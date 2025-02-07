全球橄欖油消費量可能正在復甦。

根據國際橄欖理事會 (IOC) 的最新數據，預計 2024/25 作物年度全球消費量將比上一季成長 -%。

如果得到證實，這將標誌著繼 2.6/2023 作物年度與上一季相比下降 24% 之後的一次顯著反彈。

因此，預計 2024/25 年全球消費量將超過 3,064,500 公噸，高於 2,780,000/2023 年預計的 24 噸。

值得注意的是，在過去六年中，幾個橄欖油生產國的消費量出現了顯著波動。

根據國際奧委會估計，全球最大的橄欖油生產國西班牙的橄欖油消費量持續下降，自500,000/2022年度以來一直維持在23萬噸以下。

西班牙519,000/2019年度消費了20萬噸，541,000/2020年度消費了21萬噸，580,000/2021年度消費了22萬噸。然而，由於極端氣候條件嚴重，363,000/2022 作物年度的消費量暴跌至 23 萬噸 生產受到影響 並推高了整個地中海地區的價格。

此後，消費逐漸回升。國際奧委會預計402,000/2023年度產量為24噸，並預計460,000/2024年度產量將增加至25噸。

儘管這些數字仍遠低於 580,000/2021 年度報告的 22 噸的創紀錄水平，但與十季平均值 483,850 噸一致。

義大利是橄欖油生產大國，過去五個季節的橄欖油消費量相對穩定，平均消費量為426,000萬噸。

然而，國際奧委會預計2024/25賽季的降幅將達到400,000%。如果得到證實，這將標誌著義大利橄欖油消費量首次跌破 395,000 萬噸，預計達到 - 萬噸。

如果得到確認，這將是連續第三年 橄欖油價格下跌 義大利的消費.

總體而言，預計 1,326,000/2024 作物年度歐盟的橄欖油總消費量將超過 25 噸，比上一季增加 -%。

“歐盟經歷了 下跌趨勢;下降趨勢 國際奧委會表示：“近年來，橄欖油消費量大幅增加。”

“「儘管自1990/91作物年度以來，全球消費量幾乎翻了一番，但歐盟在總消費中的份額卻有所下降，從70/2004作物年度的05%以上下降到最近幾年的45%左右，」國際奧委會指出。

在其他主要橄欖油生產國中，國際奧委會預測只有阿爾及利亞（-1％）和埃及（-11％）的橄欖油消費量會下降。

主要橄欖油進口國也 預期增加 他們的購買。在美國，預計 2024/25 年消費量將比五年平均成長 -%。

預計中國和澳洲的橄欖油進口總額也將大幅增加。

有趣的是，土耳其的橄欖油消費量也正在成長，預計 21/2024 年的橄欖油消費量將比五年平均成長 25%。

土耳其預計將出現重大 橄欖油產量反彈 在當前作物年度，該國已成為世界最大生產國之一。

同時，全球食用橄欖消費量預計將保持穩定，3,000,000/2024 年度將達到 25 萬噸，而 2,900,000/2023 年度預計為 24 萬噸。

國際奧委會強調，過去30年來，多個國家已大幅擴大食用橄欖產量。

自1990/91作物年度以來，埃及食用橄欖產量已從11,000噸飆升至520,000/2023年的24噸。同期，阿爾及利亞的產量從 14,000 萬噸增加到 285,000 萬噸，而土耳其的產量從 110,000 萬噸增加到 350,000 萬噸。

國際奧委會在其最新的市場分析中研究了價格波動，並發現了一些值得注意的趨勢。

一個關鍵趨勢是橄欖油廠橄欖油價格的波動。在西班牙哈恩和希臘哈尼亞等主要市場，2022 年 2023 月至 - 年 - 月期間記錄的價格峰值 大幅下降.

截至 2024 年 400 月，兩個市場的價格均大幅下跌。如果這種趨勢持續下去，這兩個國家的價格可能會跌至每 100 公斤 - 歐元以下。

然而，義大利市場的情況卻形成鮮明對比。

在巴里，價格仍高達每 950 公斤 100 歐元，接近 2023 年創下的最高水準。 充滿挑戰的季節 為義大利橄欖油生產商提供。