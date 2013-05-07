年度化學家會議對橄欖油的興趣日益濃厚



美國石油化學家協會首席執行官 Patrick J. Donnelly 於 28 年 2013 月 - 日在蒙特利爾舉行的年度會議上向該小組發表了講話。

該104th 美國石油化學家協會 (AOCS) 年會和博覽會於 28 年 1 月 2013 日至 1500 月 500 日在加拿大蒙特利爾的 Palais des congrès 舉行，有 - 人出席。 年度會議的範圍很廣——有超過 - 場關於油脂所有領域的演講，反映了 AOCS 的廣泛活動——但橄欖油在這個科學界引起了越來越多的關注。

AOCS 的歷史可以追溯到 1909 年和棉籽工業，其核心始終是開發和評估油類分析方法。 它已經從美國的根成長為一個國際組織，其成員和分支機構遍布全球。 AOCS 的一項基本服務是其實驗室能力測試計劃，該計劃定期將油樣發送到世界各地的參與實驗室進行分析。 AOCS 然後評估結果，將它們與樣本的已知值進行比較，並向實驗室提供反饋。 只有當實驗室在這些測試中始終如一地執行準確和精確時，它才能獲得 AOCS 認證。

2012 年，AOCS 推出了橄欖油感官小組能力測試系列，以響應全球對評估橄欖油質量的訓練有素和熟練的感官小組的需求。 這 國際橄欖理事會（IOC） 感官小組識別程序僅適用於有限的小組，即隸屬於政府機構的小組。 由於私人實驗室、研究所和公司的許多小組不符合國際奧委會的認可資格，因此 AOCS 介入了其橄欖油感官小組能力測試計劃，該計劃對所有合規的橄欖油口味小組開放。

感官能力測試計劃的更新是其中一次橄欖油會議的主題。 來自美國和其他地方的參與小組的代表查看了迄今為止評估的兩輪樣本結果的匿名摘要，並有機會提供反饋。 2013 系列將包括兩倍數量的樣本——四輪，每輪四個樣本。

最大的橄欖油活動是 5th AOCS 橄欖油專家小組會議由 AOCS 首席科學官兼技術總監 Richard Cantrill 主持。 有更新的進展 橄欖油標準 世界各地。 倡導成立橄欖油專家小組的澳大利亞橄欖協會的保羅·米勒（Paul Miller）報告說， 2011年採用的澳大利亞標準 終於在澳大利亞的零售商以及國內和進口品牌中獲得了一些牽引力，他們將其用作營銷中的質量點。 南非在採用類似於澳大利亞的標準方面也取得了進展。

米勒歸功於北歐的開創性工作，零售商正在使用質量參數來監測橄欖油的質量。 他還概述了意大利正在努力採用政府標準來衡量高品質特級初榨葡萄酒。 土耳其和以色列也在不斷努力製定新標準。 順便說一句，米勒提到了中國作為出口市場所帶來的挑戰，有時需要對黃曲霉毒素等意想不到的東西進行檢測。

美國農業部質量監測計劃 (QMP) 於 2012 年 - 月擴大到包括橄欖油。在專家小組會議上，QMP 更新顯示該計劃仍然只有一家參與公司， 龐貝橄欖油。 國內橄欖油生產商的代表對此發表評論說，他的公司已經調查了該計劃，但發現由於測試協議帶來的負擔，該計劃不可行。

更新自 丹·弗林 加州大學戴維斯分校橄欖中心的負責人向小組介紹了過去一年的工作。 一項調查 餐飲服務橄欖油 2012 年 - 月發布了 UCD 關於超市橄欖油的兩份報告的後續行動。十五的結果 特級初榨 和來自一家主要食品服務供應商的 60 個橄欖油級樣品，在每個類別中發現了一個摻油菜籽的樣品，整體質量和感官測試發現 -% 的樣品不合格。 還提到了測試 加州橄欖油 了解油的天然化學成分（脂肪酸譜等）以及正在進行的研究，以將化學標記物與酸敗的感官感知聯繫起來。

在討論測試方法時，Modern Olives 的 Claudia Guillaume 談到了她多年來與 焦脫鎂葉綠素 (PPP) 和二酰基甘油 (DAG) 測試. 自 2010 年以來，她一直保留橄欖油樣品，並定期對其進行測試，以繪製它們的化學成分，因為它們老化到和超過最佳食用日期 (BBD)。 她報告說，她的發現非常一致：購買力平價以每年 6-8% 的速度增長，而 DAG 以 20-25% 的速度下降。 她說，這些指數與游離脂肪酸 (FFA) 和紫外線 (UV) 結果之間的關係提供了有關油歷史的大量信息——其生產時的質量，以及從那時起如何處理。 Guillaume 還描述了她用來確定技術上合理的 BBD 的方法，包括 DAG、PPP、UV、FFA 和 Rancimat 測試。

供應鏈中橄欖油面臨的挑戰是一個很大的話題。 一個新的集裝箱液袋襯裡標準正在開發中，重點是袋子的物理完整性。 油、種子和脂肪協會聯合會 (FOSFA) 的代表約翰·漢考克注意到了該小組對該主題的投入，該聯合會是一個處理世界油脂貿易的國際機構。 專家組成員都將氧氣滲透性、浸出性和吸光度視為橄欖油容器的重要問題。 還提到了回收的必要性，作為防止襯墊重複使用的一種方式。

在專家委員會會議和隨後的研究參與者會議上，更新了由 AOCS 領導的關於老化對橄欖油影響的研究。 該研究正在研究化學和 橄欖油的感官特性 隨著時間的推移，使用標準測試和方法，以及 “最新和最偉大的”儀器技術。 談話的主要主題是來年項目的改進和擴展，特別注意可選的想法 “壓力測試”以獲取更多信息。 將列舉一個加速樣品老化的協議，以便實驗室和小組可能希望進一步進行測試，以測量油中加速降解的影響。

除了橄欖油專家小組和研究參與者會議的重點之外，橄欖油也是會議上展示的許多海報的主題。 關於 PPP、橄欖油儲存溫度、地理原產地表徵和 橄欖油的健康影響 在海報會議期間介紹了有關患有糖尿病的女性的信息。 在酸敗和抗氧化劑評估會議期間，還有一個環節是使用揮發性標記來解釋初榨橄欖油的感官質量。 來自西班牙塞維利亞的 DL García González 展示了他對聞到各種揮發性化合物的人的大腦活動的研究。 由於我們對氣味的感官感知中存在復雜的關係（例如競爭效應），因此得出關於檢測缺陷的揮發物分析的可靠性結論的複雜性很明顯，這使得從對揮發物的機械分析中很難知道什麼是最終的感官知覺會。 “需要對不穩定的相互作用進行進一步的研究，”González 說， “我們遠未取代感官面板。”

AOCS 首席執行官 Pat Donnelly 分享了他對橄欖油的看法。 “由於橄欖油不是我的背景，所以我是從消費者的角度來看的。 我正在了解生產和供應鏈問題以及質量標準背後的原因，”他說。 “消費大眾並不了解這一切。”

當被問及 AOCS 在 橄欖油行業，唐納利說， “我們可以推進科學技術和標準的發展，就像我們參與的所有行業一樣。 然後，我們希望消費者和政府實體將利用這些信息做出明智的決定。” 正如唐納利所說， “我們是關於科學的。”