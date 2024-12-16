enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी
enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी

美國

健康&养生

12月16，2024

大學越野冠軍使用橄欖油對抗寒冷

在贏得冠軍賽之前，楊百翰大學的男子和女子賽跑運動員都用溫熱的橄欖油覆蓋自己。

健康&养生

12月5，2024

川普衛生部長選擇將種子油爭議提升至美國內閣

小羅伯特·F·甘迺迪長期以來一直反對種子油。如果被任命為衛生與公眾服務部部長，他將能夠監管該行業。

新聞簡報

十一月15，2024

川普當選後西班牙餐桌橄欖產業處於邊緣

西班牙的黑餐桌橄欖生產商已經因為川普第一屆政府期間徵收的關稅而感到震驚，他們擔心還會有更多關稅出現。

商業版

十一月15，2024

美國消費者青睞擠壓瓶裝橄欖油

儘管擠壓瓶因其方便性而越來越受歡迎，但有些人質疑其對橄欖油品質的潛在影響和包裝的環境負擔。

商業版

十一月7，2024

與致力於在假期結束後增加油類旅遊銷售的零售商會面

艾莉西亞·史洛夫(Alicia Shroff) 和維傑·史洛夫(Vijay Shroff) 是一家橄欖油專賣店的共同所有者，他們啟動了一個項目，以加深橄欖油旅遊經營者和遊客之間的聯繫。

食品與烹飪

十一月4，2024

星巴克放棄北美的橄欖油咖啡系列 Oleato

在做出這項決定之際，該公司報告銷售額連續第三個季度下降，並尋求精簡菜單。

九月5，2024 生產者簡介

將伯羅奔尼撒風味帶入美國廚房

新聞簡報

八月13，2024

橄欖中心將舉辦首屆橄欖油永續發展會議

國際橄欖永續發展會議將討論從農業和碾磨到行銷和認證的可持續發展。

商業版

七月20，2024

貿易委員會延長對西班牙黑橄欖的關稅

該決定是在美國上訴法院做出支持商務部關稅的裁決兩個月後作出的。

生產者簡介

Jun.12，2024

韌性和熱情如何推動加州精品生產商

在不到四年的時間裡，Chateau de Luz 背後的夫婦克服了極端氣候、害蟲和勞動力挑戰，釀造出了世界一流的特級初榨橄欖油。

商業版

Jun.12，2024

Deoleo 北美執行長表示永續發展是橄欖油產業發展的關鍵

Thierry Moyroud 將 Deoleo 視為行業的守護者，將優質生產和永續實踐放在首位。

生產者簡介

Jun.10，2024

克恩縣生產商反思加州橄欖油產業

Stefanie Wickensheimer 介紹了 Rio Bravo 牧場如何在聖華金河谷南部生產高品質的特級初榨橄欖油。

商業版

Jun.10，2024

美國有機橄欖油銷售顯著成長

過去兩年，美國有機橄欖油的銷售量成長了百分之十，而傳統特級初榨橄欖油的銷售量則下滑。

新聞簡報

Jun.5，2024

龐貝副總裁表示巴爾的摩大橋災難使公司損失數百萬美元

雖然該公司能夠透過該港口接收最近一批歐洲橄欖油，但從長遠來看，災難後採取的措施是不可持續的。

廣告
生產者簡介

2月，2024

科托押注橄欖是變化中的薩克拉門託山谷的未來作物

隨著加州應對氣候變遷、勞動力成本上升和工人短缺的影響，Corto Olive 總裁 Cliff Little 認為種植更多橄欖是一個解決方案。

生產者簡介

2月，2024

亞利桑那州皇后溪橄欖廠的農業旅遊蓬勃發展

旅遊業是皇后溪橄欖廠業務成功和亞利桑那州特級初榨橄欖油推廣的關鍵。

製作

12月19，2023

橄欖中心致力於教育下一代農業。優點

Olea Learn 計劃向本科生傳授經營橄欖種植和橄欖油生產業務所需的農藝和商業技能。

生產者簡介

12月18，2023

反思 45 年來在美國倡導義大利橄欖油

在與義大利橄欖油生產商偶遇近半個世紀後，約翰·J·普羅法奇 (John J. Profaci) 回顧了他在美國市場的角色。

北美洲

12月14，2023

加州大學的橄欖收穫讓校園團結在一起

學生和教職員工採摘了洛杉磯校園 130 年歷史的宣教樹，開始了官員希望成為新傳統的活動。

商業版

12月14，2023

加州收緊水資源法規可能會刺激橄欖種植

雖然灌溉橄欖園仍需要大量的水，但日益嚴格的禁令，尤其是在聖華金河谷，可能為旱地橄欖園開闢一個新的利基市場。

生產者簡介

12月11，2023

小規模農民慶祝加州中部的巨大成功

理查德和米爾娜·梅斯勒將一個充滿熱情的項目變成了加州獲獎最多的特級初榨橄欖油之一。

商業版

12月5，2023

加州以橄欖油為中心的課程旨在幫助貧困縣

儘管存在農業問題，但與該州其他地區相比，克恩縣的糧食不安全、肥胖和糖尿病水平較高。

更多