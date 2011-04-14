橄欖理事會譴責加州大學戴維斯分校報告的“侵略暗流”

呼叫 第二次加州大學戴維斯分校橄欖中心研究 “同樣莫名其妙的批評”，可能會導致 “對橄欖油聲譽造成不可挽回的損害”，國際橄欖理事會回擊加利福尼亞和澳大利亞的研究人員，引用 “侵略的暗流。”

國際奧委會執行主任讓-路易斯·巴約爾最近才從美國返回——這是他作為主任的第一次正式出訪——在他的聲明中表示失望，即 橄欖中心 將他們新成立的國際奧委會批准的品酒小組反對國際機構及其成員。



主任指責加州大學戴維斯分校的研究人員只有在他們方便的時候才合作，並呼籲所有生產國 “加入國際奧委會成員行列，以 “通過建設性的全方位合作找到滿意的解決方案。”

Barjol 先生在今年夏天計劃發起一項耗資 1.7 萬美元的活動，以促進在美國和加拿大使用橄欖油。 上週面試 從某種意義上說，美國和澳大利亞似乎在利用國際奧委會。 “他們每年都使用我們的實驗室； 他們參加了我們的會議，並因其在化學和感官特徵方面的能力而得到國際奧委會的認可”，他說。

戴維斯和澳大利亞的研究人員發現， “最暢銷的進口品牌 “特級初榨橄欖油在美國銷售並在加利福尼亞各地的零售店購買，往往不符合國際奧委會對特級初榨橄欖油的感官標準，”該報告稱。

該研究由 加州大學戴維斯分校橄欖中心 這是由 加州橄欖油委員會 及其成員將從進口橄欖油的聲譽受損中獲益。 加州橄欖油生產商提供 大約百分之一的橄欖油 在美國消費，但他們正在開發的能力遠不止於此。

在今天致加州橄欖油委員會成員的一封信中，COOC 總裁布倫登·弗林（Brendon Flynn）將該報告稱為 “讓公眾參與討論從加利福尼亞生產商那裡購買橄欖油的好處的絕佳機會” 鼓勵他們 “好好利用這一刻。”

與此同時，國際奧委會下屬主任鮑勃·鮑爾（Bob Bauer） 北美橄欖油協會 在今天的一份聲明中回應報導說， “值得注意的是，國內橄欖油行業推動的標準不如 NAOOA 成員採用的 IOC 標準嚴格，因為他們說他們的橄欖油不能滿足這些標準。 然而，他們使用並強調主觀和拒絕的測試，試圖讓人們相信進口油不符合那些更嚴格的標準。”

“消費者比接受 “加州大學戴維斯分校的最後一項研究中的發現，我們預計同樣的情況將再次成立，”他補充道。