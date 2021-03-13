考古展覽探索地中海橄欖油的歷史

An 展覽 在巴黎法國學院，一所擁有五個世紀歷史的公立高等教育、研究和辯論機構，展示了來自幾個法國博物館的考古發現和文物，包括盧浮宮的希臘、伊特魯裡亞和羅馬古物部，從古風時期到公元四世紀。

“葡萄酒、油和香水：環遊古代地中海的考古之旅「為探索羅馬高盧、義大利、希臘和埃及的橄欖油和其他食品的生產和貿易提供了獨特的機會。

由教授領導的專家團隊策劃 讓-皮埃爾·布倫— 法國國家科學研究委員會 (CNRS) 的田野考古學家和高級科學家，曾領導位於那不勒斯的讓-貝拉德中心，該中心是法國對古代意大利南部進行歷史和考古探索的基地 — 這次活動也是對布倫畢生致力於考古學事業的致敬。

在其古代地中海技術與經濟教授席位的就職演講中，他闡述了在羅馬帝國時期，為了高效組織和合理化對軍隊和大城市中心的供給，西西里和埃及專門生產穀物，高盧則生產葡萄酒，而西班牙[羅馬的西班牙行省，相當於現代的安達盧西亞]和非洲[主要是的黎波里塔尼亞，現代利比亞的北非地區生產。

布倫認為，按照羅馬政治權力的要求，農產品生產的集中化塑造了被征服領土的經濟，並促進了鄉村結構的發展。

例如，在西班牙科爾多瓦與塞維利亞之間的巴埃蒂斯河谷的古代橄欖農場遺址中可以看到這一點——巴埃蒂坎橄欖油產量在公元一世紀至三世紀達到頂峰——以及在突尼斯的薩赫勒地區。這些地區沒有 先驗 適合種植橄欖。

如今，橄欖油主要用於食用，展覽也回顧了橄欖油在古代的其他用途。

它通常用於藥用和儀式，作為乳霜的成分以及希臘和羅馬體育設施和溫泉浴場的個人衛生治療和按摩中的藥膏。

此外，在古代，橄欖油也被用來為不同類型的油燈提供燃料，有些油燈有多個噴嘴。在生產最集中的地區，油燈被用來作為室內照明。

In 香水製作 和其他具有治療功效的芳香油，珍貴的 煙油 用綠橄欖製成的油經常被用作載體油，特別是在羅馬高盧、義大利和希臘，作為芳香配方中的天然介質。

其中一個古老的配方在巴黎的展覽會上展出，參觀者還可以聞到它的香味。

這件古董由 Jean-Bérard 中心經過多年研究後重新打造。 杜鵑花 玫瑰花具有淡淡的玫瑰香味，在古希臘和古羅馬時期非常流行，荷馬史詩中也提到過 伊利亞特.

展品還包括希臘島香水廠的模型佈局 提洛，查理馬科斯（西元前三世紀）認為 “最神聖的島嶼。

考古發掘、對定居點、工作地點和形式、食物和衛生條件的研究獲得了豐富而複雜的證據，也讓布倫開始思考古代的發展問題——這是人們福祉和教育的成果。

這些發現可以與書面資料進行比較，以幫助更好地理解過去的社會經濟和技術體系。

然而，布倫曾寫到，當有關一般民眾的可用數據有限時，從各個方面探討歷史是十分困難的。

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他強調，歷史學家只能獲得部分事實報導、文學評論和碑文，主要是上層階級的資料，因為 “幾乎所有古代的書面資料在中世紀都消失了。

這些想法對今天來說具有現實意義 兩個原因。首先，有因物質檔案被摧毀而失去考古遺產的風險，這些檔案是埋在土壤中並在工程和重建過程中遺失的。

其次，對那些沒有實力、沒有文化提供文字證據的普通百姓留下的生產工具、商業車輛等遺蹟的考古研究重視不夠。

學術界對金石學（研究古代文物銘文的學科）、雕塑、繪畫、建築和城市規劃的過度關注造成了對當權者的歷史偏見。

因此，最近在法國學院舉辦的展覽可以說是對布倫認真而專注的努力的認可，他努力重建被遺忘的城鄉大眾的生產歷史——包括地中海橄欖油生產和貿易的歷史——同時也邀請我們去思考，即使是希臘羅馬文明，儘管取得了許多成功，也已經開始衰落。