。

雖然義大利南部的生產者獲得了豐收，但西班牙北部的生產者繼續遭受持續乾旱的破壞性後果。

安娜·卡納爾 (Anna Canal)，加泰隆尼亞公司共同所有人 奧利彗星，表示他們最近的收穫非常具有挑戰性，儘管最終收穫 銀獎 為公司精緻的Arbequina。

總部位於加泰隆尼亞的 Oli Cometes 克服了持續乾旱的影響，在 2024 年有機 Arbequina 獲得銀牌 NYIOOC。 （照片：奧利·彗星）

“在上一次收穫期間，與之前的收穫相比，我們遇到了一些困難，」Canal 說。 “由於我們遭受了極端乾旱，2023 年的收成是我們地區 40 年來最差的。

“我們的橄欖園是旱地；它只接受雨水，而且雨水很少，甚至根本沒有。我們沒有灌溉系統，」她補充道。 “缺乏雨水導致橄欖樹產出的橄欖減少，轉化為石油的升數也減少。

缺乏雨水也使得用拖拉機振動器從樹枝上摘下橄欖變得更加困難，卡納爾說，這減緩了收穫速度，因為橄欖必須手工採摘。

Oli Cometes 背後的生產者採用生物動力農業，這比有機農業實踐更進一步。 （照片：奧利·彗星）

“即便如此，我們還是能夠生產出非常 優質油，這反映在所獲得的獎項中，」她說。

Canal 補充說，她很感激這個獎項，它驗證了生產具有獲獎品質的有機特級初榨橄欖油所需的辛勤工作，特別是在艱難的收成期間。

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十年前，她收購了這座種植 1,700 棵阿爾貝奎納橄欖樹的農場，並開始將其轉變為有機種植方式。

“我們是加泰隆尼亞唯一擁有生物動力認證的橄欖油生產商，」她說。 “在西班牙，我們只有 15 個人，而全球約有 50 家生產商。這是一個非常難以獲得的認證，因為它的限制非常嚴格。

“生物動力學一詞源自希臘語 BIOS （生活）和 動力 （力），意味著這種方法按照生命的能量運作，尋找人與地球之間所謂的正確關係，試圖確保土壤和植物的健康，」卡納爾補充道。

雖然與有機農業非常相似， 生物動力農業 具有一些細微的差異。例如，卡納爾表示，禁止使用以玉米餵養的乳牛的糞便，因為乳牛無法自然消化玉米，而且產生的糞便中含有過多的鋅。

“我們從一個農民那裡得到糞便，他的牛在山上吃草，只吃草，」她說。

Canal 解釋說，Oli Cometes 的生產是基於陸地和宇宙節奏。 “行星的強度會影響農作物以及從農作物中提取的產品的質量，」她說。

“我們遵循的周期的一個例子是月球，」卡納爾補充道。 “如果它能移動潮汐，它也會極大地影響橄欖樹，因為欖樹的80%是由水組成的。這就是為什麼我們在殘月時種植橄欖樹：樹的力量在於根，我們對它的傷害也較小。

“另一方面，如果我們對葉子進行葉面處理，我們會在上弦月期間進行，因為力量在樹冠上，而且處理會更有效，」她解釋道。

生物動力農業理念超越了橄欖園，延伸到了工廠和包裝設施。

“另一方面，我們不能使用塑膠進行包裝。我們只用玻璃瓶和不含鄰苯二甲酸鹽的罐頭包裝，」卡納爾說。 “鄰苯二甲酸鹽是塑膠的衍生物，常用於包裝食品的罐頭中。我們從一家國內生產商那裡獲得不含鄰苯二甲酸鹽的罐頭，但成本是傳統罐頭的三倍。

在地中海的另一邊，來自世界上最大的有機橄欖油生產商的生產商聯合贏得了 15 項有機特級初榨橄欖油獎。總體而言，突尼斯生產商 獲得26個獎項 在2024 NYIOOC.

Tiger Kong（在梯子上）相信獲得有機認證有助於他在柬埔寨新興橄欖油市場的競爭對手中脫穎而出。 （照片：老虎動力）

其中有 老虎動力，其產品出口到柬埔寨。公司 榮獲兩項銀獎 適用於 1629 品牌的精緻 Chetoui 和 Chemlali 油。

執行長 Tiger Kong 表示，有機產品有助於他的特級初榨橄欖油從競爭對手的油中脫穎而出，吸引回頭客。

“獲獎後，我的品牌繼續在市場上大放異彩，並保持了我們現有和新客戶的信任。

與歐洲同行類似，孔表示，氣候變遷是北非有機種植者面臨的持續挑戰。他補充說，生產成本也急劇增加，產量下降增加了樹木的維護成本。

同時，回到普利亞，業主 奧利奧因菲奧雷 慶祝贏得 金獎 對於中等強度的 Coratina。

托馬索·菲奧雷 (Tommaso Fiore) 在 2024 年慶祝他首次獲獎 NYIOOC 有機 Coratina。 （照片：奧利奧·因菲奧雷）

“我們在生產特級初榨橄欖油時牢記一件事：創造一種最高品質的油，對環境的影響最小，」托馬索·菲奧雷說。 “存在 在授予 NYIOOC 是一種巨大的榮譽和巨大的滿足。

Olio Infiore 的所有者補充說，在比賽中獲獎的 NYIOOC 源自於多年來對有機技術的奉獻和對產品的熱情。

“為了實現這一目標，我們在土地和植物的處理（畢竟我們公司是一家有機農業企業）和轉型過程中採用傳統與創新的結合，」他說。 “我們相信自然應該得到幫助，而不是強迫，甚至是侵犯，同時我們堅信技術可以幫助創造完美的產品。

菲奧雷認為，有機生產橄欖油可以增強風土的特性。

然而，他警告說，有機農業不適合膽小的人，理由是氣候變遷的影響，包括極端天氣事件、 橄欖果蠅 以及威脅 苛養木黴 有機農民面臨的挑戰。

不過，他表示奧利奧·因菲奧雷 (Olio Infiore) 在 NYIOOC 顯示義大利應該提高品質和標準 可持續性 並遠離批量生產市場。

“我們堅信未來是朝著有機的方向發展，」Fiore 說。