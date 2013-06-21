國會議員宣布紐約的橄欖油“不腐臭”

在美國眾議院週三擊敗農業法案之前，國會議員就一項修正案進行了辯論，其中一項是從法案中刪除一項將對進口橄欖油施加新限制的條款。

最終，從該法案中刪除橄欖油條款的修正案以壓倒性多數獲得通過，幾個小時後，農業法案本身在黨派投票中被否決，招致了尖銳的批評。

有爭議的條款指出，如果美國 營銷訂單 如果國內橄欖油生產商要採用此標準，進口橄欖油就需要符合行銷令中規定的相同標準，並且需要採取各種措施來證明這一點。

同一天，洋基隊在洛杉磯與道奇隊進行了一次雙頭比賽（他們以 1 比 1 平分），來自紐約的代表在眾議院與來自加利福尼亞的同事就橄欖油問題對峙。

雖然 學習 顯示出普通美國人對橄欖油標準和質量知之甚少，至少一名國會議員周三有信心宣布他所在地區的橄欖油處於卓越狀態。

代表布魯克林和史泰登島的共和黨人邁克爾 G. 格林向會議廳宣布， “我的選民消耗的希臘和意大利橄欖油比您想像的要多，而且它並沒有腐臭。”

呼籲橄欖油供應 “數百萬美元的專項撥款，”格林說，紐約南部的經銷商、餐館和消費者 “知道好油，他們沒有遇到過問題。” 格林引用國會預算辦公室的估計，進口限制將使企業付出代價 “數千萬美元。”

“這裡的生產商是有問題的，”格林說，他指的是加利福尼亞、喬治亞州和德克薩斯州的生產商。 要求調平 受補貼的歐洲石油進口商在超市貨架上占主導地位，而且往往達不到質量標準。

雖然紐約國會議員對他的選民對橄欖油的了解表現出極大的信心，但上個月東河另一邊的一位聯邦法官讓消費者幾乎沒有機會了解太多。

在 拒絕的決定 一項針對橄欖油進口商的禁令，該進口商故意將精煉橄欖果渣油作為 “純，”紐約南區美國法院在 NAOOA 訴 Kangadis Food Inc. 發現 “沒有外在證據表明普通消費者的看法符合這些不同的標籤標準。” 換句話說，大多數消費者不知道一個等級和另一個等級，更不用說橄欖油的好壞了。

