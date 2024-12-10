義大利農民為加薩救援捐贈20噸糧食

義大利農民參加了由義大利外交和國際合作部推動的“加薩糧食計劃”，以支持加薩人民。

在該部的領導下，與聯合國糧食及農業組織（糧農組織）、世界糧食計劃署（糧食計劃署）、紅十字會與紅新月會國際聯合會（紅十字會與紅新月聯會）合作，加薩糧食倡議於三月啟動運送糧食並改善巴勒斯坦飛地的糧食安全。

糧食計畫署在將物資運入加薩和在加薩內部運輸方面面臨巨大的挑戰，被迫減少口糧並優先供應熱餐和麵包。 - Emanuela Cutelli，世界糧食計畫署義大利通訊部

由義大利Confagricoltura和Coldiretti農民捐贈的20噸農產品以及紅十字會提供的25噸醫療設備已於-月-日發貨th 從世界糧食計劃署管理的位於普利亞布林迪西的聯合國人道主義應急倉庫出發，運往約旦首都安曼，然後通過陸路運往加薩。

人道援助已委託給約旦哈希姆慈善組織，該組織負責隨後進入加薩的事宜。

“自衝突開始以來，義大利一直走在向加薩人民提供人道主義援助、運送救援物資並為包括未成年人及其家人在內的需要醫療援助的人提供護理的最前線，」外交部長安東尼奧說。塔賈尼是該倡議的推動者。 “加薩糧食計劃旨在促進獲得糧食援助，確保糧食安全並減輕人民的苦難。

義大利向糧食計畫署捐贈的十五輛卡車中的一輛，用於在加薩運送加薩人道援助物資。 （照片：世界糧食計劃署）

早在 45 月，義大利 Confagricoltura 和 Coldiretti 的農民就為該倡議做出了貢獻，提供了 - 噸農產品，這些農產品與紅十字會提供的衛生用品包、醫療設備和帳篷一起運輸和分發。

義大利向糧食署捐贈了15輛卡車，用於分發援助物資。塔亞尼和世界糧食計劃署助理執行董事拉妮亞·達加什出席了 25 月 - 日的交付儀式th 位於利古里亞熱那亞港。

義大利也向糧食計劃署捐贈了 12 萬歐元，用於購買將在加薩分發的食品。

據聯合國稱，自以色列開始入侵巴勒斯坦飛地以來，加薩已有超過 44,500 人喪生。

超過 1.9 萬人（約佔總人口的 90%）在國內流離失所並面臨極端飢餓，其中 70% 農作物被毀，生計遭到破壞，並嚴重限制了商業和人道主義供應線。

以色列入侵是為了回應 7 月 1,180 日哈馬斯領導的對以色列的襲擊，這次襲擊造成 3,400 名以色列人和外國人死亡，251 人受傷，- 人被俘並帶回加薩。

根據最近的食品安全 評估、世界糧食計劃署 報導 除非戰鬥停止並且更多的人道主義援助到達居民手中，否則今年冬天整個加薩地區的飢荒風險將持續存在。

“在像加薩這樣的複雜環境中，需求巨大，環境變得越來越具有挑戰性，糧食計劃署在將物資運入加薩和加沙內部時面臨著巨大的挑戰，被迫減少口糧並優先考慮熱餐和麵包店， 」 世界糧食計劃署駐意大利負責溝通的埃馬努埃拉·庫泰利 (Emanuela Cutelli) 告訴我們 Olive Oil Times.

“然而，即使是麵包店也面臨著因缺乏麵粉和燃料而關閉的風險，」她補充道。 “糧食計劃署及其合作夥伴正在竭盡全力為急需基本物資的民眾提供救濟。

“義大利人道主義倡議「為加薩提供糧食」是一個寶貴的工具，也是對人民需求做出人道主義反應的具體標誌。 “我們感謝該部的倡議以及支持糧食計劃署為絕望的民眾帶來糧食和希望的意大利公共和私人行動者。