北半球最好的特級初榨橄欖油揭曉

來自 18 個北半球國家的農民、磨坊主和裝瓶商在 584 年的 901 個參賽作品中總共贏得了 2024 個獎項 NYIOOC World Olive Oil Competition.

生產者克服了因氣候和經濟挑戰而連續第二年歉收的情況，憑藉他們的成果贏得了 368 項金獎和 216 項銀獎。 特級初榨橄欖油.

對於我們公司來說，這些獎項證明了我們在生產高品質橄欖油方面所做的努力，這些橄欖油展示了土耳其橄欖品種的獨特風味和特徵。 - Tuba Yilmaz，Gaia Oliva 所有者

根據一個 Olive Oil Times 民意調查生產成本高、高溫、乾旱、橄欖果蠅、降雨過多和勞動力短缺是生產者在 2023/24 作物年度面臨的主要挑戰。

再次是義大利品牌 帶路，在全球最大的橄欖油品質競賽中榮獲 147 個獎項。緊隨其後的是美國（95）、西班牙（82）、克羅埃西亞（80）和希臘（56），成為比賽中最成功的國家。

雖然通常的嫌疑人主導了結果，但來自不太知名國家的生產商也取得了勝利，其中包括來自阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、中國、日本和約旦的農民和磨坊主。

南半球特級初榨橄欖油生產商的評審將於秋季開始。

無論其原產國為何，生產者都同意取得 NYIOOC 獎勵了他們在艱難的收成期間所做的努力，並改善了他們進入新市場的前景。

NYIOOC 獎項幫助各種規模的生產商在新市場開展業務。 （照片：Fattoria San Michele a Torri）

“我們非常自豪能夠在紐約贏得勝利，這是一座擁有優秀人才的偉大城市和市場。 聖米歇爾托里農場，贏得了 金獎 適用於中等強度的 Frantoio。

儘管春季坐果不佳導致夏季氣溫較高，但該公司在 30,000/2023 作物年度生產了 24 公升特級初榨橄欖油，並計劃出口很大一部分。 “我們相信這個獎項將幫助我們更好地在國際上確立自己的地位，」弗蘭卡蘭奇說。

除了提高在美國的品牌地位外，較不知名的橄欖油產區的生產商表示，世界大賽獎有助於提升整個地區的形象。

「[贏得銀獎]是對出色工作的認可，」行銷經理 Fatima Elizalde 說。 內凱斯酒莊，位於西班牙北部納瓦拉地區。

“該獎項提高了納瓦拉作為優質特級初榨橄欖油生產地區的地位，」她補充道。

製片人報告稱，在 NYIOOC 提供 商業利益，包括提高品牌在潛在客戶和現有客戶眼中的地位。

然而，許多人認為這些獎項不僅僅是一種推銷。結論 NYIOOC 分析團隊被視為對更昂貴的有機實踐的認可。

根據 Olive Oil Times 世界排名 數據顯示，有機品牌從創紀錄的 205 個參賽作品中獲得了 329 個獎項。

馬西亞諾莊園 (Marciano Estate) 的生產者收穫了當地的 Mission 品種以及五種義大利品種和三種西班牙品種，全部都是有機種植的。 （照片：馬西亞諾莊園）

“贏得這些獎項讓我們更有信心，相信我們正在做正確的事情。 馬西亞諾莊園.

納帕谷生產商贏得了 金獎一對 中度義大利混合酒和中度阿爾貝奎納酒，採自聖赫勒拿島經認證的有機樹林。

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馬西亞諾莊園 (Marciano Estate) 的有機做法包括在樹林中放羊，以清除雜草並提供天然肥料。

除了有機條目之外， Olive Oil Times 世界排名 數據顯示單一品種油正在獲得發展勢頭。

百分之七十一的單一品種 NYIOOC 參賽作品於 2024 年獲獎，而混合作品的獲獎比例為 57%。 2016 年至 2022 年間，單一品種油與兩種或多種品種混合油的成功程度相當得多。

儘管最常見的橄欖品種繼續佔據主導地位，成為獲獎最多的橄欖品種，包括皮誇爾(Picual)、科羅內基(Koroneiki)、弗蘭托約(Frantoio) 和阿貝奎納(Arbequina)，但世界各地的生產商表示，國際認可鼓勵他們採用當地品種。

在土耳其， 獲獎製作人 力求突顯該國眾多的特有品種。 29 個獲獎品牌中有 - 個是用本地橄欖品種製作的。

“榮獲2024年兩項金獎 NYIOOC 這對我們來說確實是一種榮幸，也是對我們團隊奉獻精神和辛勤工作的證明。 蓋亞奧利瓦.

圖巴·耶爾馬茲 (Tuba Yilmaz) 認為 NYIOOC 作為向世界展示土耳其本土橄欖品種的絕佳方式。 （照片：蓋亞·奧利瓦）

“對於我們公司來說，這些獎項驗證了我們在生產高品質橄欖油方面所做的努力，這些橄欖油展示了土耳其橄欖品種的獨特風味和特徵，」她補充道。

除了當地品種之外，世界競賽獎項還強調了橄欖種植者作為傳統景觀和橄欖生物多樣性守護者的作用。

位於加州內華達山脈山麓，背後的生產商 奧莉薇亞的OLA 慶祝勝利 兩項金獎 用於混合從百年樹上採摘的野生橄欖。

“我們不僅對這些獎項感到興奮，而且我們認為我們在樹木中看到的價值得到了驗證，」共同所有者朱利奧·扎沃爾塔 (Giulio Zavolta) 說道。 “這些樹木已經證明了它們作為獨特石油來源、該地區豐富遺產的傳播者和文化地標的價值。

首次獲獎者看到勝利 NYIOOC 獎項證明了他們的農藝和製粉實踐正在發揮作用。 （照片：OPG 加米卡）

雖然之前已有很多慶祝勝利的製作人在比賽中獲獎，但 2024 年的比賽中也有許多首次獲獎。

“這是我第一次進入 NYIOOC，我感到非常興奮和高興，」業主 Ante Đuderija 說。 OPG加米卡.

生產商表示，該島位於克羅埃西亞南部海岸附近的赫瓦爾島 金獎 因為他的中號 Levantinka 是在經歷了一次充滿挑戰的收穫之後而來的。

“對於 OPG Garmica 來說，這只是一個開始；我希望未來幾年橄欖油品質能夠保持連續性。