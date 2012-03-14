哈恩的橄欖油和文化研討會

慶祝互聯網倡議後 Twitts和AOVE 匯聚了 EVOO 愛好者（EVOO 西班牙語）和 Twitter、CM Europa 公司專業人員於 27 月 - 日組織th 馬托斯（哈恩）的一檔脫口秀節目名為 “橄欖油與文化”旨在傳播橄欖油文化，反思其文化價值並討論其對地中海地區其他文化元素的影響。

CM Europa 經理 Rosa Mª Marchal López 解釋說，脫口秀將包括許多橄欖油專業人士的願景和意見。

Marchal 表示，研討會是了解不同特級初榨橄欖油、享受橄欖汁帶來的和諧感覺以及發現與繪畫、文學、歷史或音樂等其他文化元素之間關係的絕佳機會。

“了解你的石油”工作坊

3月30th，CM Europa 也將組織研討會 “了解你的油”，分為兩組，每組 25 名學生，目的是教育年輕人了解特級初榨橄欖油的品質及其對健康的益處。

研討會將包括一些關於特級初榨橄欖油含義的理論和解釋，並用作教材 皮基和曼迪: 初榨橄欖油的世界 漫畫的主角是橄欖生態系統中的兩種動物：貓頭鷹和兔子。



羅莎·M·馬夏爾·洛佩斯

該倡議還將包括品嚐特級初榨橄欖油，展示品嚐的享樂主義概念。 之後，學生將被邀請享用早餐，其中包括麵包和特級初榨橄欖油。

研討會將在導遊的帶領下參觀物理化學實驗室，並舉辦大師班，致力於將普通化學和物理的概念與橄欖油的質量控制聯繫起來。

在參觀微生物實驗室期間，Rosa Mª Marchal López 將向學生解釋食品安全的概念，他們將能夠討論感官分析及其在特級初榨橄欖油分類中的重要性。