希臘危機期間橄欖油包裝設計的首要考慮

Elli Markaki 經營著家族玻璃包裝公司 Brothers Markaki。

強壯的。 性感。 Stratis Camatsos 用這兩個詞來描述裝有來自希臘萊斯沃斯島橄欖油生產地的新型特級初榨有機橄欖油 EVO3 的瓶子。 他還補充說，他選擇獨特的深色玻璃瓶是因為其功能性。

“它保護油免受其敵人之一的傷害：光。 這就是為什麼消費者應該總是考慮購買用深色玻璃或錫罐包裝的橄欖油。”

與其他剛剛進入競爭激烈的橄欖油市場的希臘生產商一樣，Camatsos 在裝瓶和包裝產品時正在考慮各種選擇。

“瓶子的設計和展示很重要，因為它是您品牌和身份的一部分，”Camatsos 說。

請參見：2013 年最佳橄欖油包裝設計

塑料、金屬罐或玻璃的選擇是無窮無盡的。

“我想在外觀上做一些不同的事情，經過搜索，我遇到了 Style Ltd。我對他們的玻璃裝飾工作很感興趣，我正在尋找讓產品更上一層樓的東西. 通過使用他們的彩色塗層技術，我們創造了一款外觀出色的產品。”

Style Ltd. 總經理 Christos Charizonas 表示，由於新的橄欖油公司（如 EVO40）旨在小心謹慎地裝瓶他們的產品，他看到玻璃瓶的銷量增長了 3%。 “還有其他細節，例如您將使用軟木塞還是螺旋蓋瓶。 今天真的考慮到了一切。”

Charizonas 說，他為客戶提供各種尺寸和最不尋常的形狀的各種選擇，從高、瘦到圓形或方形。 他說，客戶可能會選擇透明瓶子，因為對於那些仔細閱讀當地專賣店或國外超市貨架並希望看到他們購買的確切產品的消費者來說，它們更引人注目。 Camatsos 沒有為他的橄欖油考慮這個選項。

“看橄欖油的顏色並不是含量的有用指標，它確實會損害橄欖油，因為光線會縮短保質期。 想像一個瓶子放在超市貨架上，遠光燈照在上面； 沒有更好的方法讓油更快變質。”

查里佐納斯說，卡馬索斯的想法是希臘橄欖油生產商對各種彩色塗層方法更感興趣的原因之一。 “他們想了解其他包裝細節，例如我們用來添加貼花和印花的技術。 這些接觸對於確保產品在競爭中脫穎而出非常重要。”

Style Ltd. 在市場上擁有自己的競爭對手，包括 Brothers Markaki。 這家為葡萄酒、軟飲料、水和食品等各種產品生產玻璃包裝和瓶子超過 75 年的公司也因對玻璃裝瓶技術的新興趣而經歷了業務增長。

“即使在這些艱難時期，我們的業務增長了 25%，我們每三個月招聘一次，因為希臘人比以往任何時候都對營銷和演示更感興趣，”經營家族企業的 Elli Markaki 說。 “玻璃是希臘特級初榨橄欖油的完美材料。 他們想要專業化並展示來自希臘的優質產品，而包裝就是其中的一部分。 我們直接與客戶合作，他們喜歡這樣。”

卡馬索斯說，這場危機幫助他實現了自己生產的夢想 有機橄欖油 這背後也有社會和環境方面的影響。 對於購買的每一瓶，Camatsos 表示將在希臘的森林砍伐地區種植一棵樹。 憑藉優質的生產、營銷計劃和合適的包裝，Camatsos 已開始出口到英國、愛爾蘭和比利時，並準備向更多的分銷商和零售商展示 EVO3。

“瓶子和標誌是消費者在貨架上首先看到的東西。 因為你不是親自向每個消費者推銷你的產品以說服他們購買你的產品，而且你只有大約三秒鐘的時間來吸引消費者的注意力，所以你必須依靠你的品牌。”

橄欖油包裝設計將成為大會的一個主題 2014 年紐約國際橄欖油大賽研討會 今年四月。