最新數據顯示，2023年全球有機農地面積擴大2.6%，增加2.5萬公頃，全球有機農業總面積達近99萬公頃。

有機農業的世界 2025報告由有機農業研究所（FiBL）和國際有機農業運動聯合會（IFOAM）發布的報告顯示，2.1年有機農地佔全球所有農業用地的2023%。

西班牙在橄欖油生產國中成長最快，其有機農田面積擴大了近 12％，達到 300,000 多萬公頃。

這使得西班牙成為有機農業擴張率最高的國家之一，僅次於烏拉圭（30%）和中國（18%）。

在意大利， 有機農業發展 有機農地佔全國農業用地總面積的近4.5%。

橄欖、咖啡、可可和堅果等永久性作物佔全球有機農地的6.8%。

報告指出，到 825,000 年，全球有機橄欖種植面積將超過 2023 公頃。

過去十年，有機橄欖種植面積增加了近200,000萬公頃，增幅為32%。

然而，報告顯示，3.1 年的橄欖種植面積將比 2023 年下降 2022%，26,572 公頃的橄欖農場將放棄有機種植。

這一趨勢已在包括歐盟在內的不同地區的多種作物中得到觀察，儘管 共同農業政策 (CAP) 為有機農民提供比以往更多的資金和機會。

義大利有機食品協會 FederBio 表示，歐盟的衰落可歸因於日益加重的官僚負擔，影響農場和國家機構。

“「許多公司不再將激勵機制視為可以抓住的機遇，而是將其視為一套緊密的自願承諾網絡，以補充新環境政策的約束性要求，」FederBio表示。

該協會強調，歐洲農民 大規模抗議 2024 年的衰退源自於多種因素，包括對歐盟環境和農業政策的看法轉變。

“許多農民開始認為這項策略具有敵意，感覺這是在考驗他們，而不是承認他們作為土地和環境管理者的角色，」該協會指出。

“「歐盟被指責在提高環境永續性標準時沒有充分考慮某些法規的可行性以及環境目標和生產現實之間的平衡。」FederBio補充道。

抗議活動已促使布魯塞爾修改了共同農業政策的某些方面，但現在判斷其對有機農業的影響還為時過早。

根據 FIBL/IFOAM 的數據，西班牙仍然是全球有機橄欖種植的領先者，種植面積為 292,868 公頃，其次是義大利（215,791 公頃）和突尼斯（153,233 公頃）。

值得注意的是，136.4 年全球有機產品銷售額將達到 2023 億歐元，較 15.1 年的 2000 億歐元大幅成長。

美國仍然是 最大的有機市場 產品，銷售額總計 59 億歐元。歐盟位居第二，總額為 46.5 億歐元。

報告顯示，目前有機農業已在188個國家推行，但只有75個國家全面實施並制定了具體的規定。

在歐盟，有機農業目前覆蓋了所有耕地面積的11%，總計19.5萬公頃。歐盟的綠色協議和從農場到餐桌戰略旨在到 25 年將這一比例提高到 2030%。

澳洲仍是全球領導者，有機農業面積達 53 萬公頃，而大洋洲有機農業面積達 53.2 萬公頃，佔所有有機農地的 54%。

在北美，有機農地面積達3.3萬公頃，佔農業用地總面積的3.4%。