橄欖油生產商採用環保包裝

全球品牌越來越多地為其產品採用環保包裝。

這一趨勢在橄欖油行業也很明顯，生產商相信創新的包裝解決方案可以減少對環境的影響並提高產品品質和消費者體驗。

“Boss Strategy Global 總裁兼執行長 Sean Zacot 表示，包裝正在轉向更環保的包裝，玻璃瓶、錫罐和可回收材料取代了傳統塑膠。 Olive Oil Times.

“這符合消費者對永續產品的偏好，」他補充道。 “此外，包裝的設計旨在保持橄欖油的新鮮度和品質，深色瓶子和氣密密封可防止光線和氧化。

橄欖油生產商正在採取更永續的策略，例如引入鋁罐和可回收塑膠補充容器。

在希臘，屢獲殊榮的橄欖油生產商 尼奧利亞 今年稍早發起了一項環保包裝活動。

這家總部位於科孚島的公司 獲得金獎 在2024 NYIOOC World Olive Oil Competition，推出了鋁罐包裝的特級初榨橄欖油。

除了可回收之外，罐子還配備了可重複使用的 “新鮮蓋子」以保護橄欖油的健康化合物，包括 多酚、新鮮度和風味。 Neolea 表示，該容器提供了無溢出、流量控制的傾倒體驗，並且可以重新密封以供將來使用。

“在 Neolea，我們正在突破永續發展和創新的界限，」該公司 在LinkedIn上寫，解釋該決定。 “這就是為什麼我們選擇環保鋁罐來存放特級初榨橄欖油。鋁可無限回收，重量輕，可實現高效運輸，並賦予我們的產品時尚、現代的外觀。

在地中海的另一邊，突尼斯最大的橄欖油品牌 Terra Delyssa 計劃在 150,000 年 750 月售出 2025 萬包全新 - 毫升補充裝橄欖油。

該品牌由 CHO集團，表示消費者可以購買可回收的塑膠容器來重新填充 Terra Delyssa 玻璃和 塑膠擠壓瓶，減少公司包裝材料消耗96%。

CHO Group 補充說，這些容器的零售價比同等瓶裝量低百分之十。

雖然一些生產商開發了新的包裝設計來解決永續性問題，但其他生產商卻減少或消除了塑膠的使用。

Deoleo，全世界最大的橄欖油裝瓶商， 宣布計劃 到 2023 年，推出由再生塑膠製成的新設計的瓶子，塑膠用量減少百分之十。

義大利製片人 阿爾·皮格里奧 更進一步。三歲的那個 公司創辦人 從一開始就決定不使用塑膠包裝。

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橄欖油生產商的轉變是消費品產業內更廣泛的永續包裝運動的一部分。

聯合利華 (Unilever) 是希臘主要的橄欖油零售商，直到 銷售2017 該業務正在朝著可持續包裝邁出重大步伐。

這家跨國公司表示，到 2025 年將把原生塑膠的使用量減少一半，增加消費後再生塑膠的使用，並推出新的包裝形式，例如可回收的紙質冰淇淋桶。

該公司也正在探索可重複使用和可再填充的包裝模式，並制定針對特定國家的路線圖，以收集和加工比其銷售量更多的塑膠包裝。

許多其他消費品公司也宣布了類似的包裝策略，以減少塑膠的使用並吸引環保意識的消費者，包括可口可樂、瑪氏、雀巢和歐萊雅。

據美國環保署稱，食品包裝佔該國廢物的近 50%。

相較之下，英國 80% 以上的家庭塑膠垃圾來自食品和飲料包裝。

這些包裝大部分是不可回收的，最終進入垃圾掩埋場，導致微塑膠污染和大量甲烷排放。

12月初，聯合國塑膠污染問題政府間談判委員會第五次年會休會，但尚未敲定塑膠污染條約，凸顯食品業迫切需要永續包裝解決方案。

雖然還需要做大量的工作，但最近的研究表明 顯著的營銷優勢 被視為環保企業。

顧問公司 Simon-Kucher & Partners 於 2021 年進行的一項調查發現，在過去五年中，71% 的受訪者的購買行為發生了適度或顯著的變化，轉向了更永續的選擇。

因此，2022 年 1,000 月對西歐 - 家企業進行的另一項調查發現，三分之一的受訪者在永續發展行銷活動上的支出高於正常活動。

“每個行業都在更多地談論永續發展。 Olive Oil Times 在 2023 年 - 月的一次採訪中。

他補充說，實現永續發展目標的公司通常在其他業務領域更成功。

“一般來說，在永續發展管理方面做得更好的公司只是在管理方面做得更好。它一直是一個很好的代表，」溫斯頓說。