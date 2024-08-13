橄欖中心將舉辦首屆橄欖油永續發展會議

估計有 250 名科學家和橄欖油專業人士將於 5 月 - 日參加在加州戴維斯羅伯特蒙大維葡萄酒和食品科學研究所舉行的首屆國際橄欖永續發展會議th 到7th.

加州大學戴維斯分校 橄欖中心 主辦這次會議，會議將包括有關橄欖種植、加工和行銷的廣泛主題的研究報告、小組討論、問答環節和案例研究。

“在農業方面，我們將討論用水、氣候變遷和碳封存等主題，」橄欖中心的哈維爾·費爾南德斯-薩爾瓦多說。 執行董事. “我們還將涵蓋肥料優化、農藥減少、棲息地保護、樹籬管理、土壤健康和再生農業。

“我們還想研究研磨方面發生的情況，特別是[果渣]如何乾燥並用作堆肥或進一步加工以提取有益的化合物，」他補充道。

會議將以在美國烹飪學院納帕校區舉行的品嚐會和烹飪演示結束。 “如果我們不包括食品方面，這將不是一次好的會議，」費爾南德斯-薩爾瓦多說。

主辦單位希望本次會議成為一個展示 最新的可持續發展研究 並為農民和磨坊主展示提高永續性的實用方法。他們也希望利用這次活動吸引媒體和消費者對橄欖油的關注 永續發展證書.

為此，第三天上午將專門進行案例研究，包括永續性如何為市場上的產品增加價值。

“我們有很多人來學習如何更好地行銷他們的產品，因為有時他們不知道如何翻譯種植者的信息，」費爾南德斯-薩爾瓦多說。 “他們如何向消費者傳達種植者永續發展實踐的訊息。

案例研究還將涵蓋在傳統和集約種植的橄欖園中實施永續實踐的具體方法 保護百歲老人 和千年橄欖樹。

“一半的演講者是科學家，一半是農民、生產者和參與貿易的人，所以什麼都有一點，」費爾南德斯-薩爾瓦多說。 “我們不希望它成為一次只關注農業、灌溉或製粉的會議。它必須涵蓋可持續發展的各個方面並涉及各個方面。

費爾南德斯-薩爾瓦多表示，雖然加州的農民、磨坊主和研究人員將佔據重要地位，但橄欖中心已與葡萄牙埃武拉大學、西班牙哈恩大學和國際橄欖理事會合作，匯集了來自橄欖領域的專家石油世界分享他們的觀點。

他與演講者一起補充說，與會者也將來自世界各地，包括歐洲、中東、大洋洲、南北美洲的歷史悠久的橄欖種植國，以及包括阿富汗在內的橄欖生產新領域和巴基斯坦。

費南德斯-薩爾瓦多相信這將是眾多永續發展會議中的第一場。 “我們希望其他大學能夠接受挑戰，在未來繼續舉辦國際永續發展會議。 “現在作為合作夥伴的其他大學有興趣在未來繼續這樣做。

報名連結 國際橄欖永續發展會議將於 18 月 - 日閉幕th.