酚含量較高的橄欖較抗炭疽病

科爾多瓦大學橄欖遺傳學研究小組的科學家發現，橄欖成熟過程中酚類物質的變化在抗性中扮演重要角色。 炭疽病.

造成經濟損失的橄欖樹病害是由 炭疽菌 菌。這種真菌會導致橄欖嚴重腐爛，導致農作物嚴重損失。

受真菌污染的橄欖製成的橄欖油具有較高的酸度和感官缺陷。它通常落入 燈籠 屬於不適合人類食用的類別。

“我們花了兩年的時間分析了六個品種，進行了酚類化合物分析和對病原體的抗性測試，」科爾多瓦大學博士生、該研究的第一作者 Hristofor Miho 說。

“結果使我們能夠觀察到，酚類濃度高且含有特定酚類的品種的抗性更強，」他補充道。

研究人員選擇了 Empeltre 和 Frantoio 品種，它們以對真菌的抵抗力而聞名。霍吉布蘭卡（Hojiblanca）和皮庫多（Picudo），以缺乏抵抗力而聞名； Barnea 和 Picual 被認為具有中等抵抗力。

橄欖是從 世界橄欖種質庫 科爾多瓦在開始成熟之前，經歷了三個成熟階段：綠色、成熟和成熟。

取樣以確定橄欖的酚類成分，然後使用最常見的孢子進行接種 炭疽菌 在西班牙和義大利發現的菌株。

雖然所有綠橄欖都對真菌免疫，但它們會累積非活性物質 炭疽菌 以附著胞形式感染，附著胞是一種穿透果實的器官樣結構。

“這種感染在果實發育過程中保持潛伏直至成熟，導致病原體重新激活和疾病發展，」研究人員寫道。 “隨後，橄欖果實在成熟過程中對病原體的敏感性增加，同時總酚類化合物減少。

研究人員還分離了七種標準酚類化合物來測試它們的抗真菌活性： 羥基酪醇, 酪醇, 橄欖苦苷、 橄欖苦苷元、 油酸苷、 油橄欖素 和羥基酪醇4-O-葡萄糖苷。

“油橄欖素表現出最高的抑制活性，其次是油酸素、橄欖苦苷苷元、羥基酪醇和酪醇，」研究人員寫道。

橄欖苦苷、木本苷（油橄欖素的前驅物）及其衍生物，包括油酸苷，是抑制孢子萌發最關鍵的化合物。

這些化合物在所有綠色水果中占主導地位，無論品種如何，並且在主要抗性品種成熟過程中佔總酚的 90% 以上。

同時，敏感品種在成熟時將橄欖苦素、油酸素和油刺醛轉化為羥基酪醇-4-O-葡萄糖苷，從而降低了炭疽病的耐受性。

“總體而言，抗性品種誘導了醛類和去甲基化形式的酚類[橄欖苦苷、油橄欖苷和油酸苷]的合成，這高度抑制了真菌孢子的萌發，」研究人員寫道。 “相較之下，敏感品種在成熟過程中促進了羥基酪醇 4-O-葡萄糖苷的合成，這是一種沒有抗真菌作用的化合物。

他們進一步發現，在各個品種的所有正在發育的橄欖樣本中，總酚濃度為每公斤 50,000 毫克，完全抑制了孢子萌發。

研究人員觀察到，對這種真菌敏感的品種在成熟過程中酚類化合物含量下降了 73%，而抗性品種的酚類化合物下降了 28%。

“易感品種酚類物質的急劇減少導致抗真菌活性完全降低，」他們寫道。 “有趣的是，抗性品種較少的酚類減少並沒有降低孢子萌發的抑製作用。

負責這項研究的胡安·莫拉爾表示，這項研究將幫助政策制定者和農民選擇種植新品種，並告知研究人員應該雜交哪些品種以獲得更具抗性的雜交品種。

“了解酚類級聯[酚類化合物的變化]在不同品種中的表現將使我們能夠根據科學標準更好地選擇應該使用的親本，以便下一代橄欖樹能夠抵抗這種疾病。