橄欖油基薄膜可能很快取代塑膠食品包裝

新的研究表明 特級初榨橄欖油 可以有效地用作 油膜、環保食品保護塗料。

據撰寫該論文的土耳其研究人員稱 研究，這些新材料可能成為食品包裝中塑膠的可行替代品。

它們在自然界中很快就會分解，因此不會造成嚴重的環境污染。油膜透過減少對化石燃料的依賴來減少碳足跡。 - Bülent Başyiğit，哈蘭大學

研究人員開發出了一種簡單有效的生產油膜的方法，使材料更接近與當前行業標準的競爭。

“傳統的塑膠薄膜經久耐用，確保運輸和儲存過程中的可靠性，」土耳其尚勒烏爾法哈蘭大學工程學院研究員 Bülent Başyiğit 告訴 Olive Oil Times.

“它們的其他優點包括成本低、重量輕、易於加工和具有先進的阻隔性能，」他補充道。 “然而，石油衍生的傳統塑膠薄膜不會生物降解，並且不會在自然界中停留很長時間。

“此外，傳統塑膠薄膜的天然結構中存在的有害化學物質可能會洩漏到包裝的食品或飲料中。

油膜以可生物降解和食用油聚合物為基礎，可能比塑膠具有明顯的優勢。

“它們最顯著的特徵是它們在自然界中分解得很快，因此不會造成嚴重的環境污染，」巴西伊特說。 “油膜透過減少對化石燃料的依賴來減少碳足跡。

通常，塑膠薄膜由源自化石燃料的合成聚合物製成，例如聚乙烯或聚丙烯。

此外，生產這種塑膠薄膜的過程需要耗費大量的能源，但與大多數其他工業部門不同，規模經濟使其具有顯著的成本效益。

與其他可生物降解薄膜相比，Oleofilms 的主要優勢在於其彈性和柔韌性。當受到極端溫度變化時，它們也更加穩定。

據研究人員介紹，油膜的化學結構顯著降低了化學物質洩漏到食物或飲料中的風險。

油膜在暴露於水分時不易溶解或分解，水也不易穿過油膜。 “油膜具有防水功能，而且其透水性很低，」Başyiğit 證實道。

“油膜可能是一種很有前途的保護系統，特別是對於油性和潮濕的食品，因為它們是由疏水和油基成分製成的薄膜，」他說。

“這些薄膜可以透過防止氧化、減少水分流失和形成防水屏障來延長食品的保質期，」他補充道。

一些容易用油膜包裝的食品包括巧克力製品、起司、加工肉類和餅乾。

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此外，它們也被證明在保護水果和蔬菜等新鮮食品方面非常有效。

“水果和蔬菜結構惡化的一個主要原因是其結構中的水分流失，」巴西伊特說。 “鑑於油膜的疏水特性，它們有望保持包裝內的濕度平衡。

“因此，這些薄膜模型可以透過減少所有水果和蔬菜的水分流失來幫助防止收縮和硬化，」他補充道。 “橄欖油等天然油具有抗菌和抗真菌特性，可透過抑制細菌和真菌的生長來幫助減緩食物變質。

特級初榨橄欖油是研究團隊開發的油膜生產方法的關鍵成分，該方法已被證明比其他可生物降解油更有效。

“橄欖油因其獨特的結構而為最終產品提供抗氧化活性，」Başyiğit 說道，暗示了生育酚（維生素 E）和 酚類化合物 特級初榨橄欖油。

“它們在橄欖油中的存在對於防止或延緩薄膜中的潛在氧化至關重要，」他補充道。 “防止或延緩氧化變質可延長包裝薄膜的使用壽命。

特級初榨橄欖油被認為比其他油更有效，因為它含有高含量的 單不飽和脂肪酸，主要是油酸，與多元不飽和脂肪酸相比，它具有更強的抗氧化保護作用。

“富含飽和脂肪酸和多元不飽和脂肪酸的油會導致油膜變硬或變軟，」Başyiğit 說。特級初榨橄欖油均衡的不飽和脂肪含量使其成為更有效的選擇。

橄欖油中的酚和生育酚可減少氧化損傷，油膜塗層可延長此功效。

“在油膜中加入特級初榨橄欖油可以增強最終產品的抗氧化性能，」Başyiğit 說。 “此外，抗氧化化合物可以透過薄膜擴散到食物中，起到保護作用。

“含有橄欖油的薄膜可以延長保質期，保持營養品質，並透過提高薄膜材料和塗層產品的抗氧化能力來防止氧化變質，」他補充道。

油膜中特級初榨橄欖油的存在進一步增強了其生物降解性。

“橄欖油中的油酸、酚類化合物和生育酚可以增強生物降解作用，」Başyiğit 說。 “酚類化合物可以透過增加微生物的酵素反應來促進降解。

橄欖油基油膜是利用超音波乳化技術將蛋白質和脂質結合而成的。該過程使用高頻聲波來創建和穩定乳液，即兩種不混合液體的混合物。

生產始於油凝膠的製備，油凝膠中含有大豆蛋白水解物、明膠、特級初榨橄欖油、硬脂酸和卵磷脂。

將蛋白質和脂質相以一比一的比例混合，並進行高功率超音波處理，即透過高頻聲波（超音波）攪拌流體中的顆粒。

該過程增強了乳液的穩定性和均勻性。一旦油凝膠形成，就將其與甘油結合以提高柔韌性。

經過超音波脫氣過程消除氣泡後，將混合物在室溫下乾燥 24 小時。

由此產生的油膜厚度在 0.18 到 0.25 毫米之間，具有防水和低透氣性的功效，這意味著氧氣、二氧化碳或水蒸氣無法輕易穿過這層屏障。

該方法確定了實現最佳柔韌性、強度和阻隔性所需的超音波功率，並在新鮮切好的鳳梨上成功進行了測試。

“「在含有親水和疏水結構的薄膜中，超音波乳化是一種透過促進均勻性來改善薄膜品質的重要技術，」Başyiğit 解釋道。 “它可以防止相分離，並能夠創建機械強度高且功能齊全的薄膜，並在長時間內保持穩定性。

研究人員警告說，需要更多的投資和研究來支持​​油膜的進一步開發，並將其轉變為傳統塑膠薄膜的商業上可行的替代品。

研究人員補充說，仍有重大挑戰需要解決。

與目前行業標準相比，油膜更容易撕裂，在機械強度和柔韌性方面還無法與之媲美。目前，這些新薄膜還無法進行真空包裝。

“儘管塑料的大規模生產已經很成熟並且成本仍然很低，但油膜尚未實現規模經濟，」Başyiğit說。 “從長遠來看，如果克服了這些挑戰，油膜可以成為一種環保的替代品。

研究人員的下一步是擴大其在食品包裝中的使用並探索其他可能的應用。

“從長遠來看，將油膜融入生物醫學應用也是可能的，」Başyiğit說。 “在這種情況下，它們可能用於藥物輸送系統和傷口敷料等應用。

“然而，必須進行研究來提高油膜的熱性能和機械性能，以匹配石油衍生薄膜的性能，」他總結道。