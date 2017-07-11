第四屆“蒙娜奧利瓦”慶祝意大利最佳食用橄欖

第四屆全國最佳食用橄欖大賽 蒙娜奧利瓦 最終於 24 月 90 日在 Agro Pontino（拉齊奧）中心的拉蒂納舉行了一場活動，大約 - 名參與者中最優秀的人因其在橄欖加工方面的技能而獲得認可。

來自利古里亞、馬爾凱、拉齊奧、阿布魯佐、莫利塞、坎帕尼亞、巴西利卡塔、普利亞、卡拉布里亞、西西里和撒丁島的幾家生產商儘管季節不佳，但仍達到了卓越的質量水平。伊万諾·卡普里奧利。

沿著原產地名稱的路線，以前版本的蒙娜奧利瓦在卡斯特爾維特拉諾（西西里島）舉辦， 切里尼奧拉 （阿普利亞），和 阿斯科利皮切諾 （馬爾凱）。

4 的部分獲獎者th 蒙娜奧利瓦

選擇巡迴活動的最新地點是為了紀念 Oliva di Gaeta 最近獲得的受保護原產地名稱 (PDO) 的認可，該名稱現在專門用於食用橄欖品種 Itrana，也稱為 Gaetana，黑色型，符合規定的要求 生產規範.

“最後，意大利食用橄欖包括了一位新的歐洲明星，” 地中海試油師聯盟 （UMAO），Paola Fioravanti，誰構思了比賽。 “自 - 月以來，Oliva di Gaeta 加入了 PDO 的 Nocellara del Belice、Bella della Daunia 和 Ascolana del Piceno。”

Fioravanti 解釋說，這種橄欖來自栽培品種 Itrana，當果實在 Oliva di Gaeta DOP 版本中完全成熟時，以及仍然是綠色時，它都可以自然變甜。 在這種情況下，整個水果可以自然加工或用鹽破解，然後調味。

“那些關心意大利品種生物多樣性的人應該推廣食用橄欖和原產地名稱，作為對我們生產者的寶貴支持，”Fioravanti 認為。 “食用橄欖行業仍然是一個利基市場，但近年來它發展並帶來了新的機會，部分原因是人們的生活方式和飲食習慣發生了變化，”她觀察到，並指出，根據國際橄欖理事會的說法，在過去的 173 年裡，餐桌消費增加了 25%。

在頒獎典禮之前的第三屆全國食用橄欖生產論壇上介紹了其他經濟和技術數據。 由記者 Maria Antonietta Palumbo 主持，拉丁區市長 Damiano Coletta、羅馬拉丁工業發展聯盟主席 Carlo Scarchilli、拉丁省省長 Eleonora Della Penna、 Latina Capol 品酒師協會主席 Lino Centauri、Città dell'Olio 國家議員 Benedetto Miscioscia 和拉齊奧地區農業部長 Carlo Hausmann。

農村政策專家 Antonio Stea、食用橄欖專家 Alberto Bono 和 Geolive Belice LLC 的 Franco Lombardo 代表生產商做出了貢獻。

Monna Oliva 旨在通過促進意大利製造商的工作來支持食用橄欖行業，無論他們使用傳統系統還是受控和機械化方法。 其中，卡拉布里亞農民 弗朗切斯科·加布里埃爾 因其天然的 Bella di Cerignola 而獲得了榮譽獎。

“我很高興獲得這一認可，這對我在該領域的研究有所回報，”Gabriele 說，他解釋說 Bella di Cerignola 通常是用鹼液醃製並完全加糖的，但他用自然方法處理它以調節去苦味和鬆脆感。

“通過這種方式，消費者可以更好地了解橄欖的原產地，因為自然加工增強了該品種的典型味道，”他解釋道。 “在我看來，通過有機管理、優質水和優質鹽，您可以獲得優質產品。在水上。

獲獎名單可在 蒙娜奧利瓦網站.

