橄欖油質量密封？ 任你選

越來越多的消費者正在了解口味和 橄欖油的健康益處 與它的質量和新鮮度密切相關，但是普通購物者仍然無法確保購買一瓶符合標準的 EVOO。

在購買之前品嚐油可能會有所幫助，但是 研究表明 大多數人在口味測試中仍然選擇陳舊、腐臭的橄欖油，因為這是他們的習慣。 收穫和 “保質期”日期可以表明新鮮度，但它們不能保證油沒有缺陷和摻假。

請參見：關於橄欖油你需要知道的 10 件事

您可以做的一件事是從大型比賽中尋找獎牌貼紙，例如 紐約國際橄欖油大賽，以確定今年獲獎的特級初榨橄欖油。

您可能還會尋找具有 原產地名稱 (DOP) 標籤，表明它由管理 DOP 的地區監控，並且必須遵守其標準並表現出某些品質。

或者，您可以尋找優質印章。

為了幫助消費者在混亂的市場中增加一些信心，已經開發了許多質量密封程序來監控和認證展示其貼紙的橄欖油的質量。

質量密封程序以味道（感官）測試和化學標準為後盾，每個都有自己的一套通過/失敗基準。 其中一項計劃是 USDA 質量監控計劃，還包括定期的、不事先通知的設施訪問和可追溯性審計。

化學反應可能會令人困惑。 但是密封程序的目的是在沒有共同標準的情況下監控各種化學和味道參數，因此我們不必都是專家。

對美國農業部 (USDA)、北美橄欖油協會、加州橄欖油委員會和新的特級初榨聯盟提供的計劃的審查具有相似之處，但沒有兩個完全相同。

美國農業部質量監測計劃

美國農業部標準於 2010 年進行了修訂，並基於 國際橄欖理事會（IOC） 標準，但亞麻酸和菜油甾醇限值的差異除外。 然而，國際奧委會此後進行了修訂，包括增加了對脂肪酸甲酯和乙酯以及苯酚含量總和的測試。 “美國標準不包括這些變化，”美國農業部農業營銷服務部的 Pamela Stanziani 說，儘管她也指出標准文件可以修改 “與行業成員合作……以反映現代商業實踐。”

2012 年，美國農業部 擴展其質量監測計劃 包括橄欖油。 作為該計劃的一部分，美國農業部檢查員進行化學和味覺測試，以及對公司係統和程序的定期審計。 “他們查看混合物的每一個成分，他們審核諸如衛生、安全、可追溯性和原產國等事項，”龐貝公司質量、研發副總裁 Luisito Cercaci 說，該公司是迄今為止第一家也是唯一一家獲得QMP批准。 “美國農業部控制著整個系統，隨著時間的推移獲得更深入的知識並變得更加嚴格，”他說。

北美橄欖油協會質量印章

北美橄欖油協會（NAOOA）緊隨其後 國際奧委會標準 在其測試中，包括感官分析和一系列化學測試。 “如果您想確定真實性和質量的全貌，沒有任何捷徑可走。 你必須全部運行它們，”NAOOA 執行副總裁 Eryn Balch 說。

NAOOA 的質量控制計劃包括定期測試其成員的油，從市場上購買，使用標準 “比美國農業部更嚴格，”Balch 說。 兩組標準之間的主要區別在於亞麻酸和菜油甾醇的通過水平不同，以及主要真實性測試的範圍。 NAOOA 進行的一些真實性測試是 “次要”或 “表 II”在 USDA 參數下的測試，這意味著 USDA 只有在第一輪測試中的某些組件失敗時才會執行這些測試。 Balch 說測試應該被認為是主要的，以有效地監測摻假。

加州橄欖油委員會

加州橄欖委員會 (COOC) 對生產商提交的油樣進行特級初榨質量和真實性測試。 COOC 測試同時包含感官和化學元素，但化學分析比 USDA 或 NAOOA 少。 COOC 將在今年夏天審查其要求，並可能增加 PPP（焦脫鎂葉綠素）和 DAG（1-2 二酰基甘油）測試，執行董事 Patricia Darragh 說。 達拉格說 PPP 和 DAG 是 “在石油分級的化學評估中非常重要的工具”，並且進行測試更可行 “現在更多的實驗室已經完成了做這些的要求。

特級維珍聯盟

特級維珍聯盟 (EVA) 是一個新成立的非營利性貿易協會，其目標是恢復消費者對市場的信任。 世界各地的生產商都可以與 EVA 簽約，並從商店貨架上抽取他們的產品樣品進行測試。

EVA 的標準主要基於 澳大利亞橄欖和橄欖果渣油標準 和歐洲的商業慣例，而不是國際奧委會的標準。 “IOC 甾醇和脂肪酸的真偽標準是為歐盟氣候設計的，在不同氣候條件下種植的某些優質油可能無法通過測試，”EVA 聯合創始人 Alexandra Kicenik Devarenne 解釋說。

EVA 的游離脂肪酸和過氧化物限值低於其他程序，需要進行 PPP 和 DAG 測試。 Kicenik Devarenne 指出，EVA 的標準 “隨著從市場上收集數據，將隨著時間的推移而發展。”



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