與致力於在假期結束後增加油類旅遊銷售的零售商會面

艾莉西亞·史洛夫(Alicia Shroff) 和維傑·史洛夫(Vijay Shroff) 是一家橄欖油專賣店的共同所有者，他們啟動了一個項目，以加深橄欖油旅遊經營者和遊客之間的聯繫。