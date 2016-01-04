黑手黨控制橄欖油是“60分鐘”報告的主題

哥倫比亞廣播公司新聞雜誌 “60 分鐘播出了一個片段 黑手黨參與意大利農業 今晚，向數百萬觀眾介紹了橄欖油貿易的陰暗黑社會，並對 “意大利製造”品牌。

“黑手黨抄襲優質橄欖油、葡萄酒和奶酪，助長了意大利食品犯罪的爆炸式增長，”哥倫比亞廣播公司新聞記者比爾·惠特克 (Bill Whitaker) 說。



在任何給定的情況下，很難準確地說出給定瓶子中有多少滴橄欖油實際上帶有黑手黨血跡。 ——湯姆·穆勒

除了與意大利調查員塞爾吉奧·蒂羅（Sergio Tirro）的交談之外，他的 60 名訓練有素的品嚐師團隊能夠檢測出假冒橄欖油 “第一口，”該報告對湯姆·穆勒 (Tom Mueller) 進行了採訪，他是 額外處女 暴露。



“在許多情況下，您會得到與一些優質特級初榨橄欖油混合的低等級橄欖油……有時您會得到除臭油，”穆勒說。 “他們將它與一些具有某種特性的油混合，賦予它一點顏色，一點味道……他們把它作為特級初榨出售。 這是非法的——它一直在發生。”

在估計有 12 萬觀眾剛剛觀看了丹佛野馬隊在季末足球比賽中擊敗聖地亞哥閃電隊的比賽之前，蒂羅展示了偽造是多麼容易 特級初榨橄欖油.

圖片：60分鐘/哥倫比亞廣播公司新聞

他拿了一瓶無色無味的葵花籽油，加了幾滴葉綠素。 “它變成了橄欖油的顏色，”蒂羅說。 就這麼簡單。

西西里島橄欖油生產商， 尼古拉克萊門扎，正在該地區領導一場反對黑手黨控制的 200 名農民起義。

“在我成立財團的那天，他們燒毀了我的汽車，燒毀了我家的一部分，我和妻子和女兒都在裡面，”克萊門扎說。

穆勒說，黑手黨控制遍及意大利的食品供應，並以最慘淡的方式描述了它對橄欖油的影響： “在任何給定的情況下，很難用橄欖油準確地說出給定瓶子中有多少滴實際上有黑手黨血跡。“

請參見：聽聽湯姆·穆勒（Tom Mueller）的採訪 關於橄欖油 播客

當惠特克詢問標有多少橄欖油時 “到達美國人的特級處女真的不是特級處女，穆勒回應說， “75% 到 80%，很容易。”

哥倫比亞廣播公司新聞將在一家不知名的美國超市發現的 3 瓶橄欖油運送到 Tirro 的品嚐小組：只有一瓶被發現是特級初榨橄欖油。

“他們將其中一個描述為 燈籠 — 質量最低的橄欖油。 這個品牌恰好是美國最暢銷的品牌之一，”惠特克說。

美國最暢銷的品牌是Bertolli，它是一個高調的主題 欺詐調查 和多個 集體訴訟.



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