首次獲獎者描述世界競賽獎項的好處

作為 2024 年南半球部分的註冊 NYIOOC World Olive Oil Competition 1月-日截止st，首次獲獎者反思了他們的首次獲獎對其品牌的影響。

“這場勝利有助於向那些可能不熟悉我們的客戶宣傳我們的品牌。 迪米特里橄欖農場.

“我們現在不僅在美國，而且在全球範圍內擁有更廣泛的影響力，」他補充道。 “我們非常榮幸能夠獲獎，尤其是因為這是我們第一次參加比賽。

位於伯羅奔尼撒半島南端，擁有 200 年歷史的農場生產者 獲得銀獎 適用於中等強度、未濾波的 Koroneiki。 “了解橄欖油的來源非常重要，」科姆尼諾斯說。

在迪米特里橄欖農場經歷了一個充滿挑戰的季節之後，該獎項尤其令人欣慰。 “和許多農民一樣，我們也面臨著 人員配置問題 和乾旱，」科姆尼諾斯說。

在愛奧尼亞海的另一邊，背後的製作者 奧利奧因菲奧雷 慶祝他們的第一個世界大賽榮譽， 獲得金獎 有機中等強度 Coratina。

業主 Tommaso Fiore 表示，阿普利亞生產商計劃利用該獎項來幫助行銷其產品 特級初榨橄欖油 在即將到來的季節之前。

奧利奧因菲奧雷首次亮相 NYIOOC 榮譽將幫助托馬索·菲奧雷在北美銷售他的特級初榨橄欖油。 （照片：奧利奧·因菲奧雷）

“我們希望這項認可成為一個展示，讓我們的產品在北美市場上廣為人知。 “它代表了我們對不久的將來的夢想。

“我們將繼續充滿熱情和奉獻精神，始終為我們的客戶提供最好的服務。 “我們始終對新的合作和機會持開放態度，以發展和進一步增強我們的產品。我們希望這種認可只是新事物的開始，我們很感激 NYIOOC 因為允許它。

菲奧雷表示，除了行銷角度外，該獎項還驗證了生產所需的辛勤工作和奉獻精神 世界一流的橄欖油 並激勵他明年做得更好。

“這是我們為品牌做得更好的動力，增強了我們作為高品質特級初榨橄欖油生產商的聲譽，」他說。 “對我來說，這很特別，因為它開闢了新的成長道路。

菲奧雷補充說，該獎項還有助於宣傳普利亞南部地區（義大利最大的橄欖油生產區）作為橄欖油目的地的地位。 優質特級初榨橄欖油 而不是散裝橄欖油。

“從 Coratina 開始，我們可以利用我們橄欖的特性，打造出可以與世界上每個人競爭的高品質產品。 “這可以透過以下方式實現 “傳統、創新和技能的神奇結合。

與地中海生產商一起，加拿大進口商 西博普雷維 2024年首次獲獎 NYIOOC, 獲得兩項金獎 適用於中等強度的 Mariolo 及其 Itrana，以 EVOO Previ 和 EVOO Previ Bimbi 品牌包裝。

薩布麗娜·雷亞首次亮相 NYIOOC 該獎項有助於證明她為確保品質而採取的昂貴措施的合理性。 （照片：薩布麗娜·雷亞）

“這些獎項對我的品牌產生了影響，因為它與我的客戶產生了共鳴。 “獲得這項享有聲望的認可絕對是一種喜悅。我深表感激，因為它代表了多年來致力於推廣世界上最優質石油的努力。

“這項榮譽增強了我不斷創新和倡導積極老化的信念。 “這也促使我致力於透過這種特殊的天然產品為北美人提供增強健康的機會。

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雷亞表示，由於義大利天氣條件惡劣， 2023/24年收穫，她被要求特別注意採購她的品牌的油。 “作為自有品牌特級初榨橄欖油的進口商，您必須確保交付您所描述的內容，」她說。

“每個橄欖油產區都有其獨特的優勢，」Rea 補充道。 “製作酚醛含量極高的橄欖油，在堅固性和苦味之間達到完美平衡，無異於創造一件傑作。 Cibo Previ 就是這樣的傑作，我很榮幸將其呈現給世界，因為強大的社區始於健康的社區。

她相信 NYIOOC 該獎項將有助於宣傳特級初榨橄欖油的質量，並證明她在將其從義大利運送到加拿大時為確保其品質而採取的極端措施是合理的。

在世界的另一邊，日本的所有者 豐收農場 慶祝他首次獲得世界大賽榮譽，其 Virgin Valley 品牌榮獲金獎，該品牌是 Frantoio、Leccino、Pendolino 和 Taggiasca 橄欖的中等強度混合橄欖。

鹿本義典相信世界大賽獎項有助於傳播高品質日本橄欖油的訊息。 （照片：豐收農場）

所有者 Yoshinori Shikamoto 表示，獲得該獎項使該公司能夠宣傳其特級初榨橄欖油的高品質。此次勝利也顯示日本特級初榨橄欖油的品質正在提高。

Harvest Farm 在生產的第三年就獲得了該獎項。第一次參加比賽後，鹿本表示受到了啟發 “獲得如此光榮的獎項。

“我們將已經變成森林的廢棄農田重新變成了橄欖樹林，」他說。 “幾年來，我們擴大了土地並開始種植橄欖，這使我們能夠生產特級初榨橄欖油。

“我想繼續提高我的技能，並努力製作優質的特級初榨橄欖油，」他補充道。 “我將用這個獎項作為鼓勵，更加努力地工作。