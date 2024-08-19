八月19，2024
Fil Bucchino、Andrea Pagliai 和 Gionni Pruneti 利用回收的樹木生產特級初榨橄欖油，以造福社區和環境。
4月9，2024
擁有 600 年歷史的 Azienda Pometti 的最新一代農民正在使用最先進的方法生產屢獲殊榮的可持續橄欖油。
3月，2024
這些措施旨在鼓勵種植者照顧困難地形中廢棄的橄欖樹並對其進行維護，以防止野火和害蟲的發展
12月15，2023
托斯卡納的新創公司 Ager Oliva 和翁布里亞的 Le Olivastre 協會致力於透過公民和公司的收養計劃來恢復廢棄的橄欖林。
10月11日，2023
自 2019 年以來，Agricola Maraviglia 背後的生產商在培育景觀和生產屢獲殊榮的橄欖油之間找到了共生平衡。
3月20，2023
隨著植物生長的臨近，意大利的橄欖農和生產者正在為應對不可預測的極端氣候的挑戰做準備。
2月2，2023
托斯卡納的一家公共廢物處理公司將支持種植 245,000 棵橄欖樹，以補償其二氧化碳排放量。
19月，2023
Tamia 的 Pietro Re 生產高品質的特級初榨橄欖油，旨在為永續品牌帶來新技術和實踐。
17月，2023
在阿雷佐，一個磨坊主協會警告說，勞動力短缺、成本上升和橄欖油價格暴跌導致果園被遺棄。
3月，2023
乾旱條件使害蟲遠離，秋季降雨有助於植物生長，現在意大利中部地區的種植者慶祝橄欖油產量好於預期。
八月4，2022
高溫、大風天氣和乾燥的土壤是意大利中部地區估計有 279 場野火燃燒的催化劑。
31月，2013
我父親一直在前往意大利，花了一個星期在托斯卡納山頂的 Oliveto 採摘橄欖，這是他兒時的朋友經營的。
4月21，2011
朱塞佩·費魯瓦 (Giuseppe Ferrua) 在月球週期的正確日子親手採摘橄欖，以最大限度地增加橄欖中所含的液體量。 “有人說我們是女巫。”
七月23，2010
1585 年，21 歲的威廉莎士比亞成為雙胞胎的驕傲父親。 那年晚些時候，岡內利斯從當地僧侶那裡買了一個磨坊，開始製作橄欖油。 他們還在做。