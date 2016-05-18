在蒙托羅，關注金融、質量和旅遊

在安達盧西亞城市科爾多瓦東北半小時車程將帶您到風景如畫的蒙托羅鎮。 該鎮不僅是 Montoro-Adamuz PDO 的所在地，擁有 47,000 英畝的橄欖園和 8 個磨坊，Montoro 還舉辦了一個受歡迎的兩年一度的橄欖博覽會，11 月 18 日，-th 該活動的版本在橄欖社區遺產基金會的橄欖油綜合大樓舉行。

“每年慶祝的蒙托羅橄欖博覽會都在變得越來越好，”來自 Victor Pérez 的 芬卡拉托雷，在今年的紐約國際橄欖油比賽中獲得四項金獎。 “幾年前，展會主要展示了農業和製粉設備，現在我看到證據表明優質橄欖油的重要性正在轉變，”他告訴 Olive Oil Times

今年，展覽會場上有 120 個展台，一個有主要演講者的會議廳和一個至少有 80 種屢獲殊榮的特級初榨橄欖油的品酒室。 雖然大部分橄欖油來自西班牙，但也有一些來自意大利、葡萄牙、摩洛哥、以色列和希臘。

週四，演講者重點討論了經濟、質量和旅遊業的作用的重要性。 蒙托羅市市長和 AEMO（西班牙橄欖種植城市協會）主席 Ana María Romero 談到了石油旅遊對經濟的重要性、建設更美好未來所需的辛勤工作以及創新可以在展會上看到。

副主任 Ammar Assabah 和國際橄欖理事會（IOC）統計負責人 Maria Isabel Gomez 也發表了講話。

Assabah 向聽眾簡要介紹了新的國際橄欖油和食用橄欖協議的目標，並繼續解釋了國際奧委會的三個主要作用：拉近國際奧委會成員之間的距離、將活動擴展到消費國以及簡化程序。

Gomez 帶領參與者瀏覽了一系列顯示進口、出口和消費統計數據的幻燈片。 戈麥斯指出，儘管全球橄欖油消費量有所增加，但歐洲的消費量卻有所下降，這歸因於經濟危機。

接下來是 Juan Vilar（GEA Iberia）和 José María Penco（AEMO），介紹了橄欖油生產成本的國際研究。 這項研究是在其實體和國際奧委會之間進行的，展示了 14 個國家使用 7 種不同的橄欖種植方法生產一公斤初榨橄欖的成本。

研究結果顯示了最有利可圖的種植系統以及生產成本最低的國家。 他們的建議包括：將傳統系統轉變為更加機械化、集約化的系統； 生產者之間加強合作； 利用副產品； 以及培訓和知識轉移的重要性。

來自區域和國家機構的公眾人物也出席了會議。 農業、食品和環境部的 Carlos Sánchez Laín 解釋說，該部門不能忘記它所取得的一切成就。 Sánchez 在演講中強調了卓越產品的重要性，西班牙橄欖油專業間組織正在開展的艱苦工作，以及創造市場以推廣西班牙橄欖油的必要性。

索萊達·塞拉諾 Qv額外 解釋了不僅創造卓越產品而且提供健康益處和獨特美食體驗的產品的重要性。 她還強調，80% 的消費者不知道什麼是質量，使用像 QvExtra 這樣的印章可以幫助識別優秀的 EVOO。

Finca la Torre 的 Pérez 帶領觀眾完成了他實現以下目標的個人旅程 最好的橄欖油 在世界上。 Víctor 和他的團隊首先改變了整個生產理念。 他摒棄了舊的耕作、收割和製粉方式，轉而採用現代和生態實踐。 他還扔掉了舊形象，設計了一個新瓶子，升級了標誌。 然後，他歡迎訪客前來參觀他的運營，為 Finca la Torre 所做的一切創造了透明度。

最後由 José Gálvez 討論了 Oleo 旅遊——他的 奧羅·拜倫 贏得了金牌 NYIOOC 連續四年——和 Yolanda Caballero（哈恩市議會）。 Gálvez 同意 Pérez 的觀點，即旅遊業是傳遞透明度的重要方式。 他在 Oro Bailen 的家人為在不生產橄欖油的淡季來訪的遊客準備了視聽展示。 他們還提供品酒會，並擁有一家漂亮的商店。

卡巴列羅解釋說，石油旅遊是一種 “橄欖油生產的第二次收穫」。 她詳細介紹了哈恩近年來為開發 Oleo Tour Jaén 所做的所有工作。 他們發現他們擁有創造獨特旅遊體驗的所有要素（磨坊、美食、鄉村住宿、城鎮集市、博物館）。 她說，自從他們開始以來，一切都非常成功。

週五，AEMO 頒發了橄欖文化傳播獎、最佳磨坊獎、最佳米勒大師獎和最佳紀念橄欖獎。

Priego de Córdoba 的 PDO 因其項目獲得了傳播橄欖文化的最高獎 “健康早餐。” 該類別的二等獎授予了 Oro Bailen，以表彰他們在石油旅遊方面的工作。 三等獎被授予 Felipe Augusto Agudo 的網站， “La Moltura，Oleo-Aficionados 社區。” Carmen Sánchez 因其在德國的工作而獲得特別認可。

廣告

最好的磨坊被授予了生產 Picualia 品牌的 Agrícola de Bailén-Virgen de Zocueca SCA。 最佳米勒大師獎授予科爾多瓦製片人胡安·瑪麗亞·卡諾·岡薩雷斯 (Juan María Cano González) 西班牙油. 最後，最佳紀念橄欖被頒發給四英尺的橄欖，西班牙語稱為 “Olivo de las cuatro patas' 來自 Castellón 的 Canet Lo Roig 村。