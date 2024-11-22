專家預測橄欖油價格將大幅下跌

海外 橄欖油價格 預計 2025 年將大幅下降。

全球最大的橄欖油裝瓶商 Deoleo 表示，推動價格創歷史新高的挑戰正在穩定減少。

該公司預測，全球橄欖油短缺問題將很快消退，因為 預計西班牙 1.3/1.5作物年度產量為2024至25萬噸。

此外，生產商在 葡萄牙 希臘 預期強勁的收益率。

歐盟以外的主要橄欖油生產商，例如 火雞 和突尼斯也在為豐收做準備，突尼斯的產量預計將達到340,000萬噸至350,000萬噸。

在此背景下， 義大利產品RS' 令人失望的收穫 預計對全球橄欖油生產只會產生邊際影響。

說起 CNBC，一位 Deoleo 官員承認，周圍的緊張局勢 特級初榨橄欖油 價格尚未完全回落。

“然而，未來幾個月的前景是樂觀的，因為隨著新收穫的進展和供應的增加，市場預計將開始穩定，並有望逐步恢復正常狀態，」Deoleo 首席銷售長 Miguel Ángel Guzmán 表示。

古茲曼預測，橄欖油價格將降至每公升約 5 歐元，而最近主要市場的價格為每公升 9 歐元。

Filippo Berio 北美公司執行長 Dusan Kaljevic 在一份報告中也分享了類似的預測。 最近的採訪 - Olive Oil Times.

“如果在收穫的前兩個月後確認了 3.2 萬噸的數量，我預計 5 月份的價格將低於 - 歐元。

國際橄欖理事會（IOC）分析近期價格趨勢 報導 十月僅在義大利觀察到價格上漲。

具體來說，在巴里，橄欖油價格比上一季上漲了 5.2%，達到每 915 公斤 100 歐元，遠高於 2011 年至 2023 年平均價格 484 歐元。

相比之下，西班牙哈恩的價格下降了 9.3%，至每 732 公斤 100 歐元，而 2011 年至 2023 年的平均價格為每 345.5 公斤 - 歐元。

同樣，在希臘干尼亞，特級初榨橄欖油價格下降了 13.6%，至每 665 公斤 100 歐元，而過去 326.4 年的平均價格為 12 歐元。

歐盟委員會在 10 月短期農業展望報告中表示，歐盟橄欖油出口可能會成長 強勁反彈 如果當前季節價格下跌。

然而， 生產成本高 繼續推高許多產區的價格，並且仍然是決定消費者最終銷售價格的關鍵因素。

“在吸收了過去三年的大幅增長後，我們現在看到加工成本趨於穩定。 法基奧尼奧利， 告訴 Olive Oil Times.

“另一個挑戰在於過去 12 個月特級初榨橄欖油消費普遍呈現負面趨勢，影響了零售、[酒店]、食品服務和出口，」他補充道。

過去兩年，橄欖油價格飆升對消費產生了負面影響。

消費者調整了自己的 購買習慣 在幾個國家，通常選擇少量購買，甚至 轉向替代方案.

歐洲的許多種植者和行業觀察家認為 效果 氣候變化 加劇了過去兩個季節的橄欖油短缺.

“這個季節是另一個複雜的季節，因為普利亞的橄欖數量非常少，幾個月沒有下雨，沒有灌溉的農田將會產生可怕的結果，」普利亞生產商的共同所有人露西婭·迪·莫爾費塔(Lucia Di Molfetta) 說。 迪莫爾費塔 潘塔萊奧. “橄欖的價格仍然非常高，而上週橄欖油的價格正在下降。

“這個季節是我們將記住的另一個季節，」她補充道。 “隨著氣候變遷的影響，我們將會看到更多這樣的季節。

Deoleo 和 Filippo Berio 承認氣候變遷是該行業面臨的重大挑戰。

“它已被確定為對該行業的生存威脅，」古茲曼說，並強調該行業需要適應 “未來越來越不確定。