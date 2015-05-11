設計傳感器以模擬橄欖油的人類感官分析

研究人員設計了一種傳感器，命名為 “Oliver，”試圖模仿人類特徵：它 “品嚐”油，並能夠提供分析證明它是特級初榨或其他。



為了趕上奧利弗，我聯繫了羅馬大學 Tor Vergata 的 Arnaldo D'Amico 教授，因為他進行了第一個遠程傳輸電子鼻嗅覺的實驗。

D'Amico 向我介紹了他的兩位同事，他們正在開發一種完全專用於橄欖油的傳感器：羅馬大學校園生物醫學中心的 Giorgio Pennazza 教授和 Marco Santonico 教授是一個名為正在開發 Oliver 的傳感器系統單元的電子設備。

他們的研究方法基於一種有趣的多學科方法，通過傳感器的設計、實施、測試和應用，將電子技術服務於醫學和營養學。 他們的目的是創造廉價、用戶友好、快速和無損的實用傳感器。

傳感器系統電子設備，羅馬大學校園生物醫學部

Bionote（基於生物傳感器的模仿多感官鼻子、舌頭和眼睛的系統）就是在這種背景下誕生的。

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該系統旨在模仿鼻子、舌頭和眼睛的工作原理。 該工作提出擴大人工嗅覺和味覺的概念，設計一種基於生物傳感材料花青素的創新多感官系統。

Bionote 系統必須專門針對每一種食物類型，並且它們已經設計用於礦泉水、松露、馬蘇里拉奶酪和辣椒的血清。 Oliver 是專門處理 EVOO 評估的傳感器。

“這個想法是在 2014 年 - 月提出的，當時該公司的出版物引發了醜聞。 紐約時報信息圖 關於意大利橄欖油欺詐行為，”彭納扎透露。 “意大利被指控出口摻假和劣質橄欖油。 我們以建設性的方式歡迎這一挑戰，並決定發出積極的信息，表明意大利對高質量和開發技術以保護其的承諾。”

Oliver 的結構提供了一個內部電子卡和一個翻蓋。 除了測試成本低之外，它只需將翻蓋放入液體中即可操作。

在測試過程中，會同時記錄一條音軌，您可以快速找出油的類型，如果是橄欖油，它是初榨還是特級初榨，或者可能是摻假的。

Oliver 接受過培訓，可以將信息與其內部數據庫相關聯，以識別樣本。

“我們想強調的是，使用這些工具，您可以跳過一些實驗室測試並降低成本，”Santonico 說。 “只有當奧利弗發現橄欖油被摻假時，您才會將樣品送到實驗室以分析特定特徵。”

到目前為止，Oliver 可以感知某些摻假，但目標是擁有完整的分析範圍。 流體測試取得了極好的結果，但該部門正在努力開發進一步的 Bionote 應用程序來檢測氣體感覺和完整的多感官交叉分析，以盡可能多地再現人體傳感器分析。

另一個重要特點是 Oliver 還可以檢測營養方面。 “我們現在正在用辣椒進行這種分析，”桑托尼科說。 “現在有測量辣味的方法（即辣椒素的量），但是使用 Bionote，我們甚至可以檢測水果種類和營養價值，特別是抗氧化劑的量，”Pennazza 補充道。 “Oliver 還可以識別 EVOO 中的這種營養價值。”

