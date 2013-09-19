希臘警方調查在槍口下被盜的橄欖油

希臘警方正在調查過去幾週發生的三起橄欖油搶劫事件，其中兩起涉及在槍口下偷竊橄欖油。

在塞薩洛尼基武裝

在一名送貨員前往塞薩洛尼基的一個秘密地點運送大量橄欖油後，發生了一起事件。 據希臘報紙報導 防禦網，當送貨員到達現場時，四名男子在槍口下強迫他交出橄欖油以及其他一些食品。 據報導，被盜貨物的總價值為 4,000 歐元。

第二起涉及橄欖油的武裝搶劫發生在儲存橄欖油的 EKO 運動場。 各種新聞來源報導說，在光天化日之下，六名武裝人員據稱偷走了總共 50 個裝滿瓶裝橄欖油的板條箱。 目擊者後來告訴警方，他們看到槍手將箱子裝進一輛沒有車牌的無標記貨車。

帕特雷搶劫案

在伯羅奔尼撒半島西部城市帕特雷，警方正在調查第三起橄欖油搶劫案，竊賊從薩拉韋利郊區的一位老年居民的儲藏區偷走了又大又重的橄欖油罐。 據當地新聞報導，這名老婦人告訴警方，她在周六晚上離開家一小段時間，回來後發現她的儲藏室被人闖入。 小偷設法帶走了幾個裝滿橄欖油的又大又重的罐子和一些工具。 竊賊沒有闖入主屋。

根據該 前 7 名帕特雷 文章， “這是當今社會中存在的貧困的一個例子。”

最近的橄欖油搶劫案是在其他與橄欖油有關的犯罪新聞之後發生的 發生 夏季早些時候在塞薩洛尼基和雅典。 希臘警方已在這兩個城市逮捕了數起與兩個獨立的橄欖油欺詐團伙有關的人。