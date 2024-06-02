倫敦確認新一批橄欖油侍酒師

從維吉尼亞州到新南威爾斯州，橄欖油專業人士和愛好者齊聚倫敦市中心的 CIEE 全球研究所，參加門票銷售一空的 Olive Oil Times 一月底的侍酒師認證課程。

在五天的時間裡，參與者研究了橄欖油感官分析、種植和生產最佳實踐， 對健康的益處、營養、 烹飪應用 和品質保證。

領導這項嚴格計畫的是來自六個國家的知名專家。該小組分析了來自各個產區的一百多個橄欖油樣本。

我現在對特級初榨橄欖油有了更深入的了解，並且有能力辨別真正的優質產品。 - Inigo Garel-Jones Garrigues，IGJG 有限公司

與會者包括來自美國零售商的 Chasity Pritchett 橄欖油專注於銷售國產 特級初榨橄欖油.

Chasity Pritchett（照片：Andrew Mullan 為 Olive Oil Times)

“這門課程教會了我很多東西，讓我對橄欖油的生產過程有了深入的了解，」她說。 “它讓我大開眼界，看到了不同品種的口味和複雜性的全新世界。

普里切特計劃利用她在課程中學到的知識，為非裔美國人和美洲原住民等服務不足的群體提供教育材料和研究的機會。

“這個使命是非常個人化的，我會繼續努力，在全國範圍內宣傳和提高人們對橄欖油健康益處的認識。 “周圍都是和我一樣對橄欖油充滿熱情和熱情的人，這真是令人鼓舞。

倫敦的創辦人 Thelka Galazoudi 回歸根源，也從侍酒師認證課程中受到了啟發。

加拉祖迪負責進口和分銷希臘有機特級初榨橄欖油和其他產品，他計劃利用在課程中學到的知識在品嚐活動中教育好奇的消費者。

“橄欖油侍酒師課程是我加深知識和專業技能的自然進步，」她說。 “它讓我與志同道合、充滿熱情、對橄欖油有著深厚熱愛和尊重的人們走到了一起。

Hedzer Roodenburg Vermaat 與 Thelka Galazoudi（照片：Andrew Mullan 為 Olive Oil Times)

Stefano Chessa Oliveto 進口商 參加課程是為了進一步推動他在倫敦銷售地中海特級初榨橄欖油的計劃。

“我正在進行一個改善英國分銷網絡的項目 多梅尼科·曼卡，“他說。 “他們的產品透過專門的經銷商銷往飯店和餐飲業，但在專門的零售市場上卻完全沒有他們的蹤影。

Chessa 表示他非常喜歡這門課程，並表示 “該課程採用了一種「令人耳目一新」的方式來講述特級初榨橄欖油的世界。

即使是經驗豐富的生產商也發現該課程很有價值，它探索了最新的創新，以補充他們在該領域數十年的工作經驗。 （照片：安德魯·穆倫）

“所有的教練都很友善、專業，而且知識淵博，」他說。 “這次活動組織得非常好。我現在對特級初榨橄欖油產業的理解更有信心了。我確信這將增強我與現有和未來客戶的互動。

除了零售商和進口商之外，橄欖油生產商也參加了此課程，以了解最新的行業趨勢和更廣泛的橄欖油產業。

“我現在知道這個產品了，」最近加入這家屢獲殊榮的西班牙生產商的 Jorge Miranda 說道。 卡薩斯德華爾多 管理出口。

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對品質的追求吸引了另一家西班牙橄欖油生產商 Inigo Garel-Jones Garrigues 來到倫敦。 “我是一名生產商，希望提高我生產的水果和油的品質以及整個合作社的質量，」他說。

“這門課程真是讓我大開眼界。由於我曾接觸過一個國家（西班牙）和地區，因此我對該行業和生產有了更廣闊的視野，」Garel-Jones Garrigues 補充道。 “當然，最重要的是，我現在對特級初榨橄欖油有了更加深入的了解，並且有能力辨別真正的優質產品。

參加課程的主要是專業人士，但好奇的消費者也參與其中，以擴大他們的橄欖油知識。 （照片：安德魯·穆倫）

即使是經驗豐富的生產者也發現該課程很有價值，它提供了農業、收割和碾磨方面的最新科學和創新，以補充他們數十年在該領域工作的經驗。

“我已經在托斯卡納生活和製作橄欖油 20 年了，」伊麗莎白·沃德-布斯說。 “這些年來，與橄欖油生產有關的許多事情發生了變化。現在，我搬到了托斯卡納一個以生產優質橄欖油而聞名的新地區，我的目標是利用我的經驗和新知識生產出最優質的橄欖油。

沃德·布斯說，該課程加深了她對義大利以外特級初榨橄欖油的了解和欣賞。

“我相信，關於橄欖油的廣泛知識，特別是在收穫、研磨和儲存過程中註重細節的重要性，對於生產優質橄欖油將非常有價值，」她說。

除了課程內容外，學員們也藉此機會與來自世界各地的老師和同學互動。

除了零售商和進口商之外，橄欖油生產商也參加了此課程，以了解最新的行業趨勢和更廣泛的橄欖油產業。 （照片：Andrew Mullan 為 Olive Oil Times)

“該課程還提供了交流機會，讓我能夠與來自世界各地的種植者和買家建立聯繫，” 橄欖油俱樂部.

Roodenburg Vermaat 目前來源 屢獲殊榮的突尼斯 橄欖油，並計劃將其選擇範圍擴大到其他國家。

他說，成為一名 侍酒師 將幫助他更好地評估進口橄欖油的質量，並改善他在橄欖油行銷活動中指導個人和企業客戶的方式。

“課程幫助我實現了我的目標，提高了我作為橄欖油專業人士的可信度，提高了我評估橄欖油的能力，擴大了我的行業網絡——所有這些都將有助於橄欖油俱樂部的發展，」他補充道。

Shannon Hurd 是美國 切塞納家族進口產品，發現該課程 “透徹、適用。演講者知識淵博、引人入勝，對資訊量過大的話題提供了見解和澄清。

Oliveto Imports 公司的 Stefano Chessa 參加了這項課程，以進一步推動他在倫敦銷售地中海特級初榨橄欖油的舉措。 （照片：安德魯·穆倫）

“我希望獲得知識來確保我們選擇的每瓶酒都體現出我們對卓越和真實性的承諾，」赫德補充道。 “作為侍酒師獲得的知識增強了我向消費者介紹特級初榨橄欖油的益處的能力。

參加課程的主要是專業人士，但好奇的消費者也參與其中，以擴大他們的橄欖油知識。

“我與橄欖油貿易沒有任何關係——只是對美食和烹飪的熱愛以及希望退休到普利亞，」安德魯沃特斯說。

“我開始學習這門課程時對特級初榨橄欖油有所了解，但對其了解甚少，」他補充道。 “課程的廣度和我學到的知識量確實令人印象深刻。

5 月報名 侍酒師證書課程 紐約市的