12月16，2024
在贏得冠軍賽之前，楊百翰大學的男子和女子賽跑運動員都用溫熱的橄欖油覆蓋自己。
十一月15，2024
儘管擠壓瓶因其方便性而越來越受歡迎，但有些人質疑其對橄欖油品質的潛在影響和包裝的環境負擔。
十一月7，2024
艾莉西亞·史洛夫(Alicia Shroff) 和維傑·史洛夫(Vijay Shroff) 是一家橄欖油專賣店的共同所有者，他們啟動了一個項目，以加深橄欖油旅遊經營者和遊客之間的聯繫。
十一月4，2024
在做出這項決定之際，該公司報告銷售額連續第三個季度下降，並尋求精簡菜單。
八月13，2024
國際橄欖永續發展會議將討論從農業和碾磨到行銷和認證的可持續發展。
七月20，2024
該決定是在美國上訴法院做出支持商務部關稅的裁決兩個月後作出的。
Jun.12，2024
在不到四年的時間裡，Chateau de Luz 背後的夫婦克服了極端氣候、害蟲和勞動力挑戰，釀造出了世界一流的特級初榨橄欖油。
Jun.12，2024
Thierry Moyroud 將 Deoleo 視為行業的守護者，將優質生產和永續實踐放在首位。
Jun.10，2024
Stefanie Wickensheimer 介紹了 Rio Bravo 牧場如何在聖華金河谷南部生產高品質的特級初榨橄欖油。
Jun.10，2024
過去兩年，美國有機橄欖油的銷售量成長了百分之十，而傳統特級初榨橄欖油的銷售量則下滑。
Jun.5，2024
雖然該公司能夠透過該港口接收最近一批歐洲橄欖油，但從長遠來看，災難後採取的措施是不可持續的。
2月，2024
隨著加州應對氣候變遷、勞動力成本上升和工人短缺的影響，Corto Olive 總裁 Cliff Little 認為種植更多橄欖是一個解決方案。
2月，2024
旅遊業是皇后溪橄欖廠業務成功和亞利桑那州特級初榨橄欖油推廣的關鍵。
12月19，2023
Olea Learn 計劃向本科生傳授經營橄欖種植和橄欖油生產業務所需的農藝和商業技能。
12月18，2023
在與義大利橄欖油生產商偶遇近半個世紀後，約翰·J·普羅法奇 (John J. Profaci) 回顧了他在美國市場的角色。
12月14，2023
學生和教職員工採摘了洛杉磯校園 130 年歷史的宣教樹，開始了官員希望成為新傳統的活動。
12月14，2023
雖然灌溉橄欖園仍需要大量的水，但日益嚴格的禁令，尤其是在聖華金河谷，可能為旱地橄欖園開闢一個新的利基市場。
12月11，2023
理查德和米爾娜·梅斯勒將一個充滿熱情的項目變成了加州獲獎最多的特級初榨橄欖油之一。
12月5，2023
儘管存在農業問題，但與該州其他地區相比，克恩縣的糧食不安全、肥胖和糖尿病水平較高。