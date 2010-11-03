enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी
enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी

橄欖油品嚐簡介

在由領先專家撰寫的解決有關橄欖油的基本消費者問題的系列文章的第一篇中，Alexandra Kicenik Devarenne 解釋了橄欖油品嚐和食物搭配。
亞歷山德拉 Kicenik Devarenne
3 年 2010 月 12 日 14:- UTC

橄欖油質量最近在新聞中很突出，頭條新聞告訴我們，我們的特級初榨橄欖油可能不是特級初榨橄欖油。

廚房櫥櫃蒙上了一層懷疑的陰影。 我們怎麼知道那瓶漂亮的橄欖油是否在謊稱其特級初榨狀態？ 消費者該怎麼辦？

確實，在特級初榨橄欖油的行列中確實存在一些嚴重的手帕。 摻假、貼錯標籤和監管問題都是真實、複雜且非常重要的。

但是，這並不意味著在所有這些重大問題得到解決之前，橄欖油消費者沒有希望。 相反，通過一點學習，消費者可以受益匪淺。

開始橄欖油教育的合乎邏輯的地方是品嚐。 除非您將其與感官體驗（橄欖油的香氣和味道）聯繫起來，否則世界上所有的閱讀都將毫無意義。

專業級 橄欖油品嚐師 直接從你最喜歡的咖啡館的蠟燭台上的藍色小玻璃杯中啜飲油。 儘管最終我們必須記住橄欖油是食物中的一種成分，但直接品嚐它確實具有讓您完全不加掩飾地品嚐橄欖油的優勢。

基礎知識世界橄欖油品嚐和橄欖油品嚐時間簡介

橄欖油品嚐杯

不要害怕。 一小口橄欖油不會傷害到你——一旦你習慣了這個想法，它實際上會非常好——它會幫助你學會識別特徵，而不會導致其他口味的複雜化。

橄欖油的香氣是其風味的關鍵部分。 欣賞它們的最好方法是將一點橄欖油（一兩湯匙）倒入一個小酒杯（或官員 橄欖油品嚐杯 如果你有一個）。

一隻手拿著杯子，另一隻手蓋住它，以便在加熱時將香氣留在裡面。 握住它，旋轉它，加熱一兩分鐘。 然後把鼻子伸進杯子裡，聞一聞香氣或 橄欖油的鼻子”。

您可能會注意到新鮮的青草、肉桂、熱帶水果或其他成熟或綠橄欖果實的香氣。 這是指出這個詞的好時機 橄欖油中的“果味”可以指蔬菜的香氣，即綠色橄欖果，也可以指成熟的水果香氣。 所以把洋薊、草和草藥想像成 水果”當您品嚐橄欖油時！

現在喝一口油。 不要太懦弱； 如果你沒有得到足夠的量，你就不會欣賞油的所有品質，因為它只是在你的舌尖上。 理想情況下，您希望獲得整個嘴巴和舌頭的印象。

基礎知識世界橄欖油品嚐和橄欖油品嚐時間簡介

(NYIOOC)

通過油吸入空氣，以從油中釋放出更多的香氣，然後——這很重要——閉上嘴，通過鼻子呼氣。 這 鼻後”的感知會給你一大堆其他的味道。 鼻後感知是可能的，因為你的嘴在後面連接到你的鼻子。 現在吞下部分或全部油。

刺鼻是一種辛辣的感覺，在喉嚨中檢測到，所以吞下一些油很重要。 辛辣是橄欖油的一個積極特徵。 這是一種化學刺激，就像辣椒的辣味一樣，一旦你習慣了它，同樣會吸引人。

一旦你開始進入那種辛辣的踢腿，很難想像沒有它的生活。 刺激性可能非常溫和——只是最輕微的刺痛感——也可能強烈到足以讓你咳嗽。 橄欖油愛好者有時會提到一種、兩種或註意三種止咳油。

除了果味和辛辣之外，橄欖油的三個積極屬性中的第三個是苦味。 苦味和辛辣味一樣，也是後天習得的味道。 任何曾經在樹上品嚐過橄欖的人都可以證明，苦味是新鮮橄欖中的一種突出味道。

事實上，為餐桌醃製橄欖必須從去苦味的過程開始。 由於橄欖油是由未醃製的橄欖製成的，因此可以發現不同程度的苦味； 由較成熟的水果製成的油幾乎沒有苦味，而由較綠的水果製成的油則有明顯的苦味。

廣告
廣告

美國人的品味視野正在拓寬； 我們正在探索黑巧克力、苦味沙拉蔬菜等食物的苦味，現在還有濃烈的橄欖油。

您在口中可能會注意到的果味特徵包括堅果味、黃油味和其他成熟風味，以及更豐富的綠色水果味。 在這種鼻後感知中最明顯的另一個特徵是酸敗——當我們在另一篇文章中研究橄欖油的常見缺陷時，我們將探討這一點。 橄欖油之間的傳統味覺清潔劑是水，原味或起泡水，以及史密斯奶奶蘋果片。

基礎知識世界橄欖油品嚐和橄欖油品嚐時間簡介

NYIOOC 品酒師麗娜·史密斯

一旦您品嚐了純橄欖油，下一步就是將其與食物一起品嚐。 這就是橄欖油發揮作用的地方，作為菜餚中的一種風味。

葡萄酒是一個很好的類比：與食物搭配的葡萄酒可能不適合作為開胃酒。 橄欖油也是一樣的：有時橄欖油本身或與麵包一起看起來過於刺鼻和苦澀，當用來加在豐盛的豆湯上時，它本身就是完美的。

搭配橄欖油和食物本身就是一個完整的討論，但為了獲得良好的學習體驗，請嘗試三種不同的橄欖油——一種精緻的、一種中等的、一種濃烈的——搭配各種物品。 不錯的選擇是溫煮土豆、新鮮馬蘇里拉奶酪、熟番茄、麵包、溫煮白豆、沙拉蔬菜、時令蔬菜、烤牛排、水煮或烤雞； 幾乎什麼是晚餐。 烹飪簡單，不添加大量調味料，但要確保手頭有一些海鹽。

現在品嚐蘸有每種油的相同食物。 注意味道是如何相互作用的。 是和諧的組合嗎？ 對比？ 一種味道會壓倒另一種，還是它們平衡得很好？ 

和一群朋友一起做這件事很有趣：你們可以一起品嚐並比較印象。 添加一些葡萄酒——一种红葡萄酒和一種白葡萄酒——來完成配對，你就可以參加一個晚宴了。

更多文章：  , ,

廣告
廣告

相關文章