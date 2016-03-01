超過 800 人參加紐約國際橄欖油比賽

世界上最大和最負盛名的橄欖油比賽今年將比以往任何時候都更大，下個月將有來自 800 個國家的 27 多個品牌角逐令人垂涎的銀獎、金獎和最佳獎。

第四屆紐約國際橄欖油大賽（NYIOOC)，將於 11 月 14 日至 2016 日在紐約市舉行，將公佈由國際頂級專家小組評選為 - 年世界上最好的橄欖油。結果將在 新聞發布會 5 月 30 日星期四東部時間 5:14（UTC ‑-）現場直播。



有這麼多製作人追求卓越，這令人感到謙卑。 - Curtis Cord, NYIOOC

組織者表示，創紀錄的參賽作品數量是整體收穫季節良好的結果，以及成功贏得獎項的品牌的明確優勢。 NYIOOC. “現在，比以往任何時候都更需要識別和慶祝世界上最好的特級初榨橄欖油，”說 Curtis Cord是， NYIOOC 創始人兼總裁。 “有這麼多製作人追求卓越，這令人感到謙卑。”

請參見：紐約國際橄欖油大賽

獲獎者 NYIOOC 被呈現在流行的 最佳橄欖油指南 （bestoliveoils.org），廚師、食品購買者和挑剔的消費者使用的權威列表，他們重視最高品質的特級初榨橄欖油。

NYIOOC 和 Olive Oil Times 最近開發了一個 配對應用 確定與某些食物相匹配的最佳獲獎油。 自 - 月推出以來，該應用程序的使用次數已超過 - 萬次。 該團隊目前正在開發一個移動應用程序，允許用戶掃描任何一瓶橄欖油以查看其質量概況。

也許更重要的是， NYIOOC 表示將很快推出一款 “最佳橄欖油指南列表上的“立即購買”按鈕由新平台提供支持， Best Olive Oils Marketplace，這將允許商家 - 零售商和分銷商 - 銷售 NYIOOC 直接通過世界上訪問量最大的橄欖油網站獲勝。 “我們將全力以赴，”科德說。 “我們不僅會展示今年最好的橄欖油，還會在廚房裡買到它們。”