在減少 去年夏天對進口橄欖油的猛烈抨擊，加州大學戴維斯分校橄欖中心和澳大利亞油研究實驗室再次合作，對加利福尼亞超市貨架上發現的一些美國最暢銷橄欖油品牌的質量進行了嚴格的評估。

今天的報導， 評估在加利福尼亞銷售的特級初榨橄欖油, 表明研究人員至少考慮了一些 對去年方法的批評 通過對最暢銷的進口橄欖油進行更大範圍的抽樣並使用由 國際橄欖理事會.

測試的進口橄欖油是 科拉維塔、Star、Bertolli、Filippo Berio、Pompeian 和高級品牌 Lucini。 他們被比作 加州橄欖牧場 (COR) 和 科布拉姆莊園 — 美國和澳洲最大的橄欖油生產商。

報告總結 “實驗室測試發現，最暢銷的進口品牌 “在美國銷售的特級初榨橄欖油和在加利福尼亞各地的零售點購買的橄欖油經常不符合國際奧委會對特級初榨橄欖油的感官標準。”

不過，這對澳大利亞和加利福尼亞來說並非都是好消息。 -% 的加利福尼亞人，以及 全部 的澳大利亞橄欖油未能通過 “PPP”（焦脫鎂葉綠素）測試表明它們暴露在熱和光下或摻入精煉油。 在一個 加州橄欖牧場網站上的聲明，營銷副總裁 Claude S. Weiller 對兩個 COR 瓶未能通過 PPP 測試表示失望。 “我們對技術的投資使我們能夠識別用於製造我們的油的橄欖，這應該有助於我們了解兩個未通過集合的瓶子發生了什麼”，他寫道。

該研究由 加州大學戴維斯分校橄欖中心 這是由 加州橄欖油委員會，其成員將從進口橄欖油的聲譽受損中獲益。 加州橄欖油生產商提供 大約百分之一的橄欖油 在美國消費，但他們正在開發的能力遠不止於此。

這是已成為一個有爭議的行業的最新篇章，越來越多地劃分為新世界和舊世界的生產商，他們追求優勢以吸引更多美國人對橄欖油日益增長的胃口。

另見： 橄欖理事會對戴維斯對進口橄欖油的第二次研究做出嚴厲回應

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