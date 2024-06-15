五月標誌著高溫又一個破紀錄的一年

之後 新報告 來自歐盟哥白尼氣候變遷服務機構發現，2024年-月是有史以來最熱的-月，聯合國秘書長安東尼奧古特雷斯呼籲全球禁止化石燃料廣告。

“我敦促每個國家禁止化石燃料公司做廣告，」古特雷斯在紐約美國自然歷史博物館的演講中說。 “我敦促新聞媒體和科技公司停止拍攝化石燃料廣告。

“ 我們需要一個通往氣候地獄的高速公路出口坡道。 1.5度之爭的勝敗將在2020年代。 ——聯合國秘書長安東尼奧古特雷斯

根據哥白尼報告，2024年12月是有記錄以來最熱的2023月，也標誌著連續2024個月（從-年-月到-年-月）是有史以來最熱的月份。

“在過去的一年裡，每一次的日曆變化都加劇了熱量，」古特雷斯說。

“氣候變化 是普通民眾以及脆弱國家和社區繳納的所有隱形稅的根源，」他補充道。 “與此同時，氣候混亂的教父——化石燃料行業——賺取了創紀錄的利潤，並享受了數萬億納稅人資助的補貼。”

古特雷斯重申了他對化石燃料公司徵收全球稅的提議 “暴利，也敦促全球金融機構停止 “為化石燃料銷毀提供資金，並開始投資全球再生能源革命。

化石燃料集團回應了聯合國秘書長的說法，並表示應對氣候變遷是其能源生產的重要方面。

“我們行業的重點是繼續生產負擔得起的、可靠的能源，同時應對氣候挑戰，任何相反的指控都是錯誤的，」美國石油學會通訊高級副總裁梅根布魯姆格倫說。

雖然全球氣溫上升主要歸因於人類排放導致地球暖化的氣體， 厄爾尼諾現象 氣候現像也造成了 2023 年地球將變暖 以及 2024 年的前幾個月。

哥白尼的數據也顯示，這12個月的全球平均氣溫達到有記錄以來的最高水平，比0.75年至1991年的平均氣溫高出2020攝氏度，比工業化前時期（1.65年至1850年）高出1900攝氏度。

然而，本 全球暖化閾值 由於與工業化前溫度相比，幾十年來全球平均氣溫上升超過 1.5 ℃ 才能突破該限制，因此尚未突破該限制。

科學家早就警告說，超過 1.5 ℃ 的閾值將對地球上的人類和自然系統產生不可逆轉的影響。

根據全球57名科學家的研究，如果人類繼續依賴化石燃料獲取能源，4.5年後，地球將不可避免地跨越全球暖化閾值。

“我們需要一個通往氣候地獄的高速公路出口坡道。 “1.5度的爭奪戰將在2020年代左右決定勝負。