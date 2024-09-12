新書旨在教育消費者，消除神話

傻瓜橄欖油 是最新新增的 傻瓜 《特許經營權》是一個受歡迎的教學和參考書系列，擁有 6,000 多種圖書，其中 80 種專門針對食品和烹飪。

共同作者西蒙·普爾（Simon Poole）和艾米·裡奧洛（Amy Riolo）長期撰寫有關橄欖油的文章，他們表示，現在是時候出版有關該主題的易於理解且全面的資源了。

儘管標題俏皮又厚顏無恥，《傻瓜書》卻以一種非常易於理解和尊重的方式向普通讀者翻譯了相當複雜的科學概念。 - Simon Poole，《橄欖油傻瓜書》合著者

普爾是一位對醫學有廣泛研究的醫生 對健康的益處 橄欖油和 Riolo，一位屢獲殊榮的廚師，專門從事 用橄欖油烹飪此前曾合作過三部作品 傻瓜 有關糖尿病的書籍。

“儘管它的標題很俏皮又厚顏無恥, 傻瓜 以一種非常容易理解和尊重的方式向普通讀者翻譯相當複雜的科學概念，」普爾說。

他和里歐洛相信，在這個時代，這本書是個合適的使者。 有影響力的人 線上評論員正在與觀眾討論橄欖油世界和健康益處，有時傳播錯誤訊息。

“讓普通觀眾對一些詳細的科學有一個廣闊的視角，並為他們提供一些精彩的食譜，這非常重要，」普爾說。

“我們想寫一本可以成為每個人的資源的書，」裡奧洛補充道。

合著者將澳洲 Modern Olives 技術團隊負責人兼 Cobram Estate 聯合執行長 Leandro Ravetti 歸功於本書的技術編輯。

“他在橄欖油界受到廣泛的尊重，」普爾說。 “我們非常幸運能夠得到他和橄欖健康研究所其他專家的意見。

傻瓜橄欖油 內容與 288 頁的橄欖油入門課程類似。它包括有關的信息 橄欖油等級、不同的生產方法、歷史和傳說、健康益處、常見神話、購買和儲存橄欖油的技巧以及 40 種食譜。

Olive Oil for Dummies 將於 10 月開始銷售，現已開始接受預訂。

普爾和里奧洛強調，這本書將為那些對橄欖油知之甚少（如果有的話）的消費者提供大量實用建議。

“我們有一整章介紹標籤、如何閱讀標籤以及人們應該尋找什麼，」Riolo 說。

例如，本章解釋了收穫日期的相關性，以及為什麼它們比過期日期或最佳食用日期提供更多資訊。

作者也討論了不同類型的品質證書，包括地理標誌和貿易團體管理的品質證書。

本章進一步討論了有機橄欖油的含義，並定義了常見但令人困惑的前綴，例如 “光'和 “首先冷壓，」解釋了與 “特級初榨，」和 “處女。

另一章解釋了不同的運輸和 儲藏條件 隨著時間的推移，會影響橄欖油的質量，建議消費者將其存放在陰涼、黑暗的地方。

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普爾和里奧洛也花了相當多的時間在書中的多個部分中消除了有關橄欖油的常見神話，這樣讀者就不會錯過它們。

其中一個主要問題是橄欖油不能 用於油炸. “這是最重要的一點：你不能用橄欖油煎炸或用橄欖油做菜； 「它只能生用。」Riolo 說道，並指出橄欖油在 410 ºF (210 ºC) 的高溫下煎炸是安全的。 “我們不需要在高於 385 華氏度（196 攝氏度）的溫度下進行煎炸，」她補充道。

作者在關於消除神話的部分和關於烹飪的部分中澄清了這一點。 “我們擔心如果我們只是把它放在一個地方，人們會錯過它，」裡奧洛說。

作者努力消除的另一個神話是，遵循 地中海飲食 很貴。

“很好地說明了這一點，例如，良好的品質 特級初榨橄欖油 通常與人們晚上可能喝的一瓶葡萄酒的花費相似，」普爾說。

“但要每天獲得建議量的特級初榨橄欖油來實現地中海飲食，其成本比每週從您最喜歡的咖啡館喝幾杯咖啡還要少，」他補充道。

雖然普爾和里奧洛將本書的大部分內容用於向好奇的消費者提供信息，但沒有烹飪部分的關於橄欖油的書是不完整的。

“所有食譜都使用來自各大洲的橄欖油，」普爾說。 “我們使用單獨的油並簡要描述它們。當然，我們說你可以使用其他橄欖油。儘管如此，我們還是喜歡強調並引用來自世界各地的優質特級初榨橄欖油的例子，並認可其生產商。

普爾和里奧洛在烹飪方面討論了不同的橄欖品種，強調了橄欖油世界中種植的品種範圍及其獨特的感官品質。

“我們試圖從所有生產橄欖油的國家獲得重量級人物，」裡奧洛說。 “這顯示了橄欖油對世界的影響，而不僅僅是在它的起源地。

最終，普爾和里奧洛希望 傻瓜橄欖油將於 10 月上市銷售，現已接受預訂，對於任何對橄欖油感興趣的人來說，這將是一個方便的切入點。

“我們正在向讀者介紹如何在家品嚐；如何熟悉特級初榨橄欖油的不同口味，並識別油的好壞，」普爾總結道。