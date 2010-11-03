橄欖油質量最近在新聞中很突出，頭條新聞告訴我們，我們的特級初榨橄欖油可能不是特級初榨橄欖油。

廚房櫥櫃蒙上了一層懷疑的陰影。 我們怎麼知道那瓶漂亮的橄欖油是否在謊稱其特級初榨狀態？ 消費者該怎麼辦？

確實，在特級初榨橄欖油的行列中確實存在一些嚴重的手帕。 摻假、貼錯標籤和監管問題都是真實、複雜且非常重要的。

但是，這並不意味著在所有這些重大問題得到解決之前，橄欖油消費者沒有希望。 相反，通過一點學習，消費者可以受益匪淺。

開始橄欖油教育的合乎邏輯的地方是品嚐。 除非您將其與感官體驗（橄欖油的香氣和味道）聯繫起來，否則世界上所有的閱讀都將毫無意義。

專業級 橄欖油品嚐師 直接從你最喜歡的咖啡館的蠟燭台上的藍色小玻璃杯中啜飲油。 儘管最終我們必須記住橄欖油是食物中的一種成分，但直接品嚐它確實具有讓您完全不加掩飾地品嚐橄欖油的優勢。

橄欖油品嚐杯

不要害怕。 一小口橄欖油不會傷害到你——一旦你習慣了這個想法，它實際上會非常好——它會幫助你學會識別特徵，而不會導致其他口味的複雜化。

橄欖油的香氣是其風味的關鍵部分。 欣賞它們的最好方法是將一點橄欖油（一兩湯匙）倒入一個小酒杯（或官員 橄欖油品嚐杯 如果你有一個）。

一隻手拿著杯子，另一隻手蓋住它，以便在加熱時將香氣留在裡面。 握住它，旋轉它，加熱一兩分鐘。 然後把鼻子伸進杯子裡，聞一聞香氣或 “橄欖油的鼻子”。

您可能會注意到新鮮的青草、肉桂、熱帶水果或其他成熟或綠橄欖果實的香氣。 這是指出這個詞的好時機 “橄欖油中的“果味”可以指蔬菜的香氣，即綠色橄欖果，也可以指成熟的水果香氣。 所以把洋薊、草和草藥想像成 “水果”當您品嚐橄欖油時！

現在喝一口油。 不要太懦弱； 如果你沒有得到足夠的量，你就不會欣賞油的所有品質，因為它只是在你的舌尖上。 理想情況下，您希望獲得整個嘴巴和舌頭的印象。

(NYIOOC)

通過油吸入空氣，以從油中釋放出更多的香氣，然後——這很重要——閉上嘴，通過鼻子呼氣。 這 “鼻後”的感知會給你一大堆其他的味道。 鼻後感知是可能的，因為你的嘴在後面連接到你的鼻子。 現在吞下部分或全部油。

刺鼻是一種辛辣的感覺，在喉嚨中檢測到，所以吞下一些油很重要。 辛辣是橄欖油的一個積極特徵。 這是一種化學刺激，就像辣椒的辣味一樣，一旦你習慣了它，同樣會吸引人。

一旦你開始進入那種辛辣的踢腿，很難想像沒有它的生活。 刺激性可能非常溫和——只是最輕微的刺痛感——也可能強烈到足以讓你咳嗽。 橄欖油愛好者有時會提到一種、兩種或註意三種止咳油。

除了果味和辛辣之外，橄欖油的三個積極屬性中的第三個是苦味。 苦味和辛辣味一樣，也是後天習得的味道。 任何曾經在樹上品嚐過橄欖的人都可以證明，苦味是新鮮橄欖中的一種突出味道。

事實上，為餐桌醃製橄欖必須從去苦味的過程開始。 由於橄欖油是由未醃製的橄欖製成的，因此可以發現不同程度的苦味； 由較成熟的水果製成的油幾乎沒有苦味，而由較綠的水果製成的油則有明顯的苦味。

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美國人的品味視野正在拓寬； 我們正在探索黑巧克力、苦味沙拉蔬菜等食物的苦味，現在還有濃烈的橄欖油。

您在口中可能會注意到的果味特徵包括堅果味、黃油味和其他成熟風味，以及更豐富的綠色水果味。 在這種鼻後感知中最明顯的另一個特徵是酸敗——當我們在另一篇文章中研究橄欖油的常見缺陷時，我們將探討這一點。 橄欖油之間的傳統味覺清潔劑是水，原味或起泡水，以及史密斯奶奶蘋果片。

NYIOOC 品酒師麗娜·史密斯

一旦您品嚐了純橄欖油，下一步就是將其與食物一起品嚐。 這就是橄欖油發揮作用的地方，作為菜餚中的一種風味。

葡萄酒是一個很好的類比：與食物搭配的葡萄酒可能不適合作為開胃酒。 橄欖油也是一樣的：有時橄欖油本身或與麵包一起看起來過於刺鼻和苦澀，當用來加在豐盛的豆湯上時，它本身就是完美的。

搭配橄欖油和食物本身就是一個完整的討論，但為了獲得良好的學習體驗，請嘗試三種不同的橄欖油——一種精緻的、一種中等的、一種濃烈的——搭配各種物品。 不錯的選擇是溫煮土豆、新鮮馬蘇里拉奶酪、熟番茄、麵包、溫煮白豆、沙拉蔬菜、時令蔬菜、烤牛排、水煮或烤雞； 幾乎什麼是晚餐。 烹飪簡單，不添加大量調味料，但要確保手頭有一些海鹽。

現在品嚐蘸有每種油的相同食物。 注意味道是如何相互作用的。 是和諧的組合嗎？ 對比？ 一種味道會壓倒另一種，還是它們平衡得很好？

和一群朋友一起做這件事很有趣：你們可以一起品嚐並比較印象。 添加一些葡萄酒——一种红葡萄酒和一種白葡萄酒——來完成配對，你就可以參加一個晚宴了。

