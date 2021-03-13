專家詳細介紹了應對更炎熱、更乾燥世界的永續農業實踐

在滿足全球糧食需求的過程中，傳統農業透過不可持續的做法耗盡了重要的土地資源，諷刺的是，威脅著未來的糧食供應。

根據 污垢：文明的侵蝕大衛蒙哥馬利 (David R. Montgomery) 強調永續農業與傳統農業實踐之間的鮮明對比。

保護性農業系統…重振了橄欖生產產業，增強了抵禦能力，改善了土壤和土地生產力潛力，並減輕了土地退化。 - 阿米爾·卡薩姆，糧農組織全球論壇成員

蒙哥馬利認為，採用永續農業實踐對於土壤的長期健康和人類社會的生存至關重要。

他認為，透過從過去文明的錯誤中學習並採用更永續的方法，人類可以確保農業的未來更具彈性和生產力。

阿米爾·卡薩姆是雷丁大學農業、政策與發展學院的客座教授，也是聯合國糧食及農業組織全球論壇成員，他主張轉向更永續的農業實踐。

“歐盟繼承了一種工業化綜合農業的形式，該形式已成為

普遍的農業規範，加上耕作和農化技術，

對土壤健康、有用的昆蟲種群和生物多樣性有害，」他告訴 Olive Oil Times.

“該模型在簡單的輸入輸出基礎上運作；增加投入應該會產生更大的產出，」卡薩姆補充道。 “然而，這種方法對土壤和景觀健康有害。

他指出，傳統農業會以多種方式對土壤健康產生不利影響。

集約耕作和單一種植做法經常導致水土流失，表土要么被沖走，要么被風吹走。這會降低土壤的肥力以及保留水分和養分的能力。

傳統農業對化學肥料和農藥的依賴消耗了土壤的有機質，而有機質對於維持土壤結構、肥力和微生物活動至關重要。

此外，重型機械會導致土壤板結，從而減少孔隙度並阻礙根部滲透，從而阻礙水的滲透和排水。

合成肥料、除草劑和殺蟲劑中有害化學物質的累積會破壞微生物群落並減少土壤生物多樣性。

此外，過度依賴化學肥料可能會導致土壤養分失衡，導致營養缺乏或有毒，對植物生長和土壤健康產生不利影響。

“這個概念可以比作輸入-輸出模型，其中假設輸入的增加會導致輸出的相應增加，」卡薩姆說。 “然而，這種增量方法以及集約耕作已經成為問題，特別是在土壤健康方面。

“現代農業實踐已經不再優先考慮關鍵問題，例如農業系統對農民、社區和環境的總體目標，」他補充道。 “人們的關注點已經從可持續性轉向僅僅關注產量和盈利能力，而很少關注環境後果和可持續性。

卡薩姆警告說，這種轉變導致了農業用地退化和表土侵蝕。他補充說，隨著農業機械規模的增大，情況變得越來越嚴峻，導緻美國和歐洲出現沙塵暴。

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“更深入地了解永續農業實踐對於促進保護型再生農業至關重要，」他說。 “保護性農業的基本原則是透過避免耕作來最大程度地減少對土壤的干擾，用生物質覆蓋物覆蓋土壤並使種植系統多樣化，從而保護生態系統和棲息在其中的各種有用生物。

“用生物質覆蓋物維持土壤覆蓋以盡可能接近自然條件至關重要，」卡薩姆補充道。 “此外，有機質的循環至關重要，因為覆蓋物可以保護土壤表面免受風暴、降雨和風的影響，同時還為土壤生物提供營養，並增加土壤有機質和植物養分。

他認為，採取更永續的做法，可以減輕這些有害影響。

這些做法之一是覆蓋，卡薩姆說這是作物養分的絕佳來源。這些營養素對於維持生物多樣性和為害蟲捕食者創造自然棲息地至關重要。

雖然橄欖樹以其在貧瘠土壤中茁壯成長的能力而聞名，但橄欖種植者已經注意到土地退化對其樹木的負面影響。

“包括橄欖種植者在內的農民正目睹土地因耕作和耕作而退化。

土壤健康和作物多樣性管理不善，導致產量下降，」卡薩姆說。 “近幾十年來，許多農民已經從傳統耕作方式轉變為

一年生和多年生系統的保護性農業，包括有機系統。

“此外，橄欖產業的農民透過定期耕作破壞土壤健康的做法正在損害土壤健康，」他補充道。

克里斯蒂安‧沃斯曼 (Christiane Wassman)， 屢獲殊榮 製片人 拉斯特雷洛 在翁布里亞，她和她的家人透過實施永續的做法，特別是覆蓋物，成功地使農場裡的幾棵百年橄欖油樹恢復了活力。

覆蓋對於保護水資源至關重要，特別是在易受乾旱地區的橄欖種植中。

諸如 滴灌將水直接輸送到橄欖樹的根部，可以顯著減少水的消耗，同時確保樹木獲得足夠的水合作用。此外，在樹根周圍覆蓋覆蓋物有助於保持土壤濕度並最大限度地減少蒸發。

“滴灌在永續農業實踐中特別有效，」沃斯曼說。 “即使在降雨期間，這種方法也能保持土壤完整性並增強保濕性。

“如果沒有這樣的做法，預計高達 70% 的水分可能會因徑流而流失，因為水無法有效滲透土壤，」她補充道。 “因此，最大限度地提高雨水滲透和保留至關重要。犁耕後立即密封和覆蓋進一步有助於實現這些目標。

橄欖油產業策略顧問胡安·維拉爾表示，灌溉已成為西班牙的迫切需求。

“雖然大約 30% 至 35% 的西班牙橄欖園有灌溉，但 65% 沒有灌溉，」他說。 “他們沒有灌溉基礎設施。

維拉爾補充說，在該國 歷史性乾旱由於西班牙南部安達盧西亞地區的大城市實施了用水限制，橄欖園幾乎沒有灌溉。

“夏天的情況會變得更加困難，特別是如果春天降雨不足的話，」他說。

橄欖油產業的永續農業實踐越來越受到關注。

其中一種做法是保護性耕作，它可以最大限度地減少對土壤的干擾，並有助於保護土壤結構和有機質。

這種方法減少了侵蝕並增強了保水性，確保橄欖樹能夠獲得營養和水分以實現最佳生長。

另一個重要的做法是輪作，其中涉及將橄欖樹與其他作物交替種植，以減輕病蟲害的累積。

這種方法還可以透過允許各種植物豐富土壤來提高土壤肥力。

“在安達盧西亞，大約 40% 的橄欖種植農業實踐已經與基於保護性農業的可持續農業管理保持一致，」卡薩姆說。 “此外，滴灌技術的實施與保護性農業相輔相成，展示了永續農業實踐的有效協同作用。

“保護性農業系統及其相關實踐極大地有助於提高南歐、北非和西亞乾旱和半乾旱地中海地區橄欖生產部門的生產力、經濟活力、環境永續性和社會績效。 “這些做法重振了橄欖生產行業，增強了抵禦能力，改善了土壤和土地生產力潛力，並減輕了土地退化。