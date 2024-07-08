新的西班牙語播客深入探討橄欖油的世界

橄欖種植者、磨坊主和裝瓶商一直抱怨消費者缺乏相關知識 特級初榨橄欖油.

事實上，49% 的受訪者 2023 Olive Oil Times 收穫調查 稱缺乏消費者知識是他們最關心的問題之一。

為此，三名橄欖油專業人士推出了西班牙語播客來討論 橄欖油的基礎知識 與各種各樣的客人一起創造新的愛好者。

初榨橄欖油產業需要大量的傳播和人們的聯繫，尤其是年輕人。 - Mercedes Uceda，《A la Sombra del Olivo》聯合主持人

Pablo Voitzuk，橄欖油教育家、顧問和 NYIOOC World Olive Oil Competition 法官，想出了這個主意 奧利沃之松布拉 《橄欖樹蔭下》於 2023 年舉辦，並邀請 Mercedes Uceda 和 Maripaz Aguilera 作為聯合主持人。

“巴勃羅在聖誕節時告訴我，他想做一個播客，」安達盧西亞農業和漁業研究與培訓研究所(IFAPA) 的橄欖油技術專家、小組組長兼顧問阿奎萊拉(Aguilera) 說。

“因為工作的原因，我們常常停留在技術層面。我們總是關注這個行業，這個播客是向廣大觀眾傳播橄欖油文化的一種方式，」她補充道。

Uceda 是一名經過認證的品酒師，其家族擁有的工程諮詢公司致力於橄欖磨坊的建設和設計，她是播客的常客，很高興加入該項目。她認為播客是娛樂和告知年輕觀眾的絕佳方式。

根據音訊串流平台 Spotify 的數據，超過一半的西班牙人收聽播客，其中三分之一是習慣性收聽。收集西班牙語播客資料的 iVoox Observatory 進行的另一項研究發現，40% 的聽眾年齡在 18 歲至 44 歲之間。

“我著迷的播客世界似乎是傳播任何主題的好方法，」烏塞達說。

“初榨橄欖油產業需要大量的傳播和人們的聯繫，尤其是年輕人，」她補充道。 “播客是年輕人分享知識或聯繫不同主題的一種形式，所以這似乎是一個非常好的主意。

Uceda 認為，播客的長篇對話格式是最受歡迎的類型之一，非常適合討論橄欖油，讓主持人和他們的客人能夠檢查每個主題的細節和細微差別，而不是訴諸典型的聲音片段。有線新聞和傳統廣播節目。

“我們涵蓋了很多內容，但播客是為非專業人士製作的，」烏塞達說。 “它有一個相當可轉移的詞彙，以便每個人都能理解。我們盡量避免使用技術詞彙。

阿奎萊拉同意該播客旨在向公眾開放，但補充說橄欖油專業人士也會覺得它很有趣。阿奎萊拉的整個職業生涯都在研究橄欖油，但在製作播客時仍然學到了許多有趣的事實。

“我們的目標是覆蓋盡可能多的人，」她說。 “我認為我們已經嘗試讓各種各樣的人參與進來，尤其是那些想要學習的人。

三位主持人錄製了六集播客，並按主題劃分。第一部分是介紹，主持人討論他們對播客的願景以及他們希望聽眾如何開始思考橄欖油。

播客的其餘部分將涵蓋健康、美食、文化、橄欖品種和行銷。每集長達約一小時，首先是三位主持人之間的討論，然後是對各領域的專家的訪談。

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“我們尋找來自世界各地的客人，包括來自歐洲和南半球的客人，因此播客也會更廣泛，」烏塞達說。 “我們認為透過這種方式，西班牙人會聽取世界其他地方的人和意見，特別是在南美洲的銷售方面，這非常有趣。

“其中有來自智利、阿根廷、美國和義大利的人，」阿奎萊拉補充道。 “也就是說，我們不希望它只是我們的願景，而且也是一個來自世界不同地區的願景。

第三集是對智利第一部著作合著者艾麗西亞·莫亞 (Alicia Moya) 和卡羅拉·杜默 (Carola Dümmer) 的客座採訪 橄欖油指南，討論零售與文化。

國際橄欖油餐廳協會創始主席菲利波·法魯賈尼(Filippo Falugiani) 和專攻橄欖油並為西班牙皇家足球聯合會(Royal Spain Football Federation) 烹飪的主廚丹尼·加西亞·佩納多( Dani Garcia Peinado) 在第四集中出現，討論餐廳作為橄欖油大使的角色石油向更廣泛的受眾開放。

“我喜歡 Filipo 和 Dani 的這一集，因為它讓我們了解了 Horeca 和餐廳頻道，」Uceda 說。 “我們總是說，打入餐廳通路是初榨橄欖油世界中最困難的事情，而最近，我們一直在苦苦掙扎。廚師和餐廳老闆也是我們產品的抄寫員。

其他嘉賓包括獲獎製片人 Nico 和 Rafael Alonso Barrau 奧羅·德爾·西耶托、專業零售商 Paraiso Virgen Extra 的 Carmen Nieto 和阿根廷聖胡安橄欖商會成員 Juan Pablo Castellano 等。

A la Sombra del Olivo 的第一集已經在 Spotify 上播放，視訊版本也可以在 YouTube.