橄欖油冰箱測試？ 不要指望它。

在他最近非常成功的日間電視節目中，奧茲博士警告他的觀眾，他們被騙購買了假特級初榨橄欖油 (EVOO)。 他說，一些專家聲稱銷售的 EVOO 中有近 70% 是假冒的，他敦促每個人用他和他的家人使用的測試來檢查他們的橄欖油。

在測試中，奧茲博士將一瓶 EVOO 放入冰箱。 如果它在正常的冰箱溫度下結冰， “那麼你就很確定它是純淨的，”奧茲說。

然而，一些專家表示，所謂的 “橄欖油真偽的“冰箱測試”是一個由來已久的神話。

奧茲博士正在調查超市食品欺詐，包括假 EVOO， 插曲 於 11 月 - 日播出。他解釋說，人們為 好橄欖油對於 它的健康益處，但如果他們購買的油不是 EVOO，那麼他們就不會獲得想要的健康收益。

加州大學戴維斯分校橄欖中心在 2010 年進行的一項研究報告稱，69% 的進口油被標記為 特級初榨橄欖油 不符合特級初榨的標準。

節目嘉賓橄欖中心主任丹·弗林（Dan Flynn）告訴超過 3 萬觀眾，EVOO 是橄欖油的上品，因為它是天然壓碎的橄欖汁； 不會因化學品、溶劑或熱而改變。 在裡面 加州大學戴維斯分校研究，從雜貨店貨架上取下的貼錯標籤的樣品被訓練有素的品嚐者描述為 “發霉的、廢物池、嬰兒尿布……那些你不想靠近沙拉的東西，”弗林說。

國家食品保護和防禦中心主任肖恩·肯尼迪也出現在奧茲博士秀上，並解釋說，一些生產商將向日葵、榛子或工業油等廉價油冒充為特級初榨橄欖油，因為它們可以製造大利潤就可以了。 “一些估計表明，假橄欖油業務與可卡因貿易一樣有利可圖，而且肯定要容易得多，”肯尼迪說。

雖然奧茲博士的節目為消費者帶來了對橄欖油質量問題的必要認識，但專家說 “冰箱測試”將無法幫助消費者最終確定他們的購買是否 真正的橄欖油. 奧茲博士告訴觀眾，方法是 “不是 100% 萬無一失的。”

北美橄欖油協會稱家庭測試 “完全錯誤和誤導。” 幾乎任何油都會在低溫下凝固，具體取決於其化學成分，即使在 EVOO 類別中，橄欖品種和收穫時間等因素也會影響凝固。

專家橄欖油品嚐師理查德加維爾說，家庭測試 “不是“油品 EVOO 真實性的可靠指標”。 在他的 博客, Gawel 解釋了為什麼這個神話可能會出現。 EVOO 主要由在冰箱溫度下凝結的單不飽和脂肪製成，而其他油往往由只能在低得多的溫度下凝固的多不飽和脂肪製成——低於普通冰箱所能達到的溫度。

Gawel 說，如果 EVOO 是 100% 的單不飽和油，而其他油是 100% 的多不飽和油，那麼冰箱測試會起作用，但油通常含有脂肪的組合。 他以花生油為例，稱其單不飽和含量高，可以通過冰箱測試。

Gawel 說，即使是摻有少許菜籽油的 EVOO 也會在冰箱中凝固並通過測試，即使它不是純 EVOO。

弗林告訴 Olive Oil Times 冰箱法也不是萬無一失的。 “雖然精煉油確實不會在寒冷中凝結，但某些橄欖油品種也不會凝結也是事實。” 此外，測試不會告訴消費者 EVOO 的味道是否好。

Eryn Balch，執行副總裁 北美橄欖油協會 說是廣為流傳的冰箱測試神話 “說明了對可靠的橄欖油教育資源的巨大需求。”

弗林建議奧茲博士節目的觀眾檢查橄欖油瓶上的收穫日期，併購買一個表明在過去 15 個月內收穫的橄欖油，以提高獲得優質橄欖油的機會。 他還建議在瓶子上尋找優質密封件，例如來自 加州橄欖油委員會，證明油通過了化學和感官標準。 弗林指出，加州大學戴維斯分校正在研究更好的檢測橄欖油欺詐的方法。

