事實並非如此 國際奧委會將非國際奧委會成員國的專家排除在最近的化學家會議之外. 事實是，所有觀察員都被禁止參加會議，無論他們來自國際奧委會成員國還是非成員國。

會議僅限於官方政府代表。 國際奧委會希望不時召開僅限會員的會議是正常的。 如果一個組織通常開放訪問其會議並自由傳播會議文件，這並不意味著它必須始終這樣做。 允許觀察員參加或不參加是完全有權利的。 當其他組織（世衛組織、世貿組織……）限制參加他們的一些會議時，我從未聽到記者的抱怨。



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非會員化學家被排除在橄欖理事會會議之外

說有些人被拒絕訪問國際奧委會網站也不是真的。 事實是，從邏輯上講，觀察員被拒絕訪問在本次特定會議的議程業務上分發的文件。

最後，國際奧委會很想知道 “範圍的來源”，談到了一場辯論 “減少甚至消除在確定橄欖油質量時使用感官面板”。 也許是那些喜歡給狗起壞名並吊死他的人，或者是那些想要創建自己的小組認可計劃並將國際奧委會從這項活動中驅逐出去的人。 不管他們是誰，我可以向你保證，在國際奧委會，我們非常重視我們的感官測試方法（化學家會議實際上沒有討論過），我們認為它是一項基本的質量標準。

我們一直在努力讓更多的專家組參與我們的 IOC 認可能力檢查測試，並且我們正在為培訓新專家組提供幫助，這充分證明我們無意放棄它。