從哈恩到湖南，農民、磨坊主和瓶裝商都熱切地等待著他們的 特級初榨橄欖油 已在 2025 年 NYIOOC World Olive Oil Competition.
全球規模最大、最負盛名的橄欖油品質大賽結果已經開始公佈。第一天，來自阿爾巴尼亞、克羅埃西亞、義大利和美國的 22 幅油畫獲獎。
提交截止日期延長至 15 月 - 日th，來自北半球 25 個國家的生產商已經將他們的特級初榨橄欖油送去進行分析 NYIOOC 團隊。請參見：2025 NYIOOC 最新訊息
全球食品業專業人士、媒體和消費者密切關注 NYIOOC 結果。許多生產商希望透過獲得業內最令人垂涎的獎項之一來結束豐碩但充滿挑戰的收成。
在西班牙尤其如此， 產量增加 由於極端高溫和乾旱導致連續幾年收成創歷史新低，60/2024 作物年度的產量預計將下降 25% 以上。
葡萄牙、希臘、突尼斯和土耳其的農民和磨坊主希望利用大幅增加的收成獲利。與此同時，義大利、摩洛哥和美國的生產商則將目光投向了 NYIOOC 為原本令人失望的收成年度帶來一絲遲來的亮點。
雖然生產商對目前收成的評分為 67 分（滿分 100 分）， 2024 Olive Oil Times 收穫調查，較 51 年的 2023 分評級有顯著提高，他們強調了為實現獲獎品質所需克服的各種挑戰。
這些挑戰包括高溫、過多降雨、勞動力短缺以及收穫期間惡劣的天氣。
例如， 葡萄牙的生產商 在收穫季節的大量降雨對橄欖油的品質帶來挑戰之後，人們可能特別渴望繼續推出世界上最好的橄欖油。
葡萄牙中部持續近兩週的降雨導致炭疽病爆發，一些果實從樹上掉落。
同時，在希臘，天氣異常炎熱， 延後收穫 並威脅到產品品質。
“我們的橄欖樹是灌溉的，但我們仍然必須加倍努力才能獲得今年橄欖油所需的品質，” 斯庫塔里橄欖油，已贏得四次 NYIOOC 自 2021 年起獲獎。
儘管 產量下降 在義大利，30/224,000作物年度的產量下降 2024% 至 25 噸，但生產商報告品質仍然很高。
“橄欖很漂亮，我們對橄欖油的品質很滿意，」兩屆 NYIOOC 優勝者 埃爾米尼奧·科迪奧利. “這是一項艱苦的工作，尤其是降雨頻繁中斷收割。
除了確認他們已經取得了卓越的品質之外，生產商還強調了在世界大賽中獲勝的其他好處。
第一次 NYIOOC World Olive Oil Competition 獲獎者表示，他們獲得了更多進入全球市場的機會、獲得了更多地區推廣機會，並且有動力不斷進步.
Bianti Danaj 的創始人 多尼卡橄欖油慶祝公司成立 10 週年 NYIOOC 2024 年獎。
在 2024 年的一次訪談中，Danaj 告訴 Olive Oil Times 他希望成為阿爾巴尼亞其他生產商的榜樣，證明對品質的投資從長遠來看可以獲得回報。贏得 NYIOOC 是這方面的一個重要的品質標誌。
“我們試著成為大家的榜樣，告訴人們生產成本高一點是可以的，但要向消費者銷售更有價值的產品，這對消費者的健康和環境更有利，」他說。
聖米格爾橄欖農場 來自加州中部的這家公司是今年的獲獎者之一，在最早的評選中已經斬獲三項金獎。
“獲勝的影響 NYIOOC] 鞏固了我們產品的質量，」共同所有人 Richard Meisler 告訴 Olive Oil Times 在 2019 年獲得六項大獎後 NYIOOC. “行銷將非常直接：健康的特級初榨橄欖油。我們的托斯卡納黃金（品牌）被世界上最優秀的評審團認證為特級初榨橄欖油。