歐盟拒絕英國的“紅綠燈”營養標籤

歐盟拒絕了英國有爭議的提議 “紅綠燈”營養標籤計劃，引用了一個自相矛盾的例子，即健怡可樂的標籤比特級初榨橄欖油更有利。



歐盟委員會已對英國政府提起侵權訴訟，英國政府有兩個月的時間對指控做出回應。 這些指控指控其違反了歐盟貨物自由流動的核心原則； 也就是說，政府非法干預消費者的選擇。

““紅綠燈”營養信息系統 制定 英國政府旨在對抗肥胖並幫助人們做出更好的食物選擇。 該自願系統得到了英國最大的連鎖超市的廣泛支持，它使用紅色、琥珀色和綠色顏色代碼來標記產品的卡路里、糖、脂肪、飽和脂肪和鈉含量。 綠色表示特定營養素的含量較低； 琥珀色的量中等，紅色的量高。

A “當給定產品的脂肪含量超過17.5克/100克時，就會顯示“紅燈”。

意大利全國農民聯合會科爾迪雷蒂表示，當談到橄欖油等超級食品時，這一善意但過於簡單化的指導方針造成了邏輯悖論。

“交通燈的目標是減少脂肪、鹽和糖的消耗，但不是基於實際消耗的量，而是僅基於某種物質的一般存在，”一位發言人說。 “這最終排除了特級初榨橄欖油等食品，同時推廣不含糖的碳酸飲料，誤導了消費者關於真正的營養價值。”

因為系統只看數字，所以結果是像健怡可樂這樣的無糖軟飲料收到了 “綠燈”，儘管存在有爭議的人造甜味劑並且對健康沒有好處。

科爾迪雷蒂表示，意大利的出口市場將受到這一制度的損害，該制度也不接受奶酪和火腿。

2013 年該系統通過後，倫敦表示其遵守了 歐盟法規第 1169/2011 號，涉及向消費者提供食品信息。