哈恩為其“橄欖海”尋求聯合國教科文組織的認可

聯合國教育、科學及文化組織（教科文組織）根據其網站， “旨在鼓勵世界各地被認為對人類具有突出價值的文化和自然遺產的識別、保護和保存。”

西班牙有 45 個聯合國教科文組織遺址，在獲得認可最多的國家中僅次於意大利和中國，位列第三。 七個地點位於安達盧西亞：多納納國家公園； 塞維利亞的大教堂、城堡和 Archivos de Indias； 戈勒姆洞穴群； 安特克拉石墓遺址； 阿罕布拉、赫內拉利費和阿爾比辛； 科爾多瓦歷史中心和； 哈恩的烏貝達和巴埃薩文藝復興時期的紀念性樂團。

西班牙也是聯合國教科文組織列出的七個國家之一 地中海飲食, 被認為是 人類非物質文化遺產.

任何開車經過安達盧西亞，更具體地說是哈恩省的旅行者都可以告訴您其壯觀的景觀，點綴著數百萬棵橄欖樹。 他們看似無限的存在被命名為 Mar de Olivos 或 “橄欖海。”

一年來，哈恩省政府一直在努力將獨特的安達盧西亞地形認定為世界遺產。

- 月，在 Baeza 的安達盧西亞國際大學 (UNIA) 舉辦了一次研討會。 該活動匯集了專家和專家，討論橄欖園的環境、人類學、經濟和物理價值，以及如何最好地向教科文組織展示這一想法。

該大學提供了一個暑期課程，以解決和準備社區關於橄欖樹的文化價值的問題。

由來自哈恩政府、安達盧西亞地區政府、哈恩大學、合作社、安達盧西亞有機農業協會 (CAAE)、農村發展團體協會 (ARA)、吉倫基金會和，西班牙橄欖市協會（AEMO）。

委員會認識到，被列為世界遺產並非易事。 然而，他們指出橄欖海的環境、傳統、文化和經濟價值非常重要。 自治區估計有 180 億棵橄欖樹。 儘管安達盧西亞的所有八個省都種植橄欖，但哈恩是最大的生產商，向世界供應 22% 的橄欖油。

該委員會還聲稱，安達盧西亞有 300 多個以作物為主要經濟活動的城市、170,000 個農場和 370,658,072 萬公頃（- 英畝）的鄉村種植了這種樹。

技術委員會的目標是在 2017 年之前將該項目提交給教育、文化和體育部。該部將決定是否值得向教科文組織提交提案。 如果入選，2019年將由聯合國教科文組織做出最終決定。

