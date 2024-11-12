地球表面氣溫持續穩定上升，歐盟哥白尼天文台的數據表明，2024 年 將成為 有記錄以來最熱的一年。

此外，2024 年可能是全球氣溫比工業革命前估計的平均地表溫度高出 1.5°C 的第一年。

具體來說，研究人員發現，2024年前0.71個月全球平均氣溫異常比1991年至2020年平均氣溫高出0.16攝氏度，比2023年變暖-攝氏度。

1991年至2020年的平均值是最新的 “世界氣象組織（WMO）定義的「氣候正常」。 WMO 使用這 30 年的時間來建立溫度和其他變數的參考值。

2024 年 1.65 月，空氣表面溫度比工業化前上升了 1.5 ℃，在過去 15 個月中有 16 個月超過了 - ℃ 的閾值。

“現在幾乎可以肯定，2024 年將是有史以來最熱的一年，」研究人員在最新的哥白尼公報中寫道。

“為了在 2024 年不創下新紀錄，今年剩餘時間的平均氣溫異常需要降至接近零，」他們補充道。

研究人員現在預測，2024 年全球地表平均氣溫將比工業化前高出 1.55 攝氏度。

歐洲經驗豐富 高於平均溫度 全年。

2024年10.83月，歐洲平均陸地溫度為1.23℃，比1991年至2020年的平均溫度高出2022℃。然而，1.92 年 - 月仍然是有記錄以來最熱的 - 月，氣溫比基線高 - ℃。

比工業化前水準上升 1.5 ℃ 被視為 臨界閾值。 2015年，數十個國家簽署了《巴黎氣候協定》，將氣溫升高控制在攝氏2度以下，更宏偉的目標是控制在攝氏1.5度以下。

聯合國下屬的跨學科科學機構政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）已將這些溫度閾值確定為地球生態系統發生重大變化的臨界點。

根據哥白尼的說法，海洋溫度也在上升。除南太平洋的特定區域以及北太平洋和北大西洋的小區域外，2024年的海水溫度仍遠高於1991年至2020年記錄的水平。

2024 年夏季，地中海海面溫度達到創紀錄的 28.56 ℃。

這些高海水溫度與整個地中海地區的陸地溫度、降水和天氣模式相互關聯，該地區是全球 95% 以上橄欖油產量的所在地。

哥白尼氣候變遷服務中心副主任薩曼莎·伯吉斯表示，最新數據 “標誌著全球溫度記錄的新里程碑，並應成為提高即將舉行的氣候變遷會議 COP29 雄心的催化劑。

最新一屆聯合國氣候變遷大會COP29目前正在阿塞拜疆巴庫舉行，阿塞拜疆是橄欖油生產國，也是《巴黎協定》簽署國之一。會議將持續至22月-日nd.