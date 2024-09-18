2025 World Olive Oil Competition 成果開始顯現

從哈恩到湖南，農民、磨坊主和瓶裝商都熱切地等待著他們的 特級初榨橄欖油 已在 2025 年 NYIOOC World Olive Oil Competition.

全球規模最大、最負盛名的橄欖油品質大賽結果已經開始公佈。第一天，來自阿爾巴尼亞、克羅埃西亞、義大利和美國的 22 幅油畫獲獎。

提交截止日期延長至 15 月 - 日th，來自北半球 25 個國家的生產商已經將他們的特級初榨橄欖油送去進行分析 NYIOOC 團隊。

全球食品業專業人士、媒體和消費者密切關注 NYIOOC 結果。許多生產商希望透過獲得業內最令人垂涎​​的獎項之一來結束豐碩但充滿挑戰的收成。

在西班牙尤其如此， 產量增加 由於極端高溫和乾旱導致連續幾年收成創歷史新低，60/2024 作物年度的產量預計將下降 25% 以上。

葡萄牙、希臘、突尼斯和土耳其的農民和磨坊主希望利用大幅增加的收成獲利。與此同時，義大利、摩洛哥和美國的生產商則將目光投向了 NYIOOC 為原本令人失望的收成年度帶來一絲遲來的亮點。

雖然生產商對目前收成的評分為 67 分（滿分 100 分）， 2024 Olive Oil Times 收穫調查，較 51 年的 2023 分評級有顯著提高，他們強調了為實現獲獎品質所需克服的各種挑戰。

這些挑戰包括高溫、過多降雨、勞動力短缺以及收穫期間惡劣的天氣。

例如， 葡萄牙的生產商 在收穫季節的大量降雨對橄欖油的品質帶來挑戰之後，人們可能特別渴望繼續推出世界上最好的橄欖油。

葡萄牙中部持續近兩週的降雨導致炭疽病爆發，一些果實從樹上掉落。

同時，在希臘，天氣異常炎熱， 延後收穫 並威脅到產品品質。

“我們的橄欖樹是灌溉的，但我們仍然必須加倍努力才能獲得今年橄欖油所需的品質，” 斯庫塔里橄欖油，已贏得四次 NYIOOC 自 2021 年起獲獎。

儘管 產量下降 在義大利，30/224,000作物年度的產量下降 2024% 至 25 噸，但生產商報告品質仍然很高。

“橄欖很漂亮，我們對橄欖油的品質很滿意，」兩屆 NYIOOC 優勝者 埃爾米尼奧·科迪奧利. “這是一項艱苦的工作，尤其是降雨頻繁中斷收割。

除了確認他們已經取得了卓越的品質之外，生產商還強調了在世界大賽中獲勝的其他好處。

第一次 NYIOOC World Olive Oil Competition 獲獎者表示，他們獲得了更多進入全球市場的機會、獲得了更多地區推廣機會，並且有動力不斷進步.

Bianti Danaj 的創始人 多尼卡橄欖油慶祝公司成立 10 週年 NYIOOC 2024 年獎。

在 2024 年的一次訪談中，Danaj 告訴 Olive Oil Times 他希望成為阿爾巴尼亞其他生產商的榜樣，證明對品質的投資從長遠來看可以獲得回報。贏得 NYIOOC 是這方面的一個重要的品質標誌。

“我們試著成為大家的榜樣，告訴人們生產成本高一點是可以的，但要向消費者銷售更有價值的產品，這對消費者的健康和環境更有利，」他說。

聖米格爾橄欖農場 來自加州中部的這家公司是今年的獲獎者之一，在最早的評選中已經斬獲三項金獎。

“獲勝的影響 NYIOOC] 鞏固了我們產品的質量，」共同所有人 Richard Meisler 告訴 Olive Oil Times 在 2019 年獲得六項大獎後 NYIOOC. “行銷將非常直接：健康的特級初榨橄欖油。我們的托斯卡納黃金（品牌）被世界上最優秀的評審團認證為特級初榨橄欖油。