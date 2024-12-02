發展中國家對備受爭議的 COP29 感到失望

在一年中 極端高溫參加締約方會議 (COP29) 氣候高峰會的各國同意，到 300 年每年將資金增加到 285 億美元（2035 億歐元），以支持氣候脆弱國家。

COP29 協議在阿塞拜疆首都巴庫戲劇性地達成，談判人員在談判破裂前被拖進一個房間，繼續比原定時間晚 33 小時繼續開會以達成妥協。

世界富裕國家向低收入國家和小島嶼國家提供資金，以應對 氣候變化 目前每年為其綠色轉型提供的資金達 100 億美元（95 億歐元）。

在巴庫達成的協議是締約方會議歷史上關於向發展中國家分配資金的最大協議，富裕和高收入國家承諾 “主導動員300億美元資金。

作為世界第二大經濟體和最大污染國的中國也同意為COP29小貓做出貢獻。

然而，COP29 協議未能滿足低收入發展中國家尋求 1.3 兆美元（1.2 兆歐元）年度資金的期望。這筆金額符合經濟學家向 COP29 參與者提出的氣候融資超過 1 兆美元（950 億歐元）的建議。

“印度代表團成員錢德尼·雷納 (Chandni Raina) 在談到 300 億美元的一攬子計劃時表示：“這只是微不足道的一筆錢。” “很遺憾我們不能接受。我們尋求已開發國家更高的目標。

代表所有非洲國家出席 COP29 峰會的非洲談判小組 (AGN) 也對該協議進行了反擊，並表示 COP29 的資金承諾是 “太少了，太晚了。

其他發展中國家的代表也對 COP29 融資協議表示懷疑，但並未完全否認該協議。

“我們將留下氣候脆弱國家急需的一小部分資金，」馬紹爾群島氣候特使蒂娜·斯蒂格說，馬紹爾群島是大洋洲的一系列火山島和珊瑚環礁。 “這還不夠，但這是一個開始。

聯合國氣候變遷執行秘書西蒙·斯蒂爾承認，COP29 協議遠非完美。

“沒有一個國家能得到他們想要的一切，我們離開巴庫時還有大量工作要做，」他說。

另一方面，歐盟氣候專員沃普克·霍克斯特拉 (Wopke Hoekstra) 告訴較小的低收入國家，他 “我們有信心達到 1.3 兆美元」。

根據英國《金融時報》報道，由於全球社會政治環境的不確定性，發展中國家最終同意了該協議。

“對世界各地預算捉襟見肘的擔憂 唐納川普的當選……促使發展中國家接受稍微改進的一攬子計劃，」英國報紙寫道。

除了擴大氣候融資外，COP29 參與國還同意發起全球氣候行動 碳信用交易 系統。

這項交易計畫將使大型污染者能夠從發展中國家的脫碳計畫（例如再生能源項目和雨林保護）購買碳信用額（一個信用額代表一公噸溫室氣體），並將大氣二氧化碳排放量的減少計入其氣候目標。

COP29也未能就各國如何履行這項具有里程碑意義的協議提出明確的計劃 COP28 達成 去年，我們不再使用化石燃料來生產能源，而是增加了再生能源。

聯合國下一次全球氣候會議 COP30 將於 2025 年 - 月在亞馬遜雨林的巴西城市貝倫舉行。