橄欖理事會將種質庫納入全球條約

國際橄欖理事會（IOC）已同意將世界橄欖種質庫納入《糧食和農業植物遺傳資源國際條約》。

該條約也由西班牙農業、漁業和糧食部與聯合國糧食及農業組織簽署，在全球範圍內保護農業生物多樣性和確保公平合理分配方面發揮重要作用。

“《糧食和農業植物遺傳資源國際條約》建立了一個多邊體系，以促進糧食和農業植物遺傳資源的獲取，並以公平和公正的方式分享其利用所產生的惠益。種植、橄欖油技術與環境部門

“它規定了 異地 國際農業研究中心和其他國際機構持有的糧食和農業植物遺傳資源收藏，」她補充道。

西考伊表示，該條約在成員國之間建立了有效的合作策略，擁有自己的種質庫和國際奧委會認可的收藏品，以出於科學和實用目的交換遺傳物質，並製定全球保護戰略。

許多國際奧委會成員國都有自己的國家橄欖遺傳資源收藏。該委員會還在西班牙科爾多瓦創建了六個國際橄欖種質庫；摩洛哥馬拉喀什；土耳其伊茲密爾； 阿根廷聖胡安;以色列火山研究所；以及義大利農業研究和農業經濟分析委員會。

“西班牙政府率先回應，表示有興趣 西班牙橄欖種質銀行，以及安達盧西亞農業和漁業研究與培訓研究所（IFAPA）和科爾多瓦大學的不同收藏，受到該條約的認可，」西考伊說。

“第一份協議於14月-日簽署th 在西班牙農業和漁業部總部，」她補充道。 “摩洛哥等其他國家也表示有興趣簽署該條約。

西考伊表示，執行條約的下一步將涉及建立一個資料庫，其中包含來自每個收藏品和種質庫的所有遺傳物質。

“隨著時間的推移積累的數據將有助於開發有關各種早期品種特徵的數據庫，這是國際奧委會真正健康橄欖品種項目的重點，並存放在科爾多瓦大學的存儲庫中，”她說。

“該網路的加強將成為科學界可訪問的全球資源，並為托兒所為最終用戶提供健康和真實的材料來源，」Sikaoui 補充道。 “因此，這將使該行業能夠獲得更適合不斷變化的氣候條件的品種。

氣候變遷對橄欖種植的影響仍是農民普遍關心的問題。百分之六十三的受訪者 2023 Olive Oil Times 收穫調查 氣候變遷是他們最關心的問題。

受訪者表示，高溫、乾旱和降雨是影響 2023 年收成的主要因素。雖然沒有任何單一的氣候事件可以歸因於氣候變化， 全球氣溫上升 增加極端氣候波動的可能性。

“橄欖園正處於歷史性時刻，面臨巨大的挑戰。 “這種作物生長的氣候條件正在迅速變化，我們需要使其適應這些新的情況。

“品種遺傳改良是主要手段之一 適應策略 應對氣候變遷帶來的挑戰－抗逆品種 病蟲害， 適應 高溫 開花期間和 寒氣積聚少 冬天的幾個小時， 乾旱等等，」她補充道。 “我們也目睹了基因侵蝕的重大過程：每四公頃新橄欖種植園中就有三來自單一品種。

除了提昇科學家研究橄欖遺傳物質和農民試驗新型橄欖的能力外，該夥伴關係還將強調 捐助者的努力多年來，他們為種質收集提供了資金和遺傳材料。

西考伊表示，國際奧委會期待與成員國討論該條約，並開始製定保護橄欖遺傳遺產和交換遺傳物質的全球策略。

“為此，橄欖植物遺傳資源國際研討會定於 2025 年 - 月在馬拉喀什舉行，」Sikaoui 說。這次研討會將討論各種問題，包括網路的營運框架以及製定保存、維持和增強橄欖植物遺傳資源的全球策略。